Video: Daňo skóroval v prvom zápase od októbra, Tatar asistoval a Halák nedochytal

EDMONTON 1. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Marko Daňo si otvoril strelecký účet v aktuálnej sezóne pri premiérovom štarte v drese Winnipegu od 27. októbra v severoamerickej NHL. Dvadsaťtriročný útočník prispel gólom k jednoznačnému triumfu Jets 6:0 na ľade domáceho Edmontonu Oilers s Andrejom Sekerom v zostave v nedeľňajšom stretnutí profiligy.

Daňo bol na ľade iba 8:32 min a otvoril skóre zápasu. Získal aj jeden plusový bod vyhlásili ho za druhú hviezdu duelu. Jeho krajan Sekera odohral v drese Oilers 18:46 min a pripísal si dve "mínusky". Hokejisti Edmontonu prehrali tretíkrát po sebe, naopak hráči Winnipegu uspeli v ostatných troch stretnutiach.

Marko Daňo bol v ostatných 30 zápasoch iba zdravým náhradníkom. V nedeľu korčuľoval vo štvrtej útočnej formácii po boku zámorskej dvojice Matt Hendricks - Shawn Matthias. Práve s prvým menovaným si pekne vymenil puk v 3. min a bez problémov skóroval do odkrytej bránky Cama Talbota. "Bolo to super, začal to celé obranca Ben Chiarot. Prihral mi, ja som puk posunul Hendricksovi a on mi ho vrátil pred prázdnu bránku. Bol to skvelý pocit a skvelá hra v podaní týchto dvoch chlapcov," opísal rodák z rakúskeho Eisenstadtu Marko Daňo svoj premiérový gól v sezóne podľa webu NHL.

Tatar prispel k triumfu

"Marko je jednoducho skvelý spoluhráč. Nikdy sa nesťažoval, každý deň na ľad priniesol svoju pozitívnu náladu a pracoval na sebe. Teraz, keď prišla jeho príležitosť, dokázal prispieť k víťazstvu. Pred celou jeho formáciou, no najmä pred ním musím zložiť klobúk. Mali veľký vplyv na našu hru," pochválil slovenského reprezentanta útočník Winnipegu a autor jedného gólu Blake Wheeler. Góly víťazného tímu pridali Kyle Connor, Bryan Little a Mathieu Perreault.

Tomáš Tatar prispel asistenciou k domácemu triumfu hokejistov Detroitu Red Wings nad obhajcami Stanleyho pohára Pittsburghom Penguins 4:1. Slovenský útočník prihral na druhý gól "červených krídel" Dylanovi Larkinovi v 21. min. Ten zvýšil na priebežných 2:0. Pre Tatara to bol sedemnásty bod v sezóne. Pripísal si aj jednu "plusku".

Dvakrát sa strelecky presadil v drese Detroitu Švéd Gustav Nyquist, druhým gólom v zápase stanovil v 57. min rezultát a bol to preňho už 100. gól v základnej časti NHL. Na dosiahnutie tohto míľniku potreboval v profilige odohrať 375 duelov. "Potešilo ma, že som sa dostal na túto métu. Bolo to o to krajšie, že sa mi to podarilo na Silvestra pred výbornou diváckou kulisou. Bol to zábavný zápas a pre nás veľké víťazstvo," povedal 28-ročný krídelník. Gólman Red Wings Jimmy Howard si pripísal 37 úspešných zákrokov.

Plusový bod pre Haláka

Jaroslav Halák nastúpil v bránke New Yorku Islanders pri neúspechu na ľade Colorada Avalanche 1:6. Rodák z Bratislavy chytal úvodné dve tretiny, potom ho nahradil Thomas Greiss. Halák zastavil 30 z 35 striel súpera (85,70 % úspešnosť zákrokov).

Nemec potom inkasoval ešte raz z trinástich striel hráčov "lavín". "Chceli sme sa s rokom 2017 rozlúčiť víťazstvom. Myslím si, že to bolo fajn, všetci sme sa veľmi snažili," poznamenal kapitán Colorada Gabriel Landeskog, autor dvoch gólov, ku ktorým pridal i asistenciu.

Krídelník Richard Pánik absolvoval 15:58 min a získal plusový bod pri neúspechu Chicaga Blackhawks na ľade Calgary Flames 3:4 po predĺžení. Hráči "čiernych jastrabov" získali bod i napriek tomu, že v 26. min prehrávali dvoma presnými zásahmi Matthewa Tkachuka a jedným gólom Seaa Monahana už 0:3. Remízu v riadnom hracom čase zariadila trojica Brandon Saad, Jonathan Toews a Jordan Oesterle. Každý z nich si pripísal dva body za gól i asistenciu. Zápas poslal do predĺženia gólom v 59. min prvý menovaný. Triumf "plameňov" po troch neúspechoch stanovil po 52. sekundách obranca Mark Giordano.

Prvý hetrik

"Je pre nás skvelé, že sme získali bod. Vždy však chcete získať i ten druhý. Musíme sa vrátiť späť do práce a uvidíme, či ho získame nabudúce," povedal 32-ročný brankár Chicaga Jeff Glass, ktorý si pri druhom štarte v NHL pripísal 35 úspešných zákrokov. Jeho náprotivok Mike Smith zneškodnil o jednu strelu menej.

V súboji Vegas - Toronto (6:3) sa v drese hostí po druhý raz v tejto sezóne predstavil obranca Martin Marinčin. Odohral 15:26 min a popri dvoch "mínuskách" a jednom vylúčení aj zablokoval tri strely súpera. O siedme víťazstvo Vegas v sérii sa zaslúžil hetrikom William Karlsson. Ide vôbec o prvý hetrik v krátkej histórii účinkovania tímu z Las Vegas v NHL.

Karlsson už má na konte 20 presných zásahov a je najlepším strelcom nováčika. "Zmena prostredia je niekedy pre hráča veľmi užitočná. Dostal som vo Vegas veľkú šancu a snažím sa ju využiť. Mám aj skvelých spoluhráčov Smitha a Marchessaulta, ktorí mi to podstatne uľahčujú," uviedol 24-ročný William Karlsson, ktorý predtým ako hráč Columbusu nastrieľal 15 gólov vo dvoch sezónach dokopy.

Sumáre NHL



Vegas – Toronto 6:3 (3:0, 1:2, 2:1)

Góly: 3. Bellemare (Tuch), 5. W. Karlsson (R. Smith, Engelland), 14. Haula (Perron), 29. W. Karlsson (Marchessault), 47. Marchessault (W. Karlsson, Theodore), 59. W. Karlsson (R. Smith) – 26. Marleau (Co. Brown, Komarov), 40. Matthews (Hyman), 41. Matthews (Rielly, W. Nylander)

Martin Marinčin (Toronto) 15:26 min, -2, 2 trestné minúty, zablokoval 3 strely súpera



Anaheim – Arizona 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)

Góly: 5. Rakell (Vermette, Getzlaf), 12. Rakell (Getzlaf, Vermette), 52. Fowler (Silfverberg, Kesler), 58. Silfverberg (Fowler, Gibson), 60. Vermette (Kesler, Bieksa) – 12. Perlini (Goligoski), 47. Keller (Stepan)



Columbus – Tampa Bay 0:5 (0:0, 0:4, 0:1)

Góly: 22. T. Johnson (B. Point, Sergačov), 25. T. Johnson (B. Point, Sergačov), 28. Kučerov (Namestnikov), 29. Conacher (Gourde, Hedman), 51. Stamkos (Hedman, Kučerov)



Detroit – Pittsburgh 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Góly: 12. Nyquist (Zetterberg, Bertuzzi), 21. D. Larkin (TATAR, Daley), 36. Nielsen (Helm, Green), 57. Nyquist (Tyler Bertuzzi, Zetterberg) – 29. Malkin (P. Kessel, Määttä)

Tomáš Tatar (Detroit) 19:02, 0+1, +1, 1 „hit“



Edmonton – Winnipeg 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Góly: 3. DAŇO (Hendricks, Chiarot), 14. Wheeler (Connor), 32. Connor (Laine, Lowry), 40. Little (Morrissey), 48. Perreault (Armia, Little)

Andrej Sekera (Edmonton) 18:46 min, -2, 1 strela na bránku, zablokoval 2 strely súpera

Marko Daňo (Winnipeg) 8:32 min, 1+0, +1, 1 strela na bránku, 1 „hit“



Colorado – New York Islanders 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)

Góly: 10. P. Nemeth (Andrighetto, Kerfoot), 26. Nieto (Söderberg, Comeau), 33. Söderberg (C. Wilson, E. Johnson), 37. Landeskog (MacKinnon, Girard), 39. Landeskog (MacKinnon, Girard), 54. E. Johnson (Landeskog, MacKinnon) – 53. Josh Bailey (B. Nelson, Mayfield)

Jaroslav Halák (NY Islanders) absolvoval úvodné dve tretiny, zastavil 30 z 35 striel súpera (85,70 % úspešnosť zákrokov)



Dallas – San Jose 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Góly: 7. J. Klingberg (Janmark, A. Radulov), 16. Pitlick (Faksa), 25. Johns (Janmark, Faksa), 30. Seguin (J. Klingberg, Jamie Benn), 52. D. Shore (Hamhuis, Jamie Benn), 52. Pitlick (Faksa, Roussel)



Calgary – Chicago 4:3 po predĺžení (1:0, 2:2, 0:1 – 1:0)

Góly: 20. M. Tkachuk (Monahan, Giordano), 25. M. Tkachuk (J. Gaudreau, Backlund), 26. Monahan (J. Gaudreau, Brodie), 61. Giordano (Backlund) – 29. Oesterle (Saad, Hinostroza), 30. J. Toews (Oesterle), 59. Saad (J. Toews)

Richard Pánik (Chicago) 15:58, +1, 1 „hit“

