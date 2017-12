Video: Chára skóroval do siete Nashvillu, Halák vychytal triumf po samostatných nájazdoch

NEW YORK 5. decembra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Bostonu Bruins prehrali na ľade Nashvillu Predators 3:5 v pondelňajšom stretnutí zámorskej NHL. Slovenský obranca Bruins Zdeno Chára strelil v 45. min gól, ktorým znížil na 2:4, medveďom to však na body nestačilo.

Na víťazstve predátorov sa dvomi gólmi podieľal útočník Craig Smith. Presadili sa aj Kevin Fiala, Nick Bonino a Filip Forsberg, brankár Pekka Rinne chytil 36 streleckých pokusov Bostonu.

Slovenský brankár odchytal celý zápas

New York Islanders zdolali Floridu Panthers na jej ľade 5:4 po samostatných nájazdoch. V bránke "ostrovanov" sa predstavil Jaroslav Halák, ktorý odchytal celý duel. Pripísal si 39 úspešných zákrokov a dve trestné minúty. Vychytal tiež všetky pokusy "panterov" v nájazdovom rozstrele. V ňom boli úspešnejší Islanders, rozhodujúci zásah vsietil mladý útočník Mathew Barzal.





"Po tom, ako som vybral prvých dvoch hráčov, na mňa stále zazeral. Ja som jeho pohľad neopätoval. Ale on si z nejakého dôvodu myslí, že som vybral jeho, pretože na mňa čumel. Nie, je to pokojný chalan a chcel tam ísť. John Tavares, Jordan Eberle a on, to bola moja trojica, ktorú som tam chcel poslať," povedal tréner newyorského tímu Doug Weight pre nhl.com.

"Letci" ukončili sériu prehier

Florida počas zápasu prišla o gólmana Roberta Luonga, ktorý utrpel zranenie v dolnej časti tela. "Prísť o neho je, samozrejme, ťažké. Je to naša jednotka, chytá za nás výborne posledných štyri-päť rokov," uviedol útočník Panthers Vincent Trocheck, ktorý si v meraní síl pripísal tri asistencie.

Philadelphia triumfovala nad Calgary 5:2. "Letci" týmto triumfom ukončili desaťzápasovú sériu bez víťazstva. Dvomi gólmi sa na tom podieľal útočník Scott Laughton, brankár Brian Elliott si pripísal 43 úspešných zákrokov.

NHL

pondelok:



Washington – San Jose 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Góly: 19. Smith-Pelly (Carlson, Beagle), 28. Ovečkin, 40. Connolly (Ovečkin, Kuznecov), 52. J. Vrána (T. Wilson, Orlov) – 32. Meier (Braun)



Florida – New York Islanders 4:5 po sam. nájazdoch (1:1, 2:3, 1:0 – 0:0, 0:1)

Góly: 11. Yandle, 29. Ekblad (Yandle, Trocheck), 31. Barkov (Yandle, Trocheck), 46. Malgin (Trocheck, J. McGinn) – 14. A. Lee (De Haan, A. Pelech), 26. Hickey (Ho-Sang), 37. Nelson (Ho-Sang, Chimera), 39. Tavares (Josh Bailey, Leddy), rozhodujúci sam. nájazd Barzal

Jaroslav Halák (NY Islanders) odchytal celý zápas, 39/43, úspešnosť 90,7%, 2 trestné minúty



Nashville – Boston 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)

Góly: 2. C. Smith (Jemelin, Turris), 20. C. Smith (Ekholm, Fiala), 23. Bonino (Sissons, Arvidsson), 25. Fiala (Turris, C. Smith), 47. F. Forsberg (Josi) – 31. McAvoy (Heinen, Krejčí), 45. CHÁRA (Backes, Riley Nash), 46. Pastrňák (Marchand, Bergeron)

Zdeno Chára (Boston) odohral 21:33 min, 1+0, -1, 5 striel, 3 hity



Calgary – Philadelphia 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Góly: 19. Brouwer (Lazar, Giordano), 39. Monahan (Hathaway, S. Bennett) – 20. Filppula (J. Voráček, MacDonald), 28. Laughton (Gostisbehere, M. Raffl), 28. M. Raffl (J. Voráček, Filppula), 29. Simmonds (Couturier, J. Voráček), 42. Laughton (Weal, Leier)

