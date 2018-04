Video: Conor McGregor zaútočil na autobus s bojovníkmi MMA, polícia ho už obvinila

NEW YORK 6. apríla (WebNoviny.sk) - Hviezda miešaných bojových umení (MMA) Conor McGregor sa dostal do problémov so zákonom. Dvadsaťdeväťročného Íra zatkla polícia v New Yorku po tom, ako spoločne s ďalšími ľuďmi zaútočil na autobus s inými bojovníkmi po štvrtkovom mediálnom termíne pred sobotňajším galavečerom UFC v Brooklyne.

Kamery zaznamenali, ako McGregor vozíkom rozbil okno na autobuse.

McGregor sa neskôr vo štvrtok sám prihlásil na polícii. Tá ho v piatok obvinila v troch bodoch z napadnutia a jedného skutku poškodzovania cudzej veci.





Počas útoku pred halou Barclays Center sa zranili dvaja borci: Michael Chiesa utrpel početné rezné rany na tvári, Ray Borg má poranené oko. Ani jeden z nich nebude môcť nastúpiť na svoj plánovaný sobotňajší zápas. Do výtržnosti sa zapojil aj Artem Lobov, ktorý sa mal pôvodne tiež predstaviť v sobotu v Barclays Center, organizátori však už jeho súboj zrušili.

McGregor pred incidentom prišiel pre nečinnosť o titul šampióna UFC v ľahkej váhe. Uvoľnený titul pripadne víťazovi sobotňajšieho duelu medzi Chabibom Nurmagomedovom a Maxom Hollowayom.

