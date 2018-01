Video: Chárov Boston deklasoval Carolinu, Gáborík si pripísal dva plusové body

NEW YORK 7. januára (WebNoviny.sk) - Hokejisti Bostonu Bruins zvíťazili nad hráčmi Caroliny Hurricanes 7:1 v sobotňajšom stretnutí zámorskej NHL. Slovenský obranca medveďov Zdeno Chára odohral 21:55 min. Nebodoval, no pripísal si dva plusové body, dve strely a tri hity.

Hlavnou postavou duelu bol útočník Bostonu Patrice Bergeron, ktorý strelil štyri góly a pridal aj jednu gólovú prihrávku. Pri každom jeho zásahu si pripísal asistenciu Brad Marchand. "Naisto si myslím, že toto bol jeden z tých zápasov, kde vám tam padne všetko. Navyše, Brad robil skvelú prácu, vytvoril mi veľa príležitostí. Snažil som sa ich premieňať," povedal Bergeron pre nhl.com.

Boston bodoval v každom z desiatich zápasov

Kanadský center sa po Alexovi Ovečkinovi stal druhým hráčom, ktorý dokázal v sezóne 2017/2018 streliť v jednom zápase štyri góly. Bol to jeho druhý hetrik a tiež druhý päťbodový duel v kariére. Okrem neho sa za Bruins presadili Riley Nash, David Pastrňák a Jake DeBrusk. Jediný gól Caroliny strelil Jordan Staal. "Toto nebolo dobré. Mali sme slabý úvod, slabý koniec a slabý stred. Jednoducho sme neboli dobrí," uviedol Jordan Staal kriticky. Bruins bodovali v každom z posledných desiatich meraní síl.

Dallas triumfoval nad Edmontonom 5:1. Alex Radulov, Tyler Seguin a John Klingberg si pripísali po góle a dvoch asistenciách a brankár Ben Bishop zneškodnil 37 z 38 striel "olejárov". "Tvrdo sme pracovali a toto je naša odmena. Celý tím hral dobre, každý hráč a aj Bishop. Tie body sme potrebovali," cituje Radulova nhl.com. V drese Edmontonu nastúpil slovenský obranca Andrej Sekera, odohral 16:02 min bez bodového zisku. Oilers prehrali piate z posledných šiestich stretnutí.

Toronto uspelo po nájazdoch

Los Angeles Kings nestačili na Nashville Predators a podľahli im 3:4. O dvoch bodoch pre "predátorov" rozhodol dvojgólový útočník Austin Watson. Za Kings nastúpil Marián Gáborík, ktorý počas 14:39 min na ľadovej ploche nebodoval. Pripísal si jeden plusový bod a dve trestné minúty.

Toronto zdolalo Vancouver 3:2 v samostatných nájazdoch. Útočník "javorových listov" Tyler Bozak najprv v 53. min vyrovnal skóre a poslal duel do predĺženia a v nájazdoch svojím úspešným pokusom rozhodol o triumfe Toronta. "V nájazdoch som si veril, vždy mi celkom išli. Je to zábava, hlavne, keď máte šancu rozhodnúť o víťazstve vášho tímu. Som rád, že mi to tam padlo," vyjadril sa Bozak. Okrem neho skóroval aj jeho spoluhráč Auston Matthews, na strane "kosatiek" to boli Sam Gagner a Brock Boeser. Obaja gólmani, Frederik Andersen (Toronto) aj Jacob Markström (Vancouver) zneškodnili po 34 striel súpera. Maple Leafs zvíťazili v druhom stretnutí po sebe.

Sumáre NHL

sobota



Philadelphia – St. Louis 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)

Góly: 3. Laughton, 7. C. Giroux (Provorov), 29. Weal (J. Voráček), 32. Couturier (C. Giroux, Konecny), 52. Simmonds (Gostisbehere, C. Giroux), 60. Couturier (MacDonald) – 35. Barbašiov (Stastny, Tarasenko), 41. Stastny (Tarasenko, Barbašiov), 56. Parayko (Edmundson, A. Steen)



Dallas – Edmonton 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Góly: 11. A. Radulov (Seguin, J. Klingberg), 13. Jamie Benn (A. Radulov), 17. Seguin (A. Radulov, J. Klingberg), 25. Janmark, 51. J. Klingberg (Seguin, Janmark) – 43. Draisaitl (Nugent-Hopkins, McDavid)

Andrej Sekera (Edmonton) odohral 16:02 min, 0+0, -1, 2 trestné minúty, 1 strela, 2 hity



Boston – Carolina 7:1 (5:1, 2:0, 0:0)

Góly: 4. Bergeron (Marchand), 6. Riley Nash (K. Miller, Backes), 10. Pastrňák (Bergeron, Heinen), 11. DeBrusk (Spooner, Krejčí), 15. Bergeron (Marchand), 26. Bergeron (Marchand, Pastrňák), 31. Bergeron (Pastrňák, Marchand) – 8. J. Staal (Teräväinen, Hanifin)

Zdeno Chára (Boston) 21:55 min, 0+0, +2, 2 strely, 3 hity



Ottawa – Tampa Bay 6:3 (3:0, 0:3, 3:0)

Góly: 5. Dzingel (Mark Stone), 6. Duchene (B. Ryan), 18. Z. Smith (E. Karlsson, Oduya), 51. Mark Stone (Brassard, Chabot), 55. Pageau (E. Karlsson), 58. Dzingel (E. Karlsson, Mark Stone) – 21. Hedman, 22. Keokkeok (Kučerov, Killorn), 36. Gourde (Sergačiov, T. Johnson)



Toronto – Vancouver 3:2 po sam. nájazdoch (0:0, 0:1, 2:1 – 0:0, 1:0)

Góly: 49. Matthews (Hyman, W. Nylander), 53. Bozak (Rielly, Dermott), rozhodujúci sam. nájazd Bozak – 23. Boeser (Vanek), 47. Gagner (D. Sedin, H. Sedin)



Arizona – New York Rangers 1:2 po sam. nájazdoch (1:0, 0:1, 0:0 – 0:0, 0:1)

Góly: 11. Duclair (Stepan, Dvorak) – 26. Vesey, rozhodujúci sam. nájazd Zibanejad



Colorado – Minnesota 7:2 (2:1, 2:1, 3:0)

Góly: 8. G. Bourque (C. Wilson, Jost), 19. Nemeth (MacKinnon, Rantanen), 29. Söderberg (Kerfoot), 37. Rantanen (Landeskog, MacKinnon), 46. Söderberg (Jakupov, Kerfoot), 48. MacKinnon (Girard, Rantanen), 58. Jost (C. Wilson. G. Bourque) – 20. E. Staal (Brodin, Zucker), 40. E. Staal (Zucker, R. Suter)



Calgary – Anaheim 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)

Góly: 8. Ferland (J. Gaudreau), 9. Giordano (Backlund, M. Tkachuk), 60. D. Hamilton (Ferland, Monahan) – 43. Silfverberg, 47. Getzlaf (Lindholm, Manson)



Los Angeles – Nashville 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

Góly: 27. A. Kempe, 44. Lewis (Iafallo, N. Shore), 49. Toffoli (Pearson, Kopitar) – 16. Josi (Turris, P.K. Subban), 32. Hartnell (Johansen, Jemelin), 37. Watson (P.K. Subban, Salomäki), 46. Watson (Ellis, Järnkrok)

Marián Gáborík (Los Angeles) 14:39 min, 0+0, +1, 2 trestné minúty

