Video: Dvojgólový Aubameyang nezabránil prehre Borussie, Ronaldo s ďalším rekordom v Lige majstrov

MADRID 7. decembra (WebNoviny.sk) - Portugalský futbalový klenot Cristiano Ronaldo sa v stredu postaral o ďalší historický zápis v Lige majstrov.

Líder ofenzívy Realu Madrid prispel jedným presným zásahom k výhre obhajcu trofeje nad Borussiou Dortmund (3:2). Skóroval tak vo všetkých šiestich stretnutiach skupinovej fázy, čo sa doteraz nikomu nepodarilo. V tohtosezónnej edícii sa strelecky presadil už dovedna 9-krát.

"Som veľmi šťastný. Túžili sme ukončiť skupinovú fázu víťazstvom, čo sa nám aj podarilo. Skóroval som a pomohol tímu k výhre. Bol to dôležitý gól a dôležitý je aj môj rekord," uviedol 32-ročný rodák z Madeiry podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA).

Tréner Bosz vychválil Ronalda

CR7 v 12. min prevzal prihrávku od Matea Kovačiča a parádnou strelou z hranice šestnástky nedal šancu brankárovi BVB Romanovi Bürkimu.





Portugalčan má na konte neuveriteľných 114 gólov v súčte všetkých svojich vystúpení v LM. Jubilejným 60. zásahom v skupinovej fáze sa dostal na úroveň svojho večného konkurenta - Argentínčana Lionela Messiho.

"Ako môžete vidieť, LM je súťaž, v ktorej ma baví hrať a strieľať góly, ale najdôležitejšie bolo prebojovať sa do ďalšieho kola. Chceme túto súťaž vyhrať znova. Dúfajme, že to Real Madrid dokáže trikrát za sebou," zaželal si 4-násobný víťaz kontinentálneho pohára číslo jeden.





"Každý futbalový fanúšik musí mať radosť, keď sleduje hráčov ako Ronaldo. Jeho počínanie na ihrisku, túžba, bojovnosť a nasadenie sú skvelé. Je úchvatné pozerať sa na jeho hru," zložil Portugalčanovi poklonu tréner Borussie Peter Bosz.

Dortmund v skupine ani raz nezvíťazil

Zverenci 54-ročného Holanďana v H-skupine ani raz nezvíťazili a získali len dva body. Chuť si však budú môcť napraviť v Európskej lige.

Postup do osemfinále LM si z tejto skupiny už dávnejšie zabezpečili Tottenham Hotspur a Real Madrid. "Boli by sme radšej, keby sme mohli zostať v LM, ale ideme do EL a musíme sa s tým zmieriť. Máme dobrý tím, musíme sa však zlepšiť. Keď sa nám po zimnej prestávke zotavia zranení hráči, o našu budúcnosť sa nebojím," doplnil kouč, ktorý v ročníku 2016/2017 priviedol Ajax Amsterdam do finále EL.

"Začiatok zápasu bol z našej strany katastrofou. Neskôr si utvorili nejaké šance, ale nestačilo to. Fakt, že sme do EL prešli s dvomi bodmi na konte, je ako darček," vyhlásil dortmundský stredopoliar Nuri Sahin, v minulosti hráč Realu.

Víťazný gól Lucasa Vázqueza

"Biely balet" si v súboji s Dortmundom rýchlo utvoril dvojgólový náskok. Ešte pred spomenutým zásahom C. Ronalda sa presadil aj mladík Borja Mayoral. Tím "Los Blancos" prišiel tesne pred prestávkou o zraneného stopéra Raphaela Varana.

Francúzova absencia narušila kompaktnosť madridskej defenzívy a hostia razom dokázali vyrovnať. Strelcom oboch gólov bol Gabončan Pierre-Emerick Aubameyang. Real však nezložil zbrane a odmenou mu bol víťazný zásah Lucasa Vázqueza z 81. minúte.

"Do zápasu sme vstúpili dobre, strelili sme dva góly, ale potom sa zranil Varane a veci sa zhoršili. Zmenili sme rozostavenie aj herný systém. Posledná polhodina však bola opäť skvelá. Znova sme upravili taktiku, pomohli nám striedania Ceballosa a Llorenteho. Je dôležité, že sme vyhrali. Teraz budeme mať dostatok času na rozmýšľanie. Momentálne sa už zameriavame na La Ligu a MS klubov. Samozrejme, musíme nájsť nejaké riešenie, ako prekonať naše problémy so zraneniami," povedal podľa webu UEFA.com kormidelník Madridčanov Zinedine Zidane.

