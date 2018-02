Video: Chárov Boston vyhral v Detroite, Tatar s mínuskou a Daňo asistenciou pomohol „stíhačkám“

WINNIPEG 7. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Marko Daňo si pripísal asistenciu pri víťazstve Winnipegu Jets na domácom ľade nad hráčmi Arizony Coyotes s Richardom Pánikom v zostave 4:3 v utorňajšom stretnutí severoamerickej NHL.

Daňo odohral 9:25 min a prihral na tretí gól svojho tímu Nicolasovi Petanovi. Slovenský krídelník okrem toho získal i jednu "plusku". Bola to preňho prvá asistencia a tretí bod v aktuálnej sezóne. Jeho krajan Pánik bol v drese Arizony na ľade 12:08 min a nebodoval.





K triumfu Wnnipegu prispel gólom a asistenciou americký obranca Dustin Byfuglien, pre ktorého to bol už 800. zápas v základnej časti zámorskej profiligy.

"Je to skvelé. Je to pre mňa česť, zápasy si užívam a bavia ma. Nikdy som si nemyslel, že odohrám toľko duelov v NHL. Užívam si to, kým môžem," povedal podľa nhl.com 32-ročný bek. Kanadský tím bodoval už v ôsmom stretnutí v sérii.

Brankár Rask chválil obranu

Hokejisti Bostonu Bruins pod vedením kapitána Zdena Cháru uspeli na ľade Detroitu Red Wings s Tomášom Tatarom tesne 3:2.

Štyridsaťročný veterán Chára odohral 21:48 min, inkasoval menší trest za hrubosť, prezentoval sa 2 "bodyčekmi" a zablokoval 3 strelecké pokusy hráčov súpera. Tatar absolvoval 15:26 min a do štatistík si zapísal jeden mínusový bod.

Brankár "medveďov" Tuukka Rask sa vyznamenal 26 úspešnými zákrokmi. Keď stál fínsky gólman v bránke, Boston získal aspoň bod už v 21 stretnutiach po sebe. "Obrana urobila skvelú robotu, nepustila súperových hráčov priamo pred bránku. To mi uľahčilo moju prácu," zhodnotil 30-ročný brankár.

Hrivík chýbal v zostave Calgary

Tomáš Jurčo nebodoval pri domácom neúspechu Calgary Flames proti Calgary Flames 2:3. Na ľade bol 8:24 min, odsedel si dvojminútový trest za hákovanie, na súperovho brankára Mika Smitha vyslal tri strely a zablokoval jeden strelecký pokus súpera. Marek Hrivík za Calgary nehral.

Flames o triumfe rozhodli až v závere zápasu. V 57. min skóroval Mark Stone, ktorý poslal "plamene" do vedenia 2:1, o dve minúty neskôr zvýšil do prázdnej bránky Sean Monahan. Sedem sekúnd pred koncom stanovil rezultát Patrick Kane.

Sumáre NHL

utorok



Buffalo – Anaheim 3:4 po predĺžení (1:0, 1:2, 1:1 – 0:1)

Góly: 4. Girgensons (C. Nelson), 38. Eichel (S. Reinhart, Okposo), 60. R. O’Reilly (Eichel, S. Reinhart) – 21. Rakell (Getzlaf, Fowler), 40. O. Kaše (Manson, N. Ritchie), 52. Perry, 62. Henrique (O. Kaše, Montour)



Carolina – Philadelphia 1:2 po predĺžení (1:0, 0:1, 0:0 – 0:1)

Góly: 16. E. Lindholm (T. Teräväinen, Faulk) – 37. W. Simmonds (J. Voráček, Patrick), 65. Weal (Gostisbehere, Filppula)



Columbus – Washington 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Góly: 2. D. Savard (Wennberg), 54. Dubinsky (Nutivaara, Calvert) – 5. Carlson (Bäckström, Kuznecov), 25. T. Wilson (Ovečkin, Djoos), 60. Bäckström (Oshie, Ovečkin)



Pittsburgh – Vegas 5:4 (0:1, 3:1, 2:2)

Góly: 32. Reaves (Sheahan), 38. Cole (Rust, Crosby), 39. Guentzel (Crosby, Dumoulin), 44. Malkin (P. Kessel), 47. P. Kessel (Malkin, Hagelin) – 3. W. Karlsson (Marchessault, R. Smith), 27. Neal (Schmidt, Perron), 47. Carpenter (Tuch, Bellemare), 53. Marchessault (R. Smith)



Detroit – Boston 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Góly: 23. Frk (Kronwall, Zetterberg), 59. Nielsen (Frk, D. Larkin) – 33. Kuraly (Pastrňák, Heinen), 35. Krejčí (DeBrusk, Spooner), 49. Heinen (Kuraly, Czarnik)

Tomáš Tatar (Detroit) 15:26 min, -1, 1 „hit“

Zdeno Chára (Boston) 21:48 min, 2 trestné min, 2 „hity“, zablokoval 3 strely súpera



Florida – Vancouver 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Góly: 17. J. McGinn, 37. Barkov (Pysyk, Bjugstad), 60. Barkov (Trocheck, Ekblad) – 32. M. Granlund (B. Sutter)



Ottawa – New Jersey 5:3 (3:1, 2:1, 0:1)

Góly: 14. Hoffman (Duchene, E. Karlsson), 15. DiDomenico (Ceci, Dzingel), 19. Duchene (Hoffman, Claesson), 29. White (Chabot, Duchene), 40. Z. Smith (Pageau, Burrows) – 2. Zajac (Noesen), 31. Hall (Zacha, Palmieri), 46. Palmieri (Zacha, Wood)



St. Louis – Minnesota 2:6 (1:3, 0:2, 1:1)

Góly: 1. Schwartz (Parayko, Bouwmeester), 53. Jaškin (Steen, Parayko) – 3. Niederreiter (Olofsson, E. Staal), 17. M. Foligno (Winnik), 19. M. Koivu (Mikael Granlund, Suter), 30. Zucker (Mikael Granlund), 37. Dumba (Zucker, M. Koivu), 46. E. Staal (Parise, Spurgeon)



Winnipeg – Arizona 4:3 (3:2, 1:0, 0:1)

Góly: 1. Roslovic (Enström, Byfuglien), 8. Byfuglien (Little, Perreault), 15. Petan (Chiarot, DAŇO), 23. D. Kulikov (Connor, Copp) – 5. Connauton (Archibald, Dvorak), 18. Dvorak (Stepan, Ekman-Larsson), 41. Stepan (Goligoski)

Marko Daňo (Winnipeg) 9:25 min, 0+1, +1, 3 „hity“,

Richard Pánik (Arizona) 12:08 min, zablokoval 1 strelu súpera



Chicago – Calgary 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Góly: 4. DeBrincat (Oesterle, J. Toews), 60. P. Kane (Anisimov, Schmaltz) – 22. D. Hamilton (Monahan, J. Gaudreau), 57. Stone (Brodie, Ferland), 59. Monahan (J. Gaudreau)

Tomáš Jurčo (Chicago) 8:24 min, 2 trestné minúty, 3 strely na bránku, zablokoval 1 strelu súpera



Colorado – San Jose 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Góly: 23. G. Bourque (Compher, Jost), 25. Jost (Jakupov, Girard), 60. Compher (Nemeth) – 34. J. Ward (Vlasic, Goodrow)

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.