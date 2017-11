Video: Cleveland vyhral vo Washingtone, LeBron James nastrieľal 57 bodov

DETROIT 4. novembra (WebNoviny.sk) - Krídelník LeBron James výraznou mierou pomohol Clevelandu ukončiť štvorzápasovú šnúru prehier v basketbalovej NBA, keď v piatkovom dueli na palubovke Washingtonu nastrieľal 57 bodov. Najlepší basketbalista súčasnosti stanovil nové maximum tejto sezóny, Cavaliers zvíťazili 130:122. James sa vo veku 32 rokov a 308 dní stal najmladším hráčom v dejinách NBA, ktorý sa dostal cez métu 29 000 bodov, aktuálne je na čísle 29 049. Pre rodáka z Akronu to bol jedenásty zápas s minimálne 50 bodmi, čím sa vyrovnal Allenovi Iversonovi.

"Dnes som sa cítil tak, že všetko mi ide padnúť do koša. Aj vtedy, keď súper veľmi dobre odolával. Sledoval som cieľ a snažil som sa zostať disciplinovaný," uviedol James. "Keď predvádza takéto výkony, ukazuje, o čom všetci hovoria - je to najlepší hráč na svete. V tomto rytme a nastavení ho nedokáže nikto zastaviť. Vedel, ako veľmi dôležitý je pre nás tento zápas. Zobral to na svoje plecia," dodal rozohrávač Clevelandu Dwyane Wade, ktorý po boku Jamesa získal dva tituly v drese Miami.

LeBron James ako druhý hráč v histórii zakončil 800. zápas v sérii na dvojcifernom počte bodov, čím sa pridal k legendárnemu Michaelovi Jordanovi. Ten ich má na konte 866. Jamesových 57 bodov znamená vyrovnanie klubového rekordu Clevelandu, rovnaký nástrel predviedol v marci 2015 už bývalý člen tímu Kyrie Irving proti San Antoniu.

Bol to práve Kyrie Irving, kto v piatok doviedol Boston k siedmemu víťazstvu po sebe. Celtics uspeli na pôde Oklahomy 101:94, hoci po prvom polčase zaostávali o 18 bodov. Dynamický rozohrávač hostí Irving dosiahol 25 bodov, 22 z nich po prestávke. "Bojovali sme. Eliminovali sme niektoré veci, vďaka ktorým mali domáci prevahu, zrýchlili sme hru a obrannú činnosť a udalosti sa začali uberať naším smerom," komentoval Irving. Boston je vďaka ďalšiemu triumfu momentálne najlepším tímom NBA.

Druhé triple-double v kariére v podobe 14 bodov, 11 doskokov a 11 asistencií si pripísal na konto nováčik v drese Philadelphie Ben Simmons a jeho Sixers doma zdolali Indianu 121:110. Bodovo sa blysol J.J. Redick, ktorý strelil 31 bodov, pričom premenil 8 z 12 trojkových pokusov. Philadelphia sa dostala v bilancii nad 50 percent po takmer štyroch rokoch a diváci to patrične ocenili. "Mal som z toho husiu kožu. Všetci vidíme význam dnešnej výhry. Mal som dobrú tretiu štvrtinu, chytil som sa, padli mi tri trojky. Najviac ma však zaujímalo, aby sme zvíťazili," uviedol Redick.





SUMÁRE NBA

piatok



Detroit – Milwaukee 105:96 (28:26, 31:22, 23:24, 23:24)

Najviac bodov: Drummond 24 (15 doskokov), Bradley 23, T. Harris 13 – Antetokunmpo 29, Brogdon 21 (10 asistencií), Middleton 16



Orlando – Chicago 83:105 (26:28, 19:16, 15:29, 23:32)

Najviac bodov: Fournier 21, Vučevič 14, A. Gordon 11 – Justin Holiday 19, Nwaba 16, Markkanen 13



Philadelphia – Indiana 121:110 (30:28, 26:35, 36:26, 29:21)

Najviac bodov: Redick 31 (8 trojok), Covington 22 (5 trojok), Embiid 18 – Oladipo 31, Bojan Bogdanovič 21, T. Young 15



Washington – Cleveland 122:130 (36:42, 30:32, 27:30, 29:26)

Najviac bodov: Beal 36, Oubre 21 (5 trojok), Porter a Gortat po 15 – L. James 57 (11 doskokov), Rose 20, Crowder 17



Atlanta – Houston 104:119 (25:36, 26:33, 25:28, 28:22)

Najviac bodov: Bazemore 18, Prince a Schröder po 16 – Harden 29 (11 asistencií, 6 trojok), E. Gordon a Mbah a Moute po 20



New York – Phoenix 120:107 (32:19, 33:31, 27:26, 28:31)

Najviac bodov: Porziňgis 37, Hardaway 21, Kanter 16 (15 doskokov) – D. Booker 34, T. Chandler 15 (10 doskokov), Josh Jackson 13



Dallas – New Orleans 94:99 (25:28, 21:27, 17:20, 31:24)

Najviac bodov: H. Barnes 26, D. Smith 16, Barea 13 – Davis 30 (13 doskokov), Cousins 20 (22 doskokov), Moore 11



San Antonio – Charlotte 108:101 (25:19, 24:26, 31:26, 28:30)

Najviac bodov: Forbes 22, Gay 20, Mills 17 – Lamb 27, Howard 20 (13 doskokov), Bacon 18



Denver – Miami 95:94 (28:37, 23:21, 25:13, 19:23)

Najviac bodov: Millsap 27, Jokič 19 (14 doskokov), Mudiay 12 – G. Dragič 23, Waiters a James Johnson (10 doskokov) po 15



Utah – Toronto 100:109 (26:29, 28:24, 28:36, 18:20)

Najviac bodov: D. Mitchell 25, Hood 17, Gobert 15 – DeRozan 37, N. Powell a Lowry (10 asistencií) po 15



Oklahoma City – Boston 94:101 (31:18, 24:19, 16:30, 23:34)

Najviac bodov: P. George 25 (10 doskokov), Westbrook 19 (11 asistencií), Grant 11 – Irving 25, Horford 20, Tatum 13



Los Angeles Lakers – Brooklyn 124:112 (30:29, 34:26, 31:29, 29:28)

Najviac bodov: B. Lopez 34 (10 doskokov, 6 trojok), Kuzma 21, Clarkson 19 – Crabbe 25, Hollis-Jefferson 21, Russell 17

