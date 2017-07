Video: Celta Vigo oficiálne predstavila Lobotku, slovenský reprezentant tlak necíti

VIGO 17. júla (WebNoviny.sk) - Španielsky futbalový klub Celta Vigo v pondelok napoludnie oficiálne predstavil najnovší prírastok do hráčskeho kádra - slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku.

Dvadsaťdvaročný rodák z Trenčína definitívne spečatil svoj transfer z dánskeho tímu FC Nordsjaelland v sobotu a so semifinalistom uplynulého ročníka Európskej ligy podpísal kontrakt do leta 2022. Galícijský klub nezverejnil detaily transferu, no očakáva sa, že odstupné za hráča by malo byť na úrovni 5 miliónov eur. Web Faro de Vigo informoval, že Lobotka má v zmluve zakotvenú výkupnú klauzulu vo výške 35 miliónov eur.



Porovnávajú ho s Modričom

"Som veľmi rád, že som v mužstve, ktoré sa usiluje hrať futbal. Myslím si, že dokážem dodať hre Celty rýchlosť. Mám rád loptu, dúfam, že nášmu tímu budem môcť ponúknuť dobré veci. Necítim žiadny tlak, chcem ukázať svoju kvalitu a vydať zo seba to najlepšie. Je to neuveriteľný krok pre moju kariéru, veľmi ma to motivuje a poháňa vpred. Celta ukázala veľký záujem o moje služby. V uplynulej sezóne si počínala veľmi dobre v troch súťažiach. Keď som sa dozvedel o jej záujme, bolo to pre mňa príjemné prekvapenie," uviedol Lobotka v prvej reakcii počas pondelkovej tlačovej konferencie.

"Celta Vigo sledovala slovenského Mini-Modriča dlhší čas. Lobotka ukázal na ME hráčov do 21 rokov v Poľsku veľkú kvalitu, zvýšil svoju hodnotu a pritiahol na seba pozornosť mnohých záujemcov," napísal na adresu Lobotku dánsky Ekstra Bladet. "Modrič je skvelý hráč, ale stále nie som na jeho úrovni. On je momentálne na oveľa vyššom leveli," doplnil jeden z najlepších hráčov slovenského mužstva na nedávnych ME do 21 rokov v Poľsku.

Dobré skúsenosti s nákupmi v Dánsku

Galícijský klub má pozitívne skúsenosti s nákupmi v Dánsku, veď v tíme zo štadióna Balaídos pôsobia hneď traja reprezentanti tejto krajiny - Daniel Wass, Andrew Hjulsager a Pione Sisto.

"Počas pôsobenia v Dánsku som hral proti Sistovi aj Hjulsagerovi. Poznám aj Wassa," prezradil Lobotka, ktorý v sezóne 2013/2014 hosťoval v juniorke holandského Ajaxu Amsterdam. Od augusta 2015 pôsobil v spomenutom Nordsjaellande. V seniorskej reprezentácii SR debutoval 15. novembra 2016 v súboji proti Rakúsku.





