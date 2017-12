Video: Chára pomohol asistenciou k triumfu „medveďov“, Gáborík si v drese „kráľov“ pripísal hit

NEW YORK 19. decembra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Bostonu Bruins zvíťazili nad hráčmi Columbusu Blue Jackets jednoznačne 7:2 v pondelňajšom stretnutí zámorskej NHL. V drese "medveďov" sa predstavil slovenský obranca Zdeno Chára. Odohral 22:15 min a pripísal si jednu asistenciu, dve trestné minúty, 3 strely a 1 "hit".

McAvoy dosiahol hetrik

V bostonskom drese zahviezdili Danton Heinen a Jake DeBrusk, ktorí v dueli nazbierali po tri body. Český útočník David Pastňák si pripísal jednu asistenciu a predĺžil svoju bodovú šnúru na dvanásť zápasov. Počas série nazbieral 14 bodov (5+9). Obrancovi Charliemu McAvoyovi sa podarilo dosiahnuť hetrik Gordieho Howa za gól, asistenciu a bitku.





"V domácich zápasoch určite chceme, aby to ostatné tímy mali ťažké, keď sem prídu a mali problém s kontrolou hry. To dnes bolo pre nás dôležité. Tiež je fajn, že sme strelili prvý gól, to je vždy výhoda," uviedol tréner Bostonu Bruce Cassidy pre nhl.com.

Jedine Voráček prekonal brankára "kráľov"

Philadelphia doma nestačila na Los Angeles a podľahla 1:4. "Králi" víťazstvom ukončili šesťzápasovú šnúru triumfov Flyers. Skórovali Alec Martinez, Trevor Lewis, Adrian Kempe a Tyler Toffoli, jediný zásah "letcov" vsietil český útočník Jakub Voráček.

K úspechu Kings významne prispel brankár Jonathan Quick, ktorý vychytal 36 streleckých pokusov súpera. Pomohli aj dobré oslabenia, hráči LA dokázali ubrániť päť zo šiestich presiloviek Philadelphie.

Noesen zdolal svoj bývalý tím

"Oslabenia sa vždy začínajú od brankára, a naši boli počas celého roka výborní. Máme tiež hráčov, ktorí výborne čítajú hru, vytvárajú na súpera tlak či odvádzajú dobrú prácu v priestore kruhov na vhadzovanie," povedal tréner LA John Stevens. Slovenský útočník "kráľov" Marián Gáborík odohral 12:55 min, pripísal si 3 strely a 1 "hit".





New Jersey Devils zdolali Anaheim Ducks 5:3. O triumfe "diablov" rozhodol bývalý útočník Anaheimu Stefan Noesen, ktorý strelil posledné dva góly New Jersey. "Zdolať váš bývalý tím je dobrý pocit," poznamenal Noesen po stretnutí. Anaheim pritom viedol 2:0 aj 3:1, Devils však dokázali duel otočiť.

NHL

pondelok:



Boston – Columbus 7:2 (1:0, 2:0, 4:2)

Góly: 15. Marchand (Bergeron, CHÁRA), 29. Backes (DeBrusk, Heinen), 32. McAvoy (DeBrusk, Heinen), 53. Heinen (Backes, McAvoy), 56. Krug (Bjork, Spooner), 58. Bergeron (Marchand, Pastrňák), 59. DeBrusk (Spooner) – 49. J. Anderson (Wennberg, J. Johnson), 60. Jones (Nutivaara, J. Anderson)

Zdeno Chára (Boston) odohral 22:15 min, 0+1, +1, 2 trestné minúty, 3 strely, 1 hit



New Jersey – Anaheim 5:3 (0:2, 2:1, 3:0)

Góly: 29. Wood (Vatanen, Bratt), 39. Wood (Zacha), 46. Bratt (Coleman, Boyle), 56. Noesen (Boyle, A. Greene), 60. Noesen (Boyle) – 7. Getzlaf (Rakell, Manson), 11. Silfverberg (Cogliano, Henrique), 32. Henrique (Manson)



Philadelphia – Los Angeles 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Góly: 19. J. Voráček (C. Giroux, Gostisbehere) – 6. Martinez (T. Mitchell), 17. Lewis (N. Shore, Muzzin), 45. A. Kempe (D. Brown), 56. Toffoli (N. Shore)

Marián Gáborík (Los Angeles) 12:55 min, 0+0, 3 strely, 1 hit



Colorado – Pittsburgh 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Góly: 6. Barrie (Nieto), 26. Barrie (Rantanen, Andrighetto), 39. Compher (Andrighetto), 59. Rantanen (MacKinnon, Landeskog) – 11. Ruhwedel (Rowney), 42. Malkin (Cole, Ruhwedel)



Edmonton – San Jose 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Góly: 15. Letestu (Draisaitl, Klefbom), 19. R. Strome (Draisaitl, Khaira), 27- Nugent-Hopkins (Caggiula, Maroon), 49. Maroon (Nugent-Hopkins), 60. R. Strome (Benning) – 7. Pavelski (Labanc, Burns), 29. Hertl (Labanc, Burns), 52. Sörensen (Braun, M. Karlsson)

