Video: Chára bol najvyťaženejším hráčom Bostonu, zo súboja Halák – Budaj nebolo nič

SAN JOSE 19. novembra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Chicaga zvíťazili na ľade obhajcu trofeje Pittsburghu 2:1 a bol pri tom aj slovenský krídelník Richard Pánik. Do tabuľky produktivity sa nezapísal, počas 16:45 min na ľade dvakrát vystrelil a odsedel si aj 2 trestné minúty.

Anisimov strelil víťazný gól Chicaga

O treťom triumfe Blackhawks z ostatných štyroch zápasov rozhodol v 49. min v presilovke ruský útočník Arťom Anisimov, ktorý skóroval desiatykrát v sezóne a po piaty raz v ostatných troch zápasoch.

Penguins prehrali v riadnom hracom čase v tejto sezóne na domácom ľade vôbec po prvý raz. "Čo bolo, to bolo, teraz sa zlepšujeme a ja mám výborný pocit z ďalšieho gólu. Netreba však poľaviť, ale tvrdo pracovať a ísť za ďalšími víťazstvami," povedal Arťom Anisimov, cituje ho web NHL.

Budaj s Halákom nechytali

Z možnej slovenskej brankárskej konfrontácie v súboji Tampa Bay - NY Islanders (3:5) nebolo nič, keďže tréneri nedali priestor Petrovi Budajovi na domácej, resp. Jaroslavovi Halákovi na hosťujúcej strane.





Islanders nečakane zvíťazili na ľade lídra súťaže 5:3 a pretrhli Tampe sériu 5 víťazstiev. Keď na začiatku tretej tretiny Anders Lee druhým gólom v zápase zvýšil na 4:0 pre "ostrovanov", bolo takmer rozhodnuté. "Blesky" sa síce ešte dostali na 3:4, ale vyrovnať sa im už nepodarilo.

Ich nádeje definitívne zmaril gól kapitána hostí Johna Tavaresa necelých 22 sekúnd do prázdnej bránky. "Veľké víťazstvo, bol to dobrý test pre naše mužstvo. Naozaj sme aj hrali to, čo sme chceli a to je dobrý pocit. Nabrať toľko sebavedomia na mieste, kde sa nevyhráva ľahko, je skvelé," vravel kouč NY Islanders Doug Weight.

Gólový debut Cehlárika

Slovenský hokejista Peter Cehlárik má za sebou gólový debut v NHL. Dvadsaťdvaročný žilinský rodák sa v 7. min sobotňajšieho súboja San Jose - Boston postaral o vyrovnanie hostí na 1:1.

Boston napokon zvíťazil 3:1, slovenský útočník odohral 13:49 min a skončil zápas s plusovým bodom. Jeho o 18 rokov starší krajan a kapitán Bruins Zdeno Chára bol s 26:50 min najviac vyťaženým hráčom svojho tímu. Pripísal si 3 strely, 2 "hity", 3 zablokované strely a rovnako jednu plusku na konci.





Cehlárik pri góle vyťažil z výbornej individuálnej práce spoluhráča Jaka DeBruska, ktorý sa natlačil pred brankára domácich Aarona Della. DeBruskov pokus Dell iba vyrazil pred seba, kde bol pripravený Cehlárik a bekhendom poslal puk do siete. Mladý slovenský krídelník sa dočkal prvého gólu v treťom zápase v tejto sezóne NHL a celkovo v štrnástom v profilige v kariére. Na konte má aj dve asistencie, ešte z uplynulej sezóny.

Cehlárik je len štvrtým slovenským hráčom, ktorý strelil gól v tomto súťažnom ročníku NHL. Po päť presných zásahov majú na konte útočníci Tomáš Tatar a Richard Pánik, dvakrát skóroval obranca Zdeno Chára. Cehlárik v aktuálnej sezóne odohral šesť duelov aj v nižšej zámorskej súťaži AHL za Providence Bruins, pripísal si v nich tri góly a tri asistencie. Na svojom konte by mal aj väčšiu porciu zápasov, no tri týždne nútene pauzoval pre problémy v dolnej časti tela.

Sumáre NHL

sobota



Philadelphia – Calgary 4:5 po predĺžení (3:1, 1:3, 0:0 – 0:1)

Góly: 2. Manning (Filppula), 14. Couturier (Voráček, Gostisbehere), 17. Provorov (Lehtera, Laughton), 35. N. Patrick (Voráček, C. Giroux) – 8. J. Gaudreau (Ferland, Monahan), 27. Monahan (K. Versteeg, Giordano), 30. Monahan (J. Gaudreau, Brodie), 35. Monahan (J. Gaudreau, K. Versteeg), 62. Michael Frolík (M. Bäcklund, Brodie)



Dallas – Edmonton 6:3 (2:2, 2:1, 2:0)

Góly: 7. Roussel (Jamie Benn, Klingberg), 9. Radulov (Roussel, Lindell), 28. Shore (T. Seguin), 39. Faksa (Pitlick, Oleksiak), 54. Jamie Benn (Roussel, Radulov), 59. J. Spezza (B. Bishop) – 17. Caggiula (McDavid), 18. Mc David (Lucic, Klefbom), 21. Caggiula (Nurse, McDavid)



Ottawa – Arizona 2:3 po predĺžení (1:1, 1:0, 0:1 – 0:1)

Góly: 18. Mark Stone (Pyatt, Oduya), 22. Borowiecki (Pageau, Ceci) – 20. Duclair (Demers), 52. Duclair (Goligoski, Ekman-Larsson), 62. Duclair (Ekman-Larsson, Stepan)



Winnipeg – New Jersey 5:2 (0:0, 5:1, 0:1)

Góly: 26. Connor (Wheeler, Scheifele), 29. Laine (Ehlers, Little), 29. Trouba (Connor, Scheifele), 30. Hendricks (Perreault, Armia), 39. Perreault (Hendricks, Armia) – 27. Gibbons (Coleman, Butcher), 48. Butcher (Hischier, T. Hall)



Los Angeles – Florida 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Góly: 9. Toffoli (Doughty, D. Brown), 43. Brodzinski (Dowd, Jokinen), 56. Andreoff (Toffoli, A. Kempe), 58. Lewis (Pearson, Shore)



Buffalo – Carolina 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Góly: 53. E. Kane (O´Reilly) – 35. Williams (Krüger, Pesce), 56. Aho (Teräväinen, H. Fleury), 60. Nordström (Krüger, Slavin)



Montreal – Toronto 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)

Góly: 33. Hainsey (Bozak, Moore), 33. Kadri (Marleau, Andersen), 41. C. Brown (Zajcev, Hyman), 49. H. van Riemsdyk (Bozak), 49.Matthews (Marner, M. Martin), 56. Matthews (Marner)



Pittsburgh – Chicago 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Góly: 48. Hunwick (Sheahan, Hagelin) – 13. Forsling (DeBrincat, Toews), 49. Anisimov (Schmalz, P. Kane)

Richard Pánik (Chicago) odohral 16:45 min, 2 strely, 2 trestné minúty, 2 „hity“



Tampa Bay – New York Islanders 3:5 (0:2, 0:1, 3:2)

Góly: 44. Gourde (Point, Koekkoek), 44. Palát (Point, Vasilevskij), 57. Gourde (Palát, Girardi) – 1. Ladd (Tavares, Ho-Sang), 11. Lee (Tavares, Bailey), 28. Nelson (Chimera, Pelech), 42. Lee (Bailey, Barzal), 60. Tavares (Cizikas, Bailey)



Nashville – Colorado 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Góly: 20. Craig Smith (P.K. Subban, F. Forsberg), 26. Sissons (Josi, Bonino), 31. Bitetto (Craig Smith, Fiala), 48. Ekholm (Fiala, Josi), 52. Arvidsson (P.K. Subban, Jemelin) – 56. Mironov (Zadorov, Kerfoot), 59. Compher (Kerfoot, Mironov)



Washington – Minnesota 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Góly: 10. Oshie (Kuznecov, Bäckström), 13. Orlov (Niskanen, Oshie), 58. Kuznecov (Ovečkin, Carlson) – 13. Niederreiter (Mikael Granlund, Koivu)



Vancouver – St. Louis 3:4 po predĺžení (1:1, 2:1, 0:1 – 0:1)

Góly: 12. Boeser (Bärtschi, Horvat), 26. Markus Granlund (L. Eriksson, Biega), 31. Bärtschi (L. Eriksson, Vanek) – 19. Parayko (Stastny, Upshall), 34. Sobotka (Stastny, Dunn), 45. Edmundson (Stastny, Pietrangelo), 63. B. Schenn (Schwartz, Dunn)



San Jose – Boston 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Góly: 5. Meier (O´Regan, J. Ward) – 7. CEHLÁRIK (DeBrusk), 11. DeBrusk (McAvoy, Kuraly), 55. Heinen (K. Miller)

Peter Cehlárik odohral 13:49 min, 1 gól, 1 strela, 1 pluska, 1 „hit“, 1 zablokovaná strela, Zdeno Chára (obaja Boston) odohral 26:50 min, 3 strely, 2 „hity“, 3 zablokované strely, 1 pluska, 2 trestné minúty

