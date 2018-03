Video: Chára skóroval proti Chicagu, Pánik pálil slepými a rozdal štyri „hity“

CHICAGO 12. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Zdeno Chára strelil jediný gól Bostonu Bruins pri prehre na ľade Chicaga Blackhawks 1:3 v nedeľňajšom stretnutí severoamerickej NHL.

Kapitán "medveďov" odohral takmer 19 minút a v 51. min vyrovnal na priebežných 1:1. V drese víťazného tímu absolvoval útočník Tomáš Jurčo 14:25 min, ale nebodoval.

Víťazný gól Chicaga strelil Patrick Kane

Pre čoskoro 41-ročného obrancu Cháru to bol siedmy zásah v sezóne, okrem toho v 67 zápasoch pridal aj 16 asistencií.

V závere zápasu inkasoval štvorminútový trest za hru so zdvihnutou hokejkou a práve počas jeho vylúčenia sa Blackhawks dostali do vedenia. "Snažil som sa trafiť puk, odrazil sa veľmi zvláštne a chcel som ho získať skôr ako protihráč. Bolo to nešťastné vylúčenie, ale takéto veci sa v hokeji stávajú," povedal slovenský veterán podľa nhl.com .

V 57. min poslal "čiernych jastrabov" do vedenia Patrick Kane a 65 sekúnd pred koncom spečatil rezultát Brent Seabrook. "Bola to jedna z najlepších striel, akú som v tejto sezóne videl. Navyše prišla vo vhodnom čase," opísal Kanov zásah tréner Chicaga Joel Quenneville. "Bol to jeden z tých zápasov, keď ani jeden tím nebol na ľade dominantný v útočnej činnosti. Žiaľ, pre nás to nemalo šťastný koniec," vravel kouč Bruins Bruce Cassidy. Boston v Chicagu prišiel o sériu šiestich víťazstiev.

Trojbodový obranca Johnny Boychuk

Arizona triumfovala nad Vancouverom na domácom ľade tesne 1:0. Jediný gól duelu strelil v 36. min švédsky obranca Oliver Ekman-Larsson. Prvé čisté konto za Arizonu dosiahol brankár Darcy Kuemper, ktorý zneškodnil všetkých 27 striel hráčov súpera.

"Je fajn, keď chytáte viac zápasov po sebe a dostanete sa do rytmu. V každom stretnutí sa cítim stále viac a viac komfortne, páči sa mi ako hráme," uviedol 27-ročný gólman. Slovenský útočník Richard Pánik odohral za Arizonu 16:29 min. Prezentoval sa tromi streleckými pokusmi, ale nebodoval.

Tím New York Islanders zvíťazil v Calgary nad Flames 5:2, slovenský brankár Jaroslav Halák nechytal. Za "ostrovanov" sa tromi bodmi za gól a dve asistencie uviedol obranca Johnny Boychuk, dva góly strelil Anders Lee.

Sumáre NHL

sobota

Chicago - Boston 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Góly: 8. Anisimov (Toews, Gustafsson), 57. P. Kane (Gustafsson, Toews), 59. Seabrook (Toews, P. Kane) - 51. CHÁRA (Krejčí, DeBrusk)

Tomáš Jurčo (Chicago) 14:25 min, 1 strela na bránku, 1 "hit"

Zdeno Chára (Boston) 18:54 min, 1+0, 4 trestné minúty, 2 "hity"

Calgary - New York Islanders 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)

Góly: 8. J. Gaudreau (Monahan), 48. Giordano (D. Hamilton, J. Gaudreau) - 3. Leddy (Cizikas), 3. J. Boychuk (Cizikas, Johnston), 11. Eberle (J. Boychuk, Tavares), 21. A. Lee (J. Boychuk, Leddy), 60. A. Lee (Tavares)

Pittsburgh - Dallas 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Góly: 13. Hörnqvist (Malkin, Crosby), 20. Oleksiak (P. Kessel, Sheahan), 60. Malkin (Crosby) - 33. A. Radulov (Spezza, Seguin)

Arizona - Vancouver 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Gól: 36. Ekman-Larsson (Stepan, Keller)

Richard Pánik (Arizona) 16:29 min, 4 strely na bránku, 4 "hity"

