Video: Curryho parádny návrat, James neoslávil narodeniny víťazstvom

NEW YORK 31. decembra (WebNoviny.sk) - Návrat vo veľkom štýle predviedol americký basketbalista Stephen Curry v sobotňajšom zápase NBA Golden State - Memphis (141:128). Líder Warriors nastrieľal do koša Grizzlies 38 bodov a po deviaty raz v kariére dosiahol v jednom zápase minimálne 10 trojok.

Zároveň po deviaty raz v tejto sezóne prekonal 30-bodovú hranicu. Podarilo sa mu to za necelých 26 minút na palubovke Oracle Areny, väčšinu štvrtej štvrtiny už presedel na lavičke s uterákom na hlave. Dynamický rozohrávač chýbal v zostave svojho tímu 11 zápasov pre podvrtnutý pravý členok.





"Cítil som sa naozaj ako prvý deň v škole," vtipkoval po stretnutí Stephen Curry. V závere zápasu ho tréner Steve Kerr ešte raz povolal do diania a dovolil mu zaokrúhliť počet trojok na desať. "Dal mi dodatočne ešte dôveru na minútu a pol a vyplatilo sa. Mali sme s trénerom dohodu, že ak mu počas zápasu vyšlem signál, že už nevládzem, stiahne ma. Cítil som sa však výborne," doplnil dvojnásobný MVP profiligy Curry.

LeBron James neoslávil víťazstvom 33. narodeniny. Jeho Cleveland prehral v Salt Lake City s domácim Utahom 101:104 a dlhodobý líder Cavaliers predviedol 29 bodov, 8 doskokov a 6 asistencií. Na strane víťazného tímu sa mu strelecky vyrovnal Donovan Mitchell. James predĺžil osobnú negatívnu bilanciu proti tímu Utah Jazz na sedem prehier. "Snažím sa strieľať v závere zápasu rovnako ako v úvodných minútach. Ak nad tým zbytočne uvažujete, že sa blíži koniec, to je základná chyba," uviedol hrdina Jazz D. Mitchell.

Sumáre NBA



Detroit – San Antonio 93:79 (24:13, 15:23, 24:21, 30:22)

Najviac bodov: Bullock 22, Kennard 20, I. Smith 18 – Leonard 18, Aldridge 15, Forbes 10



New Orleans – New York 103:105 (21:28, 24:28, 33:23, 25:26)

Najviac bodov: A. Davis 31, Cousins 29 (19 doskokov), Jrue Holiday 13 – Porziňgis 30, Jack a Beasley po 15, C. Lee po 9



Orlando – Miami 111:117 (32:21, 34:29, 26:36, 19:31)

Najviac bodov: A. Gordon 39 (5 trojok), Fournier 23, Simmons 12 – T. Johnson 31, Dragič 25, Olynyk 17



Atlanta – Portland 104:89 (24:23, 22:29, 26:17, 32:20)

Najviac bodov: Schröder 22, Belinelli 14, Ilyasova a Cavanaugh po 13 – Napier 21, McCollum 18, Aminu 10



Utah – Cleveland 104:101 (22:32, 26:21, 28:16, 26:32)

Najviac bodov: D. Mitchell 29, Favors 19, Rubio 16 (10 doskokov) – L. James 29, Jeff Green 22, Love 20 (10 doskokov)



Golden State – Memphis 141:128 (40:38, 38:29, 38:31, 25:30)

Najviac bodov: Stephen Curry 38 (10 trojok), K. Thompson 21 (5 trojok), Durant 20 (9 asistencií) – M. Gasol 27, T. Evans 22, Simmons 17



Denver – Philadelphia 102:107 (29:31, 32:27, 19:25, 22:24)

Najviac bodov: J. Murray 31, Jokič 19 (13 doskokov), G. Harris 17 – Šarič 20, Redick 18, Covington 15 (10 doskokov)

