Video: Chára bol najvyťaženejším hráčom Bostonu, Gáborík s dvoma mínuskami a Halák s 27 zákrokmi

NEW YORK 20. februára (WebNoviny.sk) - Hokejisti New Yorku Islanders prehrali s hráčmi Minnesoty 3:5 v pondelňajšom stretnutí zámorskej NHL. V bránke Islanders odchytal celý duel slovenský gólman Jaroslav Halák. Bratislavský rodák si pripísal 27 úspešných zákrokov.

Dvojgólový Jason Zucker

Na triumfe Wild mal výrazný podiel útočník Jason Zucker, ktorý strelil dva góly. "Majú naozaj kvalitný tím. Bolo pre nás dobré, že sme ich dostatočne napádali a boli schopní si vypracovať nejaké šance," uviedol dvadsaťšesťročný krídelník pre nhl.com. Okrem neho sa presadili aj Joel Eriksson Ek, Matt Cullen a Tyler Ennis.





Eriksson Ek zásahom z 8. min ukončil svoju 50-zápasovú sériu bez gólu v zámorskej profilige. "Je to ťažké. Vždy chcete skórovať a pomôcť tímu zvíťaziť. Ale ak sa vám to nepodarí, musíte si nájsť iný spôsob, ako pomôcť družstvu a myslím si, že to sa mi celkom solídne podarilo. Jednoducho sa snažím hrať každý zápas čo najlepšie," povedal švédsky útočník.

Minnesota sa momentálne nachádza na siedmej priečke Západnej konferencie, ktorá zaručuje postup do play-off. Islanders sú na 9. priečke vo Východnej konferencii s rovnakým počtom bodov ako ôsma Carolina na poslednej postupovej priečke. Úspešnými strelcami newyorského tímu boli Ross Johnston, Anders Lee a Tanner Fritz. "Využili svoje príležitosti. My sme mali nejaké šance, ktoré sa nám nepodarilo premeniť," poznamenal Johnston.

Ottawa je prvá Centrálnej divízii

Boston zdolal Calgary 2:1 po predĺžení, o triumfe Bruins rozhodol v 64. min útočník Brad Marchand. "Riley Nash vytvoril skvelú akciu. Keď som sa dostal k puku, chcel som hneď strieľať, ale brankár nevyzeral, že mi na to skočí, tak som išiel do blafáka a vyšlo to," popísal gólovú situáciu Marchand.

Boston viedol od 6. min zásluhou Davida Pastrňáka, ale v 26. min vyrovnal Matthew Tkachuk. "Je to frustrujúce. Majú naozaj dobrý tím, nenechali nám vypracovať si veľa šancí. Museli sme využiť tie, ktoré sme dostali. Vzhľadom na ich počet sme si poradili dobre," uviedol Tkachuk. V stretnutí sa predstavil jeden Slovák, kapitán "medveďov" Zdeno Chára odohral takmer 27 minút a bol najvyťaženejším hráčom svojho tímu.

Ottawa nestačila na Nashville (2:5), "predátori" sa vďaka triumfu posunuli na prvú priečku Centrálnej divízie. V prvom útoku "senátorov" nastúpil Marián Gáborík a odohral 15:23 min, počas ktorých nebodoval a nazbieral dva mínusové body.

Sumáre NHL

pondelok



New York Islanders – Minnesota 3:5 (1:1, 2:3, 0:1)

Góly: 20. Johnston (J. Boychuk, Cizikas), 22. A. Lee (Hickey, Pulock), 37. Fritz (A. Lee, Aho) – 8. Eriksson Ek (Coyle, Ennis), 30. Cullen (R. Suter, Dumba), 33. Zucker (R. Suter, Dumba), 35. Ennis (Cullen, Spurgeon), 57. Zucker (E. Staal)

Jaroslav Halák (NY Islanders) odchytal celý zápas, 27/32, úspešnosť zákrokov 84,4 percenta



Buffalo – Washington 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Góly: 53. Okposo (S. Wilson, Rodrigues), 60. E. Kane (R. O’Reilly, S. Reinhart) – 22. Ovečkin (Djoos, Carlson), 34. Carlson (Oshie, J. Vrána), 60. Kuznecov



Calgary – Boston 1:2 po predĺžení (0:1, 1:0, 0:0 – 0:1)

Góly: 26. M. Tkachuk (Monahan, J. Gaudreau) – 6. Pastrňák (Bergeron), 64. Marchand (Riley Nash)

Zdeno Chára (Boston) odohral 26:48 min, 0+0, 3 strely, 1 hit



Nashville – Ottawa 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Góly: 10. Josi (Ellis, Turris), 15. Arvidsson (Johansen, F. Forsberg), 27. Ellis (Josi, Fiala), 30. Arvidsson (F. Forsberg), 49. Craig Smith (Fiala) – 17. Pageau (Mark Stone, E. Karlsson), 29. McCormick (Claesson, N. Shore)

Marián Gáborík (Ottawa) 15:23 min, 0+0, -2



Chicago – Los Angeles 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Góly: 42. Sharp (Dahlström) – 9. Mitchell (N. Thompson, Clifford), 17. Andreoff (Brodzinski, Amadio), 25. Phaunef (Martinez, A. Kempe)



Vegas – Anaheim 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Góly: 14. Silfveberg (Cogliano, Rakell), 48. Manson (Getzlaf, Rakell)

