Video: Cristiano Ronaldo môže dostať za červenú kartu v El Clásicu až dvanásťzápasový dištanc

MADRID 14. augusta (WebNoviny.sk) - Červená karta, ktorú v nedeľu inkasoval futbalový útočník Realu Madrid Cristiano Ronaldo v 82. minúte prvého zápasu Španielskeho superpohára na ihrisku FC Barcelona, môže pre neho znamenať stop na štyri až dvanásť zápasov.

Po tom, čo rozhodca De Burgos Bengoetxea Ronalda vylúčil (druhú žltú kartu mu dal za údajne nafilmovaný pád), portugalský futbalista do neho strčil. Španielsky arbiter to uviedol aj v zápise o stretnutí: "Po tom, čo dostal červenú kartu, zľahka do mňa strčil na znak nesúhlasu."



Podľa článku 96 pravidiel Španielskej kráľovskej futbalovej federácie (RFEF) rozpätie pre tresty v takýchto prípadoch je stop na štyri až dvanásť zápasov.

V Reale Madrid si myslia, že nie je náhoda, že mužstvo v štyroch z ostatných piatich súbojov El Clásico finišovalo pre vylúčenia s menším počtom hráčov. "Opakuje sa to v každom zápase, ale dnes... presiahlo to všetko, čo bolo doteraz," povedal podľa portálu Marcy hráč tímu trénera Zinedina Zidana, ktorý nechcel byť menovaný.

Prvý duel superpohára ovládli hráči Realu, triumfovali 3:1. Pred stredajšou odvetou (23.00 h SELČ) na Štadióne Santiaga Bernabéua sú blízko k zisku cennej trofeje, ktorú naposledy ukoristili v roku 2012.

Hráči Realu sa ujali vedenia v 50. min, keď si Gerard Piqué po centri Marcela dal vlastný gól. Z pokutového kopu vyrovnal v 77. min Lionel Messi, ale v záverečnej desaťminútovke Cristiano Ronaldo utešenou strelou z 15 m do "šibenice" a Marco Asensio zariadili výhru Realu.

