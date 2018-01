Video: Dlhoočakávaný debut Thomasa v Clevelande bol víťazný, San Antonio triumfovalo v New Yorku

NEW YORK 3. januára (WebNoviny.sk) - Basketbalisti Clevelandu na vlastnej palubovke zdolali hráčov Portlandu 127:110 v utorkovom stretnutí zámorskej NBA. Domáci pritom zaostávali po prvom polčase o tri body.

Zlom nastal po zmene strán, keď ovládli tretiu štvrtinu o sedem a záverečnú dokonca o 13 bodov a ukončili trojzápasovú sériu prehier. Dlhoočakávaný debut v tíme Cavaliers zažil 28-ročný rozohrávač Isaiah Thomas. Posilniť tím okolo LeBrona Jamesa prišiel už minulé leto, vzápätí sa však zranil a na svoj prvý štart čakal sedem mesiacov. Dočkal sa v utorok 2. januára a k triumfu Clevelandu prispel 17 bodmi.

Thomasa privítali búrlivými ováciami

"Bola to dlhá cesta, niekedy bolo ťažké nájsť svetlo na konci tunela, ale tento rok bude pre mňa špeciálny," prezradil Thomas, ktorého priaznivci privítali búrlivými ováciami. "Bolo to zvláštne, ešte som tu nehral a cítil som sa, akoby som tu strávil roky," dodal Thomas. "Najviac sa mi na ňom páči jeho postoj k životu. Bez toho by ani nemohol tak ťažko pracovať. Je typ hráča, ktorý vás nikdy nesklame," povedal na adresu Thomasa líder Cavaliers LeBron James. Ten sa stal najlepším strelcom domácich, keď dosiahol 24 bodov.

Tréner San Antonia Gregg Popovich sa s 1176 víťazstvami osamostatnil na piatom miesto v histórii profiligy, keď jeho San Antonio triumfovalo v New Yorku 100:91. Všetky úspechy tento charizmatický čoskoro 69-ročný kouč dosiahol s tímom Spurs, päťkrát sa s ním tešil z majstrovského titulu. Za hostí sa predviedli LaMarcus Aldridge a Kawhi Leonard, ktorí nastrieľali dovedna 54 bodov. Druhý menovaný s 25 bodmi si utvoril sezónne maximum. Naopak, nedarilo sa opore domácich Kristapsovi Porziňgisovi. Lotyšskému dlháňovi nešla streľba a na konto si pripísal iba 13 bodov. "Hrali sústredene celý duel a najmä im fungovala obrana. Dokázali určovať tempo hry," vysvetlil Porziňgis.

Phoenix pred koncom otočil duel s Atlantou

Phoenix si doma poradil s Atlantou tesne 104:103. Suns ešte dve a pol minúty pred koncom duelu zaostávali o 10 bodov. O ich triumfe rozhodli Devin Booker, ktorý 12 sekúnd pred koncom premenil tri trestné hody, a úspešný blok Marquesa Chrissa o päť sekúnd neskôr.

Booker sa blysol celkovo 34 bodmi, osem z nich dosiahol v záverečných 37 sekundách. Ďalších 31 bodov pridal jeho spoluhráč T. J. Warren. Atlanta prehrala šestnásty z 19 duelov na palubovkách súpera.

Sumáre NBA

utorok



Cleveland – Portland 127:110 (28:28, 25:28, 38:31, 36:23)

Najviac bodov: L. James 24, Love 19, I. Thomas a Crowder po 17 – Lillard 25 (6 trojok), Nurkič 23, McCollum 19



New York – San Antonio 91:100 (29:25, 20:27, 18:29, 24:19)

Najviac bodov: Michael Beasley 18, C. Lee, Porziňgis a L. Thomas po 13 – Aldridge 29, Leonard 25, Ginóbili 12



Phoenix – Atlanta 104:103 (19:27, 30:21, 24:32, 31:23)

Najviac bodov: Booker 34, Warren 31, Chriss 17 (11 doskokov) – Ilyasova 21, Schröder a Bazemore po 20



Sacramento – Charlotte 111:131 (25:32, 27:40, 29:28, 30:31)

Najviac bodov: Randolph 24 (10 doskokov), Labissiére (15 doskokov) a Fox po 17 – Batum 21, D. Howard 20, Lamb 16



Los Angeles Clippers – Memphis 113:105 (34:31, 33:31, 19:22, 27:21)

Najviac bodov: L. Williams 33, B. Griffin 21, C.J. Williams 18 – T. Evans 18, Chalmers 15, J. Green 12

