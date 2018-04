Video: Chára sa po zranení vrátil do zostavy Bostonu, Ovečkin odohral 1000. zápas v NHL

NEW YORK 2. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti Philadelphie Flyers zvíťazili nad hráčmi Bostonu Bruins 4:3 po predĺžení v nedeľňajšom dueli zámorskej NHL. V dueli sa predstavil jeden slovenský hráč, obranca Bruins Zdeno Chára.

Štyridsaťjedenročný kapitán medveďov vynechal pre zranenie predchádzajúcich deväť duelov. Proti Flyers odohral 21:14 min, počas ktorých nebodoval. Napočítali mu však päť striel a dva hity.

"Všetci sme verili, že sa to stane. Boli sme hrdí na to, ako sme bojovali a chceli sme z toho vyťažiť ten bod navyše až do konca. Bojovali sme a boli sme za to odmenení, každý bol po tom comebacku v zápase šťastný," povedal Chára o zápase pre nhl.com.

Dvojgólový Giroux

Boston prehrával 0:2 aj 1:3, dokázal však dostať meranie síl do predĺženia. O triumfe "letcov" rozhodol v 4. min extračasu svojím druhým gólom v stretnutí ich kapitán Claude Giroux. Vďaka dvom presným zásahom do siete Bruins predĺžil svoju produktívnu sériu na sedem stretnutí, počas ktorých nazbieral dvanásť bodov (3+9). Okrem Girouxa sa presadili aj Travis Konecny a Nolan Patrick.

Philadelphia sa po triumfe nachádza na siedmej postupovej priečke do play-off s rovnakým počtom bodov ako šiesty Columbus, pred ôsmym New Jersey má náskok jedného bodu. "Myslím si, že teraz by sme sa nemali pozerať na to, ako sme na tom v tabuľke. Mali by sme sa starať o náš ďalší zápas. Ak si urobíme svoju prácu, mali by sme na tom byť dobre," uviedol Giroux.

Trojbodový Forsberg

Momentálne prvý tím celej NHL Nashville zdolal tretiu Tampu Bay 4:1 a zvýšil svoj náskok v Centrálnej divízii na sedem bodov pred druhým Winnipegom.

Útočník Filip Forsberg prispel k víťazstvu tromi bodmi (2+1), brankár Juuse Saros zneškodnil 29 striel "bleskov" a pripísal si aj asistenciu. "Je to pre nás veľké víťazstvo a dobrý test proti jednému z najlepších tímov ligy," vyjadril sa Forsberg.

Vo vždy prestížnom meraní síl Washington triumfoval nad Pittsburghom 3:1. Pre útočníka Capitals Alexa Ovečkina to bol 1000. duel v NHL. "Je to dôležité, míľniky sú predsa míľniky. Je fajn byť zapísaný do histórie," povedal k tomu Ovečkin. V stretnutí odohral 22:47 min bez bodového zisku.

Sumáre NHL

nedeľa

Philadelphia - Boston 4:3 po predĺžení (1:0, 1:1, 1:2 - 1:0)

Góly: 10. C. Giroux (Konecny, Provorov), 21. Konecny (Provorov), 46. Patrick (Lindblom, J. Voráček), 64. C. Giroux (J. Voráček) - 35. Acciari (Backes, Heinen), 47. Pastrňák, 60. Bergeron (Backes)

Zdeno Chára (Boston) odohral 21:14 min, 0+0, 5 striel, 2 hity

Tampa Bay - Nashville 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Góly: 28. Palát (Stralman) - 8. Johansen (F. Forsberg), 23. F. Forsberg (P.K. Subban, Saros), 47. F. Forsberg, 50. Craig Smith (Ekholm, P.K. Subban)

Montreal - New Jersey 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Góly: 20. Carr (Lehkonen, Reilly) - 41. Hischier (Vatanen, Palmieri), 56. Hall (Zajac)

Pittsburgh - Washington 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Góly: 57. Hörnqvist (Malkin, Hagelin) - 7. Oshie (Burakovsky, Carlson), 34. Orlov (Kuznecov), 41. T. Wilson (Niskanen)

Anaheim - Colorado 4:3 po predĺžení (1:1, 0:2, 2:0 - 1:0)

Góly: 7. Cogliano (Silfverberg), 48. Henrique (Perry, Montour), 50. Kesler (Cogliano, Silfverberg), 62. Kaše (Getzlaf) - 2. Kerfoot, 22. Jost (Landeskog, MacKinnon), 33. Jost (Kerfoot)

