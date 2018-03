Video: Dobre načasovaný šprint a zaslúžené víťazstvo Sagana, chváli športový riaditeľ tímu Bora-Hansgrohe

WEVELGEM 26. marca (WebNoviny.sk) - Ak by mal slovenský cyklista Peter Sagan určiť poradie svojich obľúbených pretekov, belgická klasika Gent-Wevelgem by bola poriadne vysoko.

Od roku 2011 túto 250 km dlhú "jednorazovku" po flámskych poliach a kopčekoch ani raz nevynechal a jeho bilancia je obdivuhodná - tri víťazstvá, jedno druhé, dve tretie a jedno desiate miesto.

Sagan necítil stres ani vietor

O popredné priečky na tejto klasike Sagan nebojoval iba vo svojej premiére v roku 2011, skončil vtedy na 49. pozícii.

"Som šťastný, že som tu opäť vyhral. Veľkú zásluhu na tom má naše družstvo. V závere sme zostali dvaja z tímu vpredu (druhý bol Nemec Marcus Burghardt pozn.) a dobre sme to zvládli. Šprinty sú vždy niečo ako lotéria. Začal som pomerne skoro a bol som prekvapený, ako to vyšlo. Dnes som mal nohy na to, aby som to zvládol," uviedol Peter Sagan aj na webe svojho tímu Bora-Hansgrohe.



Keď cyklisti 34 km pred cieľom po druhý raz stúpali na obávaný Kemmelberg, trojnásobný a tiež úradujúci majster sveta si veril, žeby to mohlo vyjsť do úspešného záveru.

"Cítil som sa dobre, keď sme zdolávali Kemmelberg. Žiadny stres ani vietor, ktorý by mohol skomplikovať situáciu. Dnešné preteky boli iné ako tie predchádzajúce na tejto trase. Bolo menej nervozity a lepšie počasie, všetko sa zdalo byť jednoduchšie. Nebolo to také šialené ako v predchádzajúcich rokoch, ale stále dosť rýchle," dodal Sagan.

Brilantná práca členov Bora-Hansgrohe

Slovenský športový riaditeľ tímu Bora-Hansgrohe Ján Valach nešetril slovami chvály na Sagana ale aj jeho spolujazdcov.

"Petrovo víťazstvo je výsledok výnimočného úsilia každého nášho jazdca od štartu až do cieľa. Rüdiger Selig a Andreas Schillinger tvrdo pracovali v úvodných 50 km, aby kontrolovali preteky. Podarilo sa, do úniku sa nedostal nikto zo silnejších tímov," uviedol Ján Valach a ďalej pokračoval: "Súčasťou našej stratégie bolo zostať čo najdlhšie spolu, aby sme mohli chrániť Petra. Samozrejme, museli sme zachytávať úniky, aby sa do nich nedostali cyklisti z 5 či 6 silných šprintérskych tímov."

Podľa Valacha brilantnú prácu v súvislosti s udržaním Petra Sagana na dobrých pozíciách vpredu odviedli najmä Juraj Sagan, Maciej Bodnar a Daniel Oss. "V záverečných 50 km zohral kľúčovú úlohu pri Saganovi a jeho posúvaní sa dopredu Marcus Burghardt. ´Burgi´zostal pri Petrovi aj po druhom zdolaní Kemmelbergu a to bolo dôležité. Vo finále pretekov Peter výborne načasoval svoj šprint a dosiahol zaslúžené víťazstvo," dodal Ján Valach na webe bora-hansgrohe.com.

