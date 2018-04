Video: Del Piero nesúhlasí s kritikou Buffona na adresu rozhodcu za penaltu proti Juventusu

TURÍN 13. apríla (WebNoviny.sk) - Legendárny futbalista talianskeho Juventusu Turín Alessandro Del Piero nesúhlasí s kritikou brankára Gianluigiho Buffona na adresu anglického rozhodcu Michaela Olivera po vyradení Realom Madrid vo štvrťfinále Ligy majstrov 2017/2018.

"Keď Gigi hovoril o rozhodcoch, naozaj som tomu nerozumel. Takisto však nerozumiem, prečo sa futbalisti musia vyjadrovať hneď po zápase. Myslím si, že o niekoľko dní povie o arbitrovi niečo iné," cituje niekdajšieho vynikajúceho útočníka portál football-italia.net s odvolaním sa na Sky.

Buffon dostal v závere stredajšieho odvetného stretnutia štvrťfinále v Madride červenú kartu, keď evidentne nesúhlasil s verdiktom arbitrov, odpískať proti "starej dáme" pokutový kop, z ktorého napokon Cristiano Ronaldo skóroval, znížil na 1:3 a stanovil postup Realu medzi najlepšiu štvoricu.

Štyridsaťročný gólman údajne rozhodcu poslal do pekla, na tribúnu s čipsami a rodinou, či vyhlásil, že namiesto srdca má odpadkový kôš. Buffon a Del Piero boli súčasťou talianskej reprezentácie pri zisku titulu na majstrovstvách sveta 2006 v Nemecku. Dlhé roky spolu pôsobili aj v Juventuse Turín.

Prezident Juventusu Turín Andrea Agnelli vyzval kompetentných na výmenu šéfa komisie rozhodcov Európskej futbalovej únie (UEFA) Pierluigiho Collinu.

