Video: Chára získal plusový bod, no Tampa vyrovnala v 2. kole play-off NHL stav série s Bostonom

TAMPA 1. mája (WebNoviny.sk) - Hokejisti Tampy Bay zvíťazili na domácom ľade nad hráčmi Bostonu 4:2 v pondelňajšom druhom zápase 2. kola play-off Východnej konferencie NHL a vyrovnali stav série na 1:1.

Dobre pripravený súper

Slovenský kapitán Bruins Zdeno Chára odohral 25:33 min, bol najvyťaženejší hráč súboja a získal jeden plusový bod. "Súper bol trochu lepšie pripravený, mal vydarenejší úvod zápasu, ale dokázali sme s nimi držať krok," povedal podla nhl.com útočník Bruins Brad Marchand.

V troch góloch Tampy mal prsty 22-ročný kanadský center Brayden Point. Jeden sám strelil a pri dvoch si pripísal asistenciu. "Prvý zápas bol pre nás náročný. Teraz sme do súboja vstúpili s tým, že musíme byť lepší, a to sa nám aj podarilo," uviedol Point.

Získať vedenie je dôležité

Lightning v stretnutí ani raz neprehrávali. "Dôležité bolo, že sme sa dostali do vedenia a prinútili sme súpera, aby nás prenasledoval. Získať vedenie je veľmi dôležité," skonštatoval kouč Tampy Jon Cooper.



Skóre otvoril v 12. min v početnej výhode domáci Yanni Gourde, hoci Bruins sa predtým ubránili v oslabení o dvoch hráčov. V závere úvodnej časti hry vyrovnal Charles McAvoy.

Bude to vyrovnaná séria

V polovici stretnutia Tampa znovu viedla zásahom Tylera Johnsona, v 55. min zvýšil Ondřej Palát (3:1). Už o minútu neskôr vrátil "medveďom" šancu na úspech obranca Torey Krug, triumf domáceho mužstva 4:2 spečatil do prázdnej bránky 26 sekúnd pred záverečnou sirénou Point.

"Vieme, že majú dobrý tím, ale aj my máme kvalitných hráčov. Bude to ešte veľmi vyrovnaná séria, nemyslím si, že by o tom niekto pochyboval. Každopádne, veríme si. V tomto zápase sme nehrali práve najlepšie a štyri minúty pred koncom bol stav 2:3," vyhlásil obranca Bruins a autor gólu McAvoy.

Tatarov návrat do zostavy

Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa vrátil do zostavy Vegas, Golden Knights triumfovali v San Jose nad Sharks 4:3 po predĺžení. Víťazný gól strelil švédsky útočník William Karlsson.

Nováčik súťaže sa víťazstvom ujal vedenia v sérii 2:1. Tatar hral premiérovo od 13. apríla, keď nastúpil v druhom zápase 1. kola vyraďovacej fázy proti Los Angeles. Pre 27-ročného krídelníka to bol iba tretí štart v aktuálnom play-off. Pri návrate do zostavy odohral 12:57 min a nebodoval.

Presilové hry

Vedenia sa po bezgólovej prvej tretine v druhej časti hry ujali domáci zásahom Tima Meiera, ale ešte v prostrednom dejstve "expanzívny" tím z Las Vegas troma gólmi otočil skóre vo svoj prospech. V presilových hrách skórovali Collin Miller a Jonathan Audy-Marchessault, následne zvýšil na rozdiel dvoch gólov Reilly Smith.

Tretia tretina patrila domácim. Najprv na rozdiel jedného gólu znížil Evander Kane, 117 sekúnd pred koncom tretej tretiny vyrovnal Tomáš Hertl a poslal súboj do predĺženia. O triumfe Vegas rozhodol v 69. min William Karlsson. Štvrtý zápas odohrajú súperi v stredu znovu v San Jose.

Sumáre NHL - 2. kolo play-off

pondelok

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Tampa Bay - Boston 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) - stav série: 1:1

Góly: 12. Gourde (B. Point, Sergačov), 31. T. Johnson (B. Point, Palát), 55. Palát (B. Point), 60. B. Point (Hedman) - 19. McAvoy (Bergeron, Marchand), 56. Krug (Pastrňák, Marchand)

Zdeno Chára (Boston) 25:33 min, +1, 1 strela na bránku, zablokoval 4 strely súpera

ZÁPADNÁ KONFERENICA

San Jose - Vegas 1:3 po II. tretine (0:0, 1:3) - ešte sa hrá - stav série: 1:1

Góly: 27. Meier (Tierney, B?dker) - 30. C. Miller (Neal, Perron), 34. Marchessault (Tuch, R. Smith), 35. R. Smith (W. Karlsson, Marchessault)

