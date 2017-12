Video: Cleveland víťazne aj po dvanásty raz, líder Golden State Stephen Curry si poranil členok

NEW YORK 5. decembra (WebNoviny.sk) - Dvanáste víťazstvo v sérii basketbalistov Clevelandu, ale aj zranenie lídra Golden State Stephena Curryho priniesla pondelková noc v zámorskej NBA.

Na triumfe Clevelandu na palubovke 113:91 sa takmer rovným dielom zaslúžilo trio hviezd: Kevin Love a Dwyane Wade dosiahli 24 bodov, LeBron James si pripísal 23 bodov.

Najdlhšia šnúra víťazstiev

Cavaliers po rozpačitom úvode sezóny ťahajú najdlhšiu víťaznú šnúru od sezóny 2014/2015. Zatiaľ naposledy podľahli tesne Houstonu 9. novembra (113:117), čiže o chvíľu možno oslávia mesiac bez prehry.





"Nie som Nostradamus, čiže túto sériu som nemohol vopred predvídať. Na našej hre v Houstone však napriek prehre bolo čosi pozitívne, čo mohlo zmeniť naše nastavenie do ďalších stretnutí a to sa aj stalo. Vtedy sme odohrali výborné zápasy na ´tripe´a to bol základ úspešnej série," uviedol LeBron James.

Curry si podvrtol členok

Obhajcovia titulu Golden State zmazali 21-bodové manko v New Orleanse a zvíťazili 125:115. Stephen Curry sa na tom podieľal 31 bodmi a 11 asistenciami, ale zápas nedohral. V snahe vypichnúť loptu súperovi stúpil na nohu ETwauna Moorea a podvrtol si členok na pravej nohe.

"Bolo to odo mňa hlúpe, zachytil som sa o jeho topánku a zabolelo to," povedal Stephen Curry.

NBA

pondelok:



Indiana – New York 115:97 (31:19, 35:21, 29:25, 20:32)

Najviac bodov: T. Young 20, Bojan Bogdanovič 19, Oladipo 16 – Hernangómez 14 (10 doskokov), Beasley 13, McDermott 12



Philadelphia – Phoenix 101:115 (28:28, 19:32, 32:29, 22:26)

Najviac bodov: Redick 25, Embiid 22 (12 doskokov), Simmons 20 – D. Booker 46, Warren 25, Ulis 12 (12 asistencií)



Charlotte – Orlando 104:94 (26:23, 28:22, 21:29, 29:20)

Najviac bodov: Walker 29, Kaminsky 14, Lamb a Howard po 12 – Fournier 18, Simmons 15, A. Gordon 14



Atlanta – Brooklyn 90:110 (32:33, 22:20, 15:31, 21:26)

Najviac bodov: Schröder 19, Bembry a Bazemore po 13, Taylor 9 – LeVert 17, Hollis-Jefferson 16 (10 doskokov), Dinwiddie a Carroll po 13



Boston – Milwaukee 111:100 (34:26, 28:23, 26:32, 23:19)

Najviac bodov: Irving 32, Horford 20, Tatum 17 (4 trojky) – Antetokounmpo 40, Middleton 19, Bledsoe 18



Chicago – Cleveland 91:113 (22:29, 23:32, 26:25, 20:27)

Najviac bodov: Dunn 14, Justin Holiday a R. Lopez po 14, Markkanen 13 – Love 24 (13 doskokov), Wade 24, L. James 23



Memphis – Minnesota 95:92 (29:26, 27:27, 20:22, 19:17)

Najviac bodov: M. Gasol 21, Evans 16, J. Green 14 – Butler 30, Gibson 14, Teague a Wiggins po 12



New Orleans – Golden State 115:125 (33:26, 36:23, 22:39, 24:37)

Najviac bodov: Jrue Holiday 34 (4 trojky), Moore 27 (5 trojok), Cousins 19 (11 doskokov) – Stephen Curry 31 (11 asistencií, 5 trojok), K. Thompson 22 (4 trojky), Draymond Grren a Durant po 19



Dallas – Denver 122:105 (39:23, 25:24, 29:35, 29:23)

Najviac bodov: Barnes 22, D. Smith 20, Ferrell 16 – Barton 23 (4 trojky), Murray 22 (4 trojky), G. Harris 21



San Antonio – Detroit 96:93 (28:29, 22:24, 19:20, 27:20)

Najviac bodov: Aldridge 17 (10 doskokov), P. Gasol 15 (10 doskokov), Gay (10 doskokov) a Ginóbili po 12 – R. Jackson 27, T. Harris 15, S. Johnson 14 (10 doskokov)



Utah – Washington 116:69 (29:15, 35:15, 24:22, 28:17)

Najviac bodov: Burks 27, D. Mitchell 21, O´Neale a Ingles po 11 – Porter 14, Markieff Morris, Beal a Oubre po 11

