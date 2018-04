Video: Chára prispel asistenciou k triumfu Bostonu, v play-off NHL aj víťazstvá „bleskov“ a „žralokov“

NEW YORK 13. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti Bostonu vstúpili do play-off NHL suverénnym triumfom 5:1 nad hráčmi Toronta vo štvrtkovom zápase 1. kola Východnej konferencie. K triumfu prispel jednou asistenciou aj slovenský kapitán tímu Zdeno Chára.

Bola to preňho 45. účinná prihrávka v play-off v profilige a dovedna 60. bod vo vyraďovacej fáze. Štyridsaťjedenročný Chára vstúpil do trinásteho play-off v kariére NHL, prvýkrát sa predstavil vo vyraďovacej časti bojov o Stanleyho pohár v sezóne 2001/2002 v drese Ottawy.

Tri góly "medveďov" v presilovkách

Troma bodmi za gól a dve asistencie sa v drese Bruins prezentoval český útočník David Pastrňák. Gól a asistenciu dosiahli David Krejčí a Brad Marchand. "Potrebovali sme pár dní odpočinku a teraz sme s novými silami vstúpili do play-off. Bol to kolektívny výkon. Veľmi sme sa snažili," povedal podľa nhl.com krídelník Bostonu Brad Marchand.





Brankár hostí Frederik Andersen si napriek nezdaru pripísal 35 úspešných zákrokov. "V oslabení sme dostali tri góly, presilovku sme nevyužili ani jednu. Takto nikdy neuspejeme. Nevedeli sme sa na dlhšie usadiť v útočnom pásme, veľa sa hralo na našej polovici klziska," zdôvodnil neúspech Maple Leafs obranca Ron Hainsey.

Trojbodový útočník "bleskov" Palát

Na úvod play-off uspela aj Tampa Bay, víťaz Východnej konferencie po základnej časti. Lightning triumfovali 5:2 nad New Jersey Devils. Troma bodmi (1+2) sa blysol český útočník Ondřej Palát.





"Bol to prvý zápas, v ňom chce zvíťaziť každý. Je dobré, že sa nám to podarilo a teraz sa už sústredíme na druhé stretnutie série," zhodnotil domáci útočník Yanni Gourde, ktorý strelil gól a pripísal si aj asistenciu.

V premiérovom zápase vo vyraďovacej fáze súťaže skóroval za hostí 26-ročný krídelník Taylor Hall. V drese Edmontonu, ktorý ho draftoval do NHL v roku 2010 z prvého miesta, sa v play-off nikdy nepredstavil. Nepodarilo sa mu to ani v úvodnej sezóne v New Jersey.





"Snažili sme sa až do konca zápasu a bojovali sme, mali sme šancu na lepší výsledok. Chceli sme udržať stav 2:3 a potom skórovať pri hre bez brankára, ale nevyšlo to. Hráme proti nebezpečnému tímu, musíme si to uvedomiť," povedal Hall.

Columbus otočil zápas vo Washingtone

Nedarilo sa Washingtonu, doma podľahol Columbusu 3:4 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil v 7. min dodatočného času Artemij Panarin.

"Bol to dôležitý zásah pre náš tím. Som šťastný, pretože to bol náročný zápas a veľké víťazstvo," tešil sa ruský útočník Blue Jackets Panarin. Za Washington sa dvakrát presadil Jevgenij Kuznecov, jeho krajan a spoluhráč Alexander Ovečkin strelecky mlčal.

Na západe sa vedenia v sérii hranej na štyri víťazstvá ujali Nashville nad Coloradom (5:2) a San Jose nad Anaheimom (3:0).

Sumáre NHL - 1. kolo play-off

štvrtok

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Boston - Toronto 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) - stav série: 1:0

Góly: 6. Marchand (Krug, Pastrňák), 36. Backes (Krejčí, McAvoy), 40. Pastrňák (Marchand, Bergeron), 48. Kuraly (CHÁRA, Pastrňák), 52. Krejčí (DeBrusk, Krug) - 17. Hyman (Connor Brown, Rielly)

Zdeno Chára (Boston) 19:41 min, 0+1, 2 trestné minúty, 1 strela na bránku, 2 "hity", zablokoval 1 strelu súpera

Tampa Bay - New Jersey 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) - stav série: 1:0

Góly: 15. Palát (T. Johnson, McDonagh), 20. T. Johnson (Palát, B. Point), 22. Gourde (Palát, Sergačov), 53. Killorn (Gourde), 59. Kučerov - 34. Hall, 50. Zajac (Hall, Butcher)

Washington - Columbus 3:4 po predĺžení (2:0, 1:1, 1:2 - 0:1) - stav série: 0:1

Góly: 18. Kuznecov (Bäckström, Carlson), 19. Kuznecov (Bäckström, Carlson), 46. Smith-Pelly (J. Vrána, Carlson) - 25. Wennberg (Jenner, Vanek), 42. Vanek (Dubois, Panarin), 56. S. Jones (Panarin, Atkinson), 67. Panarin (Cole, Dubois)

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Nashville - Colorado 5:2 (0:1, 2:1, 3:0) - stav série: 1:0

Góly: 24. Watson (Sissons, Johansen), 29. C. Smith (Johansen), 47. F. Forsberg (Josi, Arvidsson), 53. F. Forsberg, 59. Sissons (Watson) - 7. Zadorov (Rantanen, MacKinnon), 25. Comeau (Söderberg, Nieto)

Anaheim - San Jose 0:3 (0:0, 0:3, 0:0) - stav série: 0:1

Góly: 28. E. Kane (Pavelski, Hertl), 34. E. Kane (Pavelski, Dillon), 36. Burns (Meier)

