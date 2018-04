Video: Chára strelil gól z nemožného uhla, „žraloci“ rozobrali Anaheim a „diabli“ zvíťazili (aktualizované)

NEW YORK 17. apríla (WebNoviny.sk) - Ani gól kapitána Zdena Cháru neodvrátil prvú prehru hokejistov Bostonu v 1. kole play-off Východnej konferencie NHL Bruins v pondelok podľahli domácemu Torontu 2:4 a Maple Leafs znížili stav série na 1:2. Slovenský veterán odohral vyše 22 a pol minúty a v 27. min vyrovnal na priebežných 2:2.

Chcel vystreliť ponad rameno

Chára trafil z nemožného uhla takmer z bránkovej čiary, puk sa dostal do siete zrejme od prilby brankára domácich Frederika Andersena. "Snažil som sa vystreliť ponad rameno brankára. Bol to jeden z tých zápasov, ktorý sa v závere priklonil na stranu súpera," uviedol Zdeno Chára v krátkej pozápasovej reakcii na webe Bruins.





Štyridsaťjedenročný Chára si pripísal aj jeden plusový bod, prezentoval sa 5 strelami na bránku, 3 "hitmi" a zablokoval 6 striel súpera. Pre dlhoročného slovenského reprezentanta bol zásah do siete Toronta už šestnásty v play-off v kariére, ale zároveň prvý, ktorý dosiahol ako štyridsiatnik (vlani v play-off neskóroval). Dovedna sa vo vyraďovacej časti NHL presadil už v jedenástich sezónach počnúc rokom 2003.

Andersen predviedol 40 zákrokov

Dva góly víťazného tímu strelil iný veterán, 38-ročný útočník Patrick Marleau. Skórovali aj James Van Riemsdyk a Auston Matthews. Brankár Toronta Frederik Andersen predviedol 40 zákrokov a úspešnosť 95,20%.





"Celý zápas sme hrali dobre. Keď nám náhodou aj niečo nevyšlo, vždy to zachránil ďalší spoluhráč. Samozrejme, skvele chytal aj Andersen. Všetci vieme, ako musíme hrať v play-off, aby sme uspeli. V Bostone nám to veľmi nevyšlo, ale dnes sa to zmenilo. Teraz sa už zameriavame a tešíme na ďalší zápas." povedal podľa nhl.com Marleau. Úvodný zásah proti Bostonu bol už jeho 69. v play-off a v historickom meradle NHL sa v tejto štatistike posunul na 17. miesto pred Gordieho Howa.

New Jersey využil výhodu domáceho ľadu

Výhodu domáceho prostredia na prvý triumf v sérii využili aj New Jersey a Colorado. Devils zvíťazili nad Tampou Bay 5:2. V bránke New Jersey sa predstavil Cory Schneider a pri svojom prvom víťazstve od 27. decembra si pripísal 34 zákrokov. "Bol fantastický. Naši brankári nám tento rok veľmi pomáhajú. Cory na sebe tvrdo pracuje. Je veľký profesionál, postavil sa do bránky a zatiahol v nej roletu," zhodnotil útočník "diablov" Brian Boyle.





"Je to dôležitý triumf pre naše sebavedomie. V závere to nebolo dobré, boli sme nervózni a súper sa chcel vrátiť do zápasu. Tak to robia dobré tímy. Na ďalší zápas sa musíme pripraviť ešte svedomitejšie a viac bojovať," dodal Schneider. Tri body za gól a dve asistencie získal Taylor Hall.

Mečbal San Jose

Colorado zvíťazilo nad Nashvillom 5:3 vďaka výbornému vstupu do stretnutia. Skóre otvoril už po 110. sekundách hry Blake Comeau. Do konca úvodnej tretiny viedli domáci už 3:0. Dva góly Avalanche strelil Nathan MacKinnon. Hráči z Denveru znížili stav série proti lanskému finalistovi na 1:2 na zápasy.

Postupový mečbal si vybojovali hráči San Jose, na domácom štadióne rozobrali Anaheim pomerom 8:1. Sharks strelili polovicu svojich gólov v početnej výhode. Dovedna sedem bodov nazbierali útočníci prvej formácie víťazného tímu - Joonas Donskoi skóroval a pridal dve asistencie, Joe Pavelski a Evander Kane si pripísali po zásahu a účinnej prihrávke. Tri body (1+2) získal aj Logan Couture.

Sumáre NHL - 1. kolo play-off

pondelok:

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Toronto - Boston 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) - stav série: 1:2

Góly: 18. J. Van Riemsdyk (Bozak, Rielly), 24. Marleau (Marner, Rielly), 35. Matthews (W. Nylander, Hyman), 57. Marleau (Marner, Plekanec) - 24. McQuaid (Schaller, Kuraly), 27. CHÁRA (Kuraly, Holden)

Zdeno Chára (Boston) 22:31 min, 1+0, +1, 5 striel na bránku, 3 "hity", zablokoval 6 striel súpera

New Jersey - Tampa Bay 5:2 (0:0, 1:1, 4:1) - stav série: 1:2

Góly: 33. Hall, 45. Butcher (Hall, Palmieri), 53. Noesen (Hall, A. Greene), 60. Coleman, 60. Lovejoy - 21. Killorn (Kučerov, Stamkos), 41. Stamkos (Kučerov, Killorn)

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Colorado - Nashville 5:3 (3:0, 1:1, 1:2) - stav série: 1:2

Góly: 2. Comeau (Söderberg, Nieto), 14. G. Bourque (Nemeth, Compher), 19. MacKinnon (Landeskog), 25. MacKinnon (Landeskog, Rantanen), 59. Landeskog (Rantanen, Barberio) - 31. Johansen (F. Forsberg, Ellis), 48. Sissons (Josi, Ellis), 59. Watson

San Jose - Anaheim 8:1 (1:1, 4:0, 3:0) - stav série: 3:0

Góly: 4. Couture (Bödker), 22. Donskoi (E. Kane), 24. Sörensen (Donskoi), 34. Fehr (Sörensen, M. Karlsson), 37. Hertl (Pavelski, Couture), 51. Pavelski (Meier, Donskoi), 58. E. Kane (Vlasic, Couture), 60. Tierney (Meier, Labanc) - 14. Rakell (Montour, Getzlaf)

