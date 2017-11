Video: Dve asistencie Pánika pomohli pri víťazstve Chicaga v NHL, Tatarov bod Detroitu nestačil

RALEIGH / ŠTOKHOLM 12. novembra (WebNoviny.sk) - Aj dve asistencie Richarda Pánika sa podpísali pod víťazstvo hokejistov Chicaga na ľade Caroliny 4:3 po predĺžení v sobotňajšom zápase NHL. Slovenský krídelník prerušil sedemzápasové bodové mlčanie, keď sa podieľal na góloch Alexa DeBrincata a Gustava Forslinga. Blackhawks prehrávali s Hurricanes v PNC Arene v Raleighu ešte na začiatku tretej tretiny 1:3, ale nakoniec stihli dovŕšiť obrat.

Pánikova dvojciferná produktivita

Pánik sa aktuálne dostal na 5 gólov a 5 asistencií a ako prvý Slovák v novej sezóne NHL prekročil dvojcifernú hranicu v produktivite. O víťazstve Blackhawks rozhodol v predĺžení Brandon Saad, ktorý je špecialista na tento druh gólov.

Víťazný gól strelil v každom z prvých štyroch triumfov Chicaga v sezóne, aktuálne však čakal na presný zásah 10 zápasov. "Najdôležitejšie je víťazstvo a že som k nemu trochu dopomohol. Góly prídu skôr či neskôr, len si treba vytvárať šance. Samozrejme, je to dobrý pocit," uviedol Brandon Saad na webe NHL.





Detroit tesne prehral s Columbusom 1:2 po nájazdoch. Slovenský útočník Tomáš Tatar asistoval pri jedinom góle domácich z hokejky Andreasa Athanasioua. O víťazstve hostí rozhodol obranca Jack Johnson až v deviatej sérii nájazdov a Blue Jackets po tomto hokejovom "maratóne" ukončili štvorzápasovú sériu prehier. Tatar svoj pokus v nájazde nepremenil. "Sledoval som pozorne strelcov pred sebou. Prekonať skvelého Howarda bola veľká výzva," prezradil Jack Johnson na webe nhl.com.

Brankárska šou

Detroit prišiel o rekordnú sériu 12 víťazstiev po nájazdoch, ktorá trvala od 20. februára 2016 a takejto prehry s Ottawou. A to najmä zásluhou ruského brankára Sergeja Bobrovského, ktorý pochytal 32 z 33 pokusov z domácich hokejok a k tomu pridal aj šesť zneškodnených nájazdov hráčov Detroitu. "Bola to pravá brankárska šou, niektoré zákroky boli neuveriteľné. Najmä tie v predĺžení a potom aj v nájazdoch," nadchýnal sa napriek prehre tréner "červených krídel" Jeff Blashill.





Boston a Toronto si dali odvetu za piatok a opäť sa to skončilo víťazstvom Maple Leafs. Bruins so slovenským kapitánom Zdenom Chárom v zostave doma prehrali 1:4. Chára odohral 22:35 min, tri strely zablokoval, ale do štatistík produktivity sa nezapísal.

V Štokholme sa tešila Ottawa

Hokejisti New Yorku Rangers zvíťazili už v šiestom zápase po sebe, keď zdolali hráčov Edmontonu Oilers 4:2. Dva góly "jazdcov" strelil 33-ročný útočník Rick Nash. Dva body za dve prihrávky dosiahol Mats Zuccarello.

Aj v druhom zápase vo švédskom Štokholme sa tešila Ottawa, ktorá zdolala Colorado tesne 4:3. V bránke "senátorov" nastúpil Mike Condon, no na striedačku ho vyhnal Sven Andrighetto, ktorý v 31. min poslal Avalanche do vedenia 3:2.

Dvadsaťsedemročný gólman chytil "iba" 7 z 10 striel súpera. Do bránky Ottawy sa namiesto neho postavil Craig Anderson, zatiahol roletu a z 8 streleckých pokusov Colorada ani raz neinkasoval. Jeho spoluhráči dosiahli dva góly a otočili stav vo svoj prospech. Dva góly "Sens" strelil Mike Hoffman. Kanadský útočník Matt Duchene, ktorý prestúpil do Ottawy práve z Colorada tento týždeň, nazbieral dve mínusky.

SUMÁRE NHL

sobota



Ottawa – Colorado 4:3 (0:1, 2:2, 2:0) – hralo sa v Štokholme

Góly: 21. Hoffman (Brassard, E. Karlsson), 30. Mark Stone (E. Karlsson), 48. Oduya (N. Thompson, Pageau), 54. Hoffman (Brassard, Duchene) – 14. Comeau (Barberio), 29. Kerfoot (E. Johnson, Andrighetto), 31. Andrighetto (Kerfoot, Mironov)



New York Rangers – Edmonton 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Góly: 13. Rick Nash (K. Hayes, Zuccarello), 36. Bučnevič (Shattenkirk, Zuccarello), 39. Rick Nash (Skjei, McDonagh), 60. Grabner (Fast) – 17. Puljujärvi (Nugent-Hopkins, Nurse), 31. McDavid (Lucic, Klefbom)



&



Boston – Toronto 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Góly: 36. Vatrano (Krug, K. Miller) – 9. Marner, 15. J. van Riemsdyk (Kadri, Rielly), 47. Rielly (J. van Riemsdyk, Marner), 59. Marleau (Hyman, Komarov)

Zdeno Chára (Boston) odohral 22:35 min, 3 „hity“, 3 zablokované strely



Nashville – Pittsburgh 5:4 po sam. nájazdoch (0:1, 3:1, 1:2 – 0:0, 1:0)

Góly: 23. Turris (Salomäki), 24. P. K. Subban (F. Forsberg, Arvidsson), 26. C. Smith (F. Forsberg, Johansen), 45. Järnkrok (Turris, C. Smith), rozhod. sam. nájazd F. Forsberg – 12. Rust (Letang), 33. P. Kessel (Malkin, Letang), 43. Guentzel (Schultz), 48. Dumoulin (Sheary, P. Kessel)



Montreal – Buffalo 2:1 po predĺž. (0:1, 0:0, 1:0 – 1:0)

Góly: 42. A. Shaw (Drouin, Pacioretty), 64. Pacioretty (Danault) – 20. R. O´Reilly



Detroit – Columbus 1:2 po sam. nájazdoch (0:1, 0:0, 1:0 – 0:0, 0:1)

Góly: 47. Athanasiou (N. Kronwall, TATAR) – 2. Panarin (Bjorkstrand, Savard), rozhod. sam. nájazd J. Johnson

Tomáš Tatar (Detroit) odohral 17:49 min, 1 strela, 1 asistencia, 1 „hit“, 1 pluska, 1 zablokovaná strela



New Jersey – Florida 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Góly: 6. Severson (J. Hayes), 25. Palmieri (Butcher, Hischier) – 28. Bjugstad (Matheson)



Philadelphia – Minnesota 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Gól: 42. Zucker (Dumba, Niederreiter)



Carolina – Chicago 3:4 po predĺž. (2:0, 1:1, 0:2 – 0:1)

Góly: 7. McGinn (D. Ryan, Williams), 10. Skinner, 30. McGinn (D. Ryan) – 28. DeBrincat (Toews, PÁNIK), 44. DeBrincat (P. Kane, Kero), 52. Forsling (Seabrook, PÁNIK), 62. Saad (DeBrincat, Forsling)

Richard Pánik (Chicago) odohral 14:30 min, 2 asistencie, 2 plusky, 2 „hity“



St. Louis – NY Islanders 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)

Góly: 32. B. Schenn (Schwartz, Dunn), 47. Upshall (Bortuzzo, Brodziak) – 4. Tavares (Lee), 11. Cizikas (Leddy), 14. Eberle (Ladd), 24. Ho-Sang (Quine, Leddy), 56. Lee (Pelech, De Haan)



San Jose – Vancouver 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Góly: 1. Hertl (Braun, M. Karlsson), 36. Couture (Hertl), 59. Couture (Ward, Hertl), 60. Tierney, 60. Tierney



Arizona – Winnipeg 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)



Góly: 15. Rinaldo (Goligoski, Stepan) – 35. Hendricks, 43. Scheifele (Wheeler, Laine), 49. Connor (Scheifele, Wheeler), 60. Laine

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.