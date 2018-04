Video: Chárov Boston si zahrá v 2. kole play-off NHL, v divokom siedmom zápase zdolal Toronto

BOSTON 26. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti Bostonu Bruins so slovenským kapitánom Zdenom Chárom zvíťazili v stredu nad hráčmi Toronta Maple Leafs 7:4 v rozhodujúcom siedmom domácom stretnutí a postúpili do 2. kola play-off Východnej konferencie NHL. Bruins sa stretnú s Tampou Bay Lightning, séria odštartuje v sobotu.

Toronto viedlo nad Bostonom v záverečnom stretnutí trikrát vrátane stavu 4:3 po druhej tretine, "medvede" triumf stanovili až v záverečnej časti hry, v ktorej uspeli jednoznačne 4:0.

Chára rozdal tri bodyčeky

Bruins sa stali prvým mužstvom od roku 2014, ktoré trikrát prehrávalo v rozhodujúcom zápase série a napriek tomu dokázalo postúpiť. Chára odohral 28:38 min, čo z neho urobilo najvyťaženejšieho hráča súboja, pripísal si dva plusové body. Na súperovho brankára vyslal 2 strely, prezentoval sa aj 3 bodyčekmi a zablokoval 3 strelecké pokusy hostí.

"Bol to jeden z najneuveriteľnejších zápasov, aký som kedy hral. Aj keď sme niekoľkokrát prehrávali, vedeli sme, že máme šancu vrátiť sa a otočiť stav v náš prospech, čo sa napokon aj stalo," povedal podľa nhl.com útočník Bostonu Brad Marchand.

Krejčí a Bergeron trojbodoví

Dva góly víťazného tímu strelil Jake DeBrusk, po tri body nazbierali David Krejčí (0+3) a Patrice Bergeron (1+2). Za hostí sa dvakrát presadil skúsený Patrick Marleau.

"Je to na nič. Musíme si z tejto série zobrať iba pozitíva. Samozrejme, chceli sme postúpiť, ale myslím si, že máme tím, z ktorým treba do budúcnosti počítať a ešte budeme mať šancu ukázať to," uviedol 27-ročný center Toronta Nazem Kadri.

Sumáre NHL - 1. kolo play-off

streda

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Boston - Toronto 7:4 (3:2, 0:2, 4:0)

* konečný výsledok série: 4:3, do 2. kola postúpil Boston

Góly: 5. DeBrusk (Pastrňák, Krejčí), 10. Heinen (Krejčí, Rick Nash), 20. Bergeron (K. Miller, Backes), 42. Krug (K. Miller, Bergeron), 46. DeBrusk (Krejčí), 52. Pastrňák (Bergeron, Marchand), 60. Bergeron (Riley Nash) - 3. Marleau (Gardiner, W. Nylander), 7. Marleau (Marner), 23. Dermott (R. Polák, W. Nylander), 27. Kapanen

Zdeno Chára (Boston) 28:38 min, +2, 2 strely na bránku, 3 "hity", zablokoval 3 strely súpera

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.