Video: Coutinho debutoval v drese FC Barcelona, „blaugranas“ sú v semifinále Copa del Rey

BARCELONA 26. januára (WebNoviny.sk) - Brazílsky futbalový reprezentant Philippe Coutinho, ktorý začiatkom januára , absolvoval svoj zápasový debut na novom pôsobisku vo štvrtkovom odvetnom zápase Španielskeho pohára (Copa del Rey) proti Espanyolu (2:0). Na ihrisko prišiel v 69. minúte, keď nahradil Andresa Iniestu.

Nadšený a šťastný Coutinho

Coutinho pripomenul, že v roku 2012 bol na hosťovaní v Espanyole a preto bol pred zápasom s týmto protivníkom nervózny, ale kolegovia a fanúšikovia mu pomohli upokojiť sa.





"Pre mňa je to skvelý večer, špeciálny večer. Boli to moje prvé minúty v tomto tíme a som šťastný, nadšený," povedal 25-ročný hráč pre webovú stránku FC Barcelona.

Dodal, že "prijatie od fanúšikov a hráčov ma urobilo šťastným. Bol som nervózny, ustarostený, ale po tom, ako ma všetci prijali, som sa upokojil."

Skórovali Messi a Suárez

Prvopolčasovými gólmi Luisa Suáreza a Lionela Messiho FC Barcelona obrátil nepriaznivé skóre z prvého zápasu (0:1) a po Valencii, Seville a Leganes skompletizoval semifinálové kvarteto v Cope del Rey.

"Bol to špeciálny večer a to, že sme zápas vyhrali, je najdôležitejšie. Nebol to ľahký duel proti tímu, ktorý hral dobre. Stretnutie sme kontrolovali a víťazstvo sme si zaslúžili," dodal Coutinho.

Ten prišiel do Barcelony po svalovom zranení a tak si na debut musel necelé tri týždne počkať.

Španielsky pohár vo futbale – Copa del Rey

štvrťfinále – odveta



FC Barcelona – Espanyol Barcelona 2:0

* prvý zápas 0:1, do semifinále postúpila Barcelona

