Video: Denifl víťazom 17. etapy, Nibali získal na Frooma 42 sekúnd

SANTANDER 6. septembra (WebNoviny.sk) - Rakúsky cyklista Stefan Denifl z prokontinentálneho tímu Aqua Blue Sport sa stal víťazom stredajšej 17. etapy na pretekoch Vuelta a Espaňa zaradených do kalendára World Tour. Dvadsaťdeväťročný víťaz tohtoročného podujatia Okolo Rakúska uspel na trase z Villadiega na vrchol tvrdého stúpania Alto de los Machucos s dĺžkou 7,2 km a priemerným sklonom 8,7 %. Denifl triumfoval z pôvodného šesťčlenného úniku, ktorý sa sformoval krátko po štarte etapy.

Na druhom mieste finišoval s odstupom 28 sekúnd domáci matador Alberto Contador vo farbách Treku-Segafredo, tretieho v cieli klasifikovali Kolumbijčana Miguela Ángela Lópeza z Astany.

Denifla na Vuelte po prvýkrát

"Na tento deň som čakal celú Vueltu. Šetril som sa a dnes som do toho išiel naplno. Je to úžasné. Spolu s tímom sme na Vuelte po prvý raz a hneď máme etapové víťazstvo, sme extrémne šťastní. Vždy musíte veriť vo víťazstvo a keď som cítil, že mám dobré nohy, tlačil som na to. Stúpanie mi sadlo perfektne, boli tam rovinatejšie úseky, v ktorých som si mohol trochu vydýchnuť. Vyhral som etapu na Vuelte, je to najkrajší deň môjho života," cituje portál Cyclingnews rozradosteného Denifla.

Lídrom Vuelty zostal po 17. etape Brit Christopher Froome z tímu Sky, ale v záverečnom stúpaní strácal pevnú pôdu pod nohami. Víťaz nedávnej Tour de France mal celkom zjavné problémy a napokon prišiel do cieľa s mankom 42 sekúnd za svojím najväčším rivalom v boji o červený dres Vincenzom Nibalim z Bahrainu-Merida. Froome momentálne vedie pred talianskym sokom o 1:16 min, Holanďan Wilco Kelderman (Sunweb) zaostáva na tretej pozícii o 2:13 min.

Ťažké finále

"Stále som v dobrej pozícii. Dnes to bolo veľmi ťažké finále, navyše v náročných poveternostných podmienkach. Bol to typický finiš na Vuelte a rovnaký pre každého. Nemyslím si, že si niekto užíval 25-percentný sklon. Nikdy nie je pekné prísť o náskok, ale verím si, že to môžem udržať do cieľa. Pred sebou máme ešte tri dni, cítim sa dobre," vyjadril sa Froome.

Záver stredajšej etapy vzbudzoval medzi cyklistami rešpekt, pretože cieľové stúpanie Alto de los Machucos, ktoré sa objavilo v programe Vuelty po prvý raz, v sebe zahŕňalo pasáže so sklonom až 26 %. Do rýchleho úniku sa dostala šestica jazdcov, medzi nimi bol aj líder vrchárskej súťaže Davide Villella. Talian z tímu Cannondale-Drapac získal plný počet päť bodov na vrchole úvodného kopca dňa Portillo de Lunada (8,3 km, 5,7 %), no v náročnom zjazde za dažďa začal zaostávať za ostatnými utečencami.

Pelotón spočiatku vedený tímom Sky dovolil úniku odísť na 9 minút, no po prebratí tempa družstvami Astana, Bora-Hansgrohe a Bahrain-Merida začal náskok výrazne klesať. Na vrchole druhého stúpania Puerto de Alisas (10 km, 6 %) mala vedúca už len štvorica náskok približne jeden a pol minúty pred skupinou favoritov. V nej boli tesne pred začiatkom výstupu na Alto de los Machucos všetci dôležití jazdci a očakávala sa veľká bitka.

Boj o prvenstvo bude zaujímavý

Ako prvý z hlavného poľa zaútočil krátko po začiatku stúpania v jeho najstrmších úsekoch López, s ním odišli aj Contador, Kelderman či Nibali, Froome zostal vzadu. Medzitým z úniku zostal na čele už len Denifl. Štyri kilometre pred cieľom sa Contador zbavil Lópeza a vydal sa stíhať Denifla, Nibali postupne získaval čas na trápiaceho sa Frooma a jeho tímových kolegov. Contador napokon nedokázal dostihnúť Denifla, ktorý oslavoval najväčšie víťazstvo v kariére. Froome stratil časť svojho náskoku, čo naznačuje, že boj o prvenstvo na 72. ročníku Vuelty bude ešte zaujímavý.

Štvrtková 18. etapa bude oproti stredajšej značne jednoduchšia, ale v závere čaká jazdcov krátky kopec, v ktorého posledných dvoch kilometroch sa bude sklon pohybovať na úrovni 10 %.

VUELTA A ESPAŇA 2017

17. etapa (Villadiego - Alto de los Machucos, 180 km):

1. Stefan Denifl (Rak.) Aqua Blue Sport 4:48:52 h, 2. Alberto Contador (Šp.) Trek-Segafredo +28 s, 3. Miguel Ángel López (Kol.) Astana, 4. Vincenzo Nibali (Tal.) Bahrain-Merida, 5. Ilnur Zakarin (Rus.) Kaťuša-Alpecin, 6. Rafal Majka (Poľ.) Bora-Hansgrohe - všetci +1:04 min,... 14. Christopher Froome (V. Brit.) Sky +1:46

Poradie po 17. etape:

1. Christopher Froome (V. Brit.) Sky 67:44:03 h, 2. Vincenzo Nibali (Tal.) Bahrain-Merida +1:16 min, 3. Wilco Kelderman (Hol.) Sunweb +2:13, 4. Ilnur Zakarin (Rus.) Kaťuša-Alpecin +2:25, 5. Alberto Contador (Šp.) Trek-Segafredo +3:34, 6. Miguel Ángel López (Kol.) Astana +4:39

