Video: Dimitrov si ľahko poradil s Goffinom, je ďalším semifinalistom na ATP Finals

LONDÝN 15. novembra (WebNoviny.sk) - Bulharský tenista Grigor Dimitrov nasadený ako šiesty zvíťazil nad belgickou sedmičkou podujatia Davidom Goffinom za 74 minút hladko 6:0, 6:2 v prvom z dvoch stredajších stretnutí v singlovej skupine Peta Samprasa v rámci programu štvrtého dňa koncosezónneho výberového šampionátu Nitto ATP Finals v Londýne.

Dimitrov premenil tretí mečbal na príjme v ôsmej hre druhého setu. Celkovo zužitkoval 5 z 11 brejkbalov a odvrátil jedinú hrozbu na servise, ktorej čelil. Goffin si príliš neprospel 5 dvojchybami, na fiftíny zaostal 38:66.

Mimoriadne víťazstvo

Dimitrov si týmto triumfom zabezpečil postup do sobotňajšieho semifinále.





"Je pár dní v roku, keď sa všetko, čoho sa dotknete, zmení na zlato. Taký dnes bol môj prvý set. Bývajú aj takéto dni, človek na ne pracuje a je príjemné, keď sa udejú práve pri podobnej príležitosti. Je to pre mňa mimoriadne víťazstvo. Dobre som sa hýbal, nad pomery som čítal hru, veril som svojim úderom. Škoda, že už je koniec zápasu, ešte by som si zahral... Mojím základným cieľom na šampionáte bol postup zo skupiny, každý duel na tomto turnaji je dôležitý. Nechcem byť iba účastníkom," povedal Dimitrov pre BBC Two.

Dimitrov sa revanšoval za prehru

Dvadsaťšesťročný Dimitrov teraz vedie nad rovesníkom Goffinom v bilancii zo vzájomných súbojov už 7:1. Revanšoval sa mu za prehru 4:6, 6:1, 3:6, ktorú inkasoval vo februári vo štvrťfinále na "harde" pod strechou v Rotterdame. Prvé tri konfrontácie sa konali bez výnimky už v roku 2010 na úrovni ITF Futures (skóre 3:0 pre Dimitrova), štyri v tejto sezóne (Bulhar vedie 3:1, presadil sa aj vo štvrťfinále melbournských grandslamových Australian Open /6:3, 6:2, 6:4/ a vo finále pred vlastnými fanúšikmi v Sofii /7:5, 6:4/). V 3. kole newyorských US Open 2014 Bulhar zabodoval 0:6, 6:3, 6:4, 6:1.

Dimitrov aj Goffin sa dostali medzi elitu prvý raz a sú premiérovými kvalifikovanými hráčmi zo svojich krajín v 48-ročnej histórii "Masters". Pravda, Belgičan si vlani v britskej metropole zahral jeden duel z pozície náhradníka. Zastúpil Francúza Gaela Monfilsa a podľahol Srbovi Novakovi Djokovičovi.

Istým víťazom skupiny Borisa Beckera od utorka je Švajčiar Roger Federer. Do vyraďovacej fázy prenikol 14. raz pri rekordnej 15. účasti. O druhú miestenku za 6-násobným šampiónom ATP Finals Federerom budú vo štvrtok priamo bojovať Nemec Alexander Zverev a Američan Jock Sock, zatiaľ čo Chorvát Marin Čilič už je bez šance.

NITTO ATP FINALS V LONDÝNE

Skupina Peta Samprasa



Grigor Dimitrov (Bul.-6) – David Goffin (Belg.-7) 6:0, 6:2 za 74 minút



Tabuľka skupiny Peta Samprasa:

1. Dimitrov 2 2 0 4:1 30:17 4 – istota postupu do semifinále

2. Goffin 2 1 1 2:3 21:29 2

3. *Nadal 1 0 1 1:2 17:19 0

4. Thiem 1 0 1 1:2 15:18 0

Legenda: poradie, meno, zápasy, víťazstvá, prehry, sety, gemy, body.

Predchádzajúce výsledky: David Goffin (Belg.-7) – Rafael Nadal (Šp.-1) 7:6 (5), 6:7 (4), 6:4, Grigor Dimitrov (Bul.-6) – Dominic Thiem (Rak.-4) 6:3, 5:7, 7:5

*Nadal pre zranenie pravého kolena odstúpil z turnaja a na zostávajúce dva zápasy v základnej skupine ho nahradí krajan Pablo Carreno-Busta.



Tabuľka skupiny Borisa Beckera:

1. Federer 2 2 0 4:1 31:24 4 – istota postupu do semifinále z prvého miesta

2. A. Zverev 2 1 1 3:3 29:32 2

3. Sock 2 1 1 2:3 28:28 2

4. Čilič 2 0 2 2:4 29:33 0

Legenda: poradie, meno, zápasy, víťazstvá, prehry, sety, gemy, body.

Doterajšie výsledky: Roger Federer (Švaj.-2) – Jack Sock (USA-8) 6:4, 7:6 (4), Alexander Zverev (Nem.-3) – Marin Čilič (Chor.-5) 6:4, 3:6, 6:4, Roger Federer (Švaj.-2) – Alexander Zverev (Nem.-3) 7:6 (6), 5:7, 6:1, Jack Sock (USA-8) – Marin Čilič (Chor.-5) 5:7, 6:2, 7:6 (4) za 149 minút

