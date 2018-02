Video: Chára gólom spečatil triumf Bostonu, Halák predviedol 47 zákrokov a Faulk strelil hetrik

NEW YORK 14. februára (WebNoviny.sk) - Hokejisti Bostonu zvíťazili nad Calgary 5:2 v utorňajšom stretnutí zámorskej NHL. Slovenský obranca Zdeno Chára sa na triumfe Bruins podieľal gólom. Kapitán "medveďov" skóroval v 57. min do prázdnej bránky.

Rittich si pripísal 35 úspešných zákrokov

Za domácich sa strelecky presadili aj Patrice Bergeron a Riley Nash, obaja strelili po dva góly. Bergeron ich v posledných 19 zápasoch nastrieľal už 17. "Snažím sa na to veľmi nemyslieť, chcem sa naplno sústrediť na svoje výkony a byť lepší každým zápasom," povedal kanadský center pre nhl.com.

"Medvede" zvíťazili v 20. dueli z posledných 26 a na prvú priečku v Atlantickej divízii strácajú iba jeden bod. Góly "plameňov" dosiahli Sam Bennett a Johnny Gaudreau.

Český brankár Flames David Rittich si pripísal 35 úspešných zákrokov. "Myslím si, že ich najväčšie hviezdy boli dnes o trochu lepšie než naše. Potrebovali sme byť lepší. Boli rýchlejší po väčšinu zápasu, najmä po prvej tretine," uviedol tréner Calgary Glen Gulutzan.

Islanders podľahli Columbusu

Ani 47 úspešných zákrokov Jaroslava Haláka nestačilo New Yorku Islanders na víťazstvo, "ostrovania" podľahli Columbusu 1:4.

"Myslím si, že dnes chceli uspieť viac než my a zaslúžili si zvíťaziť," poznamenal slovenský brankár. Na Haláka letelo spolu 51 striel. Už tretíkrát v sezóne sa stalo, že hráči Islanders nechali súpera vystreliť na bránku aspoň 50-krát.

Bratislavského rodáka v utorok prekonali Oliver Bjorkstrand, Pierre-Luc Dubois, Brandon Dubinsky a Cam Atkinson, obranca Zach Werenski nazbieral tri asistencie.

"Každý bod je pre nás ohromne dôležitý. Je pekné získať dva a súperovi nepustiť ani jeden. Na postup do play-off bude záležať na každom bode, obzvlášť v našej vyrovnanej divízii," povedal Werenski.

Gáboríkov posledný zápas v drese "kráľov"

Slovenský útočník Marián Gáborík odohral svoj posledný zápas za Los Angeles Kings . Carolina v ňom zdolala Los Angeles 7:3.

Kapitán "hurikánov", obranca Justin Faulk strelil tri góly a zaznamenal svoj prvý hetrik v NHL. "Nikdy som nad hetrikom nejako seriózne nerozmýšľal, momentálne sa však cítim skvele. Dnešok bol náš deň," poznamenal Faulk.

"Králi" z LA prehrali druhé meranie síl po sebe. "Som naozaj sklamaný. Dva tímy bojujú o miesto v play-off, a jeden z nich je mimo. Carolina ukázala chuť zvíťaziť a my nie. Je to tak jednoduché," vyjadril sa kouč Kings John Stevens.

Detroit s Tomášom Tatarom v zostave triumfoval nad Anaheimom 2:1. Za Red Wings skórovali Dylan Larkin a Frans Nielsen, jediný zásah Ducks strelil Adam Henrique. Brankár "červených krídel" Jimmy Howard zneškodnil 32 striel hráčov Anaheimu.

Sumáre NHL

utorok



Boston – Calgary 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)

Góly: 1. Riley Nash (Backes, Grzelczyk), 37. Riley Nash (Schaller, McAvoy), 42. Bergeron (Krug), 50. Bergeron (Marchand, Backes), 57. CHÁRA – 3. S. Bennett (Hathaway), 10. J. Gaudreau (Stajan, Giordano)

Zdeno Chára (Boston) odohral 21:49 min, 1+0, +1, 2 trestné minúty, 2 strely, 1 hit



Buffalo – Tampa Bay 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Góly: 7. Baptiste (Girgensons), 22. S. Reinhart (R. O’Reilly, Rodrigues), 36. S. Wilson (C. Nelson, Antipin), 44. R. O’Reilly (Okposo, Ristolainen), 60. S. Reinhart (R. O’Reilly) – 14. Gourde (Kučerov, Hedman), 34. Namestnikov, 52. R. Callahan (Sergačov, Point)



Carolina – Los Angeles 7:3 (3:0, 2:2, 2:1)

Góly: 7. Slavin (J. Staal, Pesce), 9. Faulk (Williams, V. Rask), 18. Faulk (Aho, Teräväinen), 22. Faulk (Aho, Teräväinen), 28. Skinner (V. Rask, Williams), 55. Skinner (Di Giuseppe), 57. Aho (Teräväinen) – 32. Kopitar (Muzzin, Toffoli), 38. Toffoli (Pearson, Kopitar), 47. Mitchell (Clifford, Doughty)

Marián Gáborík (Los Angeles) 13:34 min, 0+0, 1 hit



New York Islanders – Columbus 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Góly: 18. Tavares (A. Lee, Josh Bailey) – 27. O. Bjorkstrand (Werenski, Dubois), 40. Dubois (Werenski, O. Bjorkstrand), 47. Dubinsky (Jenner, J. Anderson), 47. Atkinson (Panarin, Werenski)

Jaroslav Halák (NY Islanders) odchytal celý zápas, 47/51, úspešnosť 92.2%



Philadelphia – New Jersey 4:5 po sam. nájazdoch (1:0, 3:3, 0:1 – 0:0, 0:1)

Góly: 2. Konecny (C. Giroux, Gostisbehere), 25. Laughton (M. Raffl, MacDonald), 31. Gudas (Filppula, Weise), 36. C. Giroux (J. Voráček, Gostisbehere) – 25. Hall (Vatanen), 34. J. Moore (Zajac, Bratt), 37. Hischier (Bratt), 59. Hall (Hischier, Zajac), rozhodujúci sam. nájazd: Stafford



Pittsburgh – Ottawa 6:3 (1:0, 3:2, 2:1)

Góly: 5. Guentzel (Justin Schultz, Malkin), 26. Guentzel (P. Kessel, Letang), 31. Malkin (Hagelin, Justin Schultz), 32. Aston-Reese (Crosby, Sheary), 51. Letang (Dumoulin, Crosby), 59. Aston-Reese (Dumoulin, Crosby) – 25. Brassard (Mark Stone, Borowiecki), 38. C. White (McCormick, Pyatt), 55. Duchene (Hoffman, E. Karlsson)



Detroit – Anaheim 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Góly: 14. D. Larkin, 36. F. Nielsen (Mantha, Green) – 57. Henrique (Bieksa, Rakell)

Tomáš Tatar (Detroit) 12:41 min, 0+0, 1 strela



Minnesota – New York Rangers 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)

Góly: 4. E. Staal, 5. Parise, 7. M. Foligno (Winnik, Eriksson Ek) – 9. Gilmour (DeAngelo, K. Hayes), 32. K. Hayes (Grabner, Pionk)



Nashville – St. Louis 4:3 po predĺžení (0:1, 0:2, 3:0 – 1:0)

Góly: 50. Järnkrok (Ekholm, P.K. Subban), 55. Watson (Ellis, Sissons), 56. Watson (C. Smith, Josi), 62. F. Forsberg – 16. Bouwmeester (Berglund, B. Schenn), 24. A. Steen (Stastny, Tarasenko), 29. Schwartz (A. Steen, Tarasenko)



Winnipeg – Washington 4:3 po predĺžení (1:1, 0:1, 2:1 – 1:0)

Góly: 15. Scheifele (Byfuglien, Perreault), 52. Little (Roslovic, Byfuglien), 60. Scheifele (Wheeler, Perreault), 63. T. Myers (Scheifele) – 20. Bäckström (Ovečkin, T. Wilson), 32. Burakovsky (Eller, Chiasson), 48. Carlson (Kuznecov, Connolly)



Vegas – Chicago 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)

Góly: 6. Carpenter (Bellemare, Engelland), 42. Hunt (Perron, C. Miller), 44. R. Smith (W. Karlsson, Schmidt), 45. Perron (Neal), 59. Nosek – 3. Wingels (Gustafsson, DeBrincat), 27. DeBrincat (Sharp, Hartman)

Tomáš Jurčo (Chicago) 10:48 min, 0+0



San Jose – Arizona 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Góly: 10. Bödker (Braun, Vlasic) – 8. Connauton (Cousins, Richardson), 30. Goligoski (Rieder, Fischer)

