Video: Čech Vrána prvou hviezdou súboja vo Washingtone, Nashville „vyfučal“ proti Winnipegu

WASHINGTON 6. mája (WebNoviny.sk) - Hokejisti Washingtonu sú jeden krok od postupu do finále Východnej konferencie NHL. V piatom súboji prestížnej série 2. kola play-off Washington využil výhodu domáceho ľadu a zdolal Pittsburgh 6:3.

Dvojnásobný obhajca titulu je za stavu 2:3 na zápasy blízko vyradenia. V Západnej konferencie sa v sobotu rovnako hral piaty zápas, ale tentoraz domáce prostredie nebolo na prospech. Lanský finalista Nashville prehral s Winnipegom hladko 2:6 a Jets vedú v sérii 3:2.

Jeden z najlepších zápasov v kariére

Víťazstvo Washingtonu nad Pittsburghom režírovali najmä Jakub Vrána, Jevgenij Kuznecov a Braden Holtby. Prví dvaja menovaní útočníci nazbierali po 3 body za 1 gól a 2 asistencie, brankár Holtby predviedol 36 úspešných zákrokov.

Dvadsaťdvaročný český krídelník Vrána odohral jeden z najlepších zápasov zámorskej kariéry. Prihral na góly Brettovi Connollymu na 2:1 a Kuznecovovi na 3:3 a v 56. min poslal Capitals do rozhodujúceho vedenia 4:3, keď využil parádnu robotu Alexa Ovečkina gólom prakticky do prázdnej bránky. Tomuto zásahu predchádzal skvelý zákrok Holtbyho, ktorý betónom zachránil po blafáku obrancu Pittsburghu Briana Dumoulina.





Vrána sa stal prvou hviezdou zápasu a zároveň štvrtým nováčikom v klubovej histórii Capitals, ktorý si v zápase play-off pripísal tri body. Jedným z nich bol v roku 1998 v konferenčnom finále aj Slovák Richard Zedník. Konečný výsledok v prospech domácich pečatili v záverečných dvoch minútach T.J. Oshie a Lars Eller pri hre hostí bez brankára.

"Snažil som sa zostať pokojný. Ovečkin pri mojom góle odviedol skvelú prácu. Dostal puk pred bránku, kde som bol pripravený na prípadný odraz puku. Takéto maličkosti rozhodujú o víťazstvách," uviedol Jakub Vrána podľa webu NHL.com.

Štvorgólový nástrel v druhej tretine

Washington môže o svojom postupe do finále konferencie rozhodnúť už v pondelok, keď sa bude v Pittsburghu hrať zápas číslo 6. "Dostali sme sa do situácie, keď musíme zo seba vydať to najlepšie a na ľade nechať všetko. Vedeli sme, že to bude tesná séria. Teraz už nemáme nárok na zakopnutie," povedal kapitán Pittsburghu Sidney Crosby, ktorý má na konte 9 gólov a spolu 20 bodov v play-off.

Winnipeg rozhodol o triumfe v Nashville štvorgólovým nástrelom v druhej tretine. Dva z týchto gólov strelil Kyle Connor. Domáci "vyfučali", na gól Ryana Johansena v oslabení z 38. min na 2:4 už žiadny z jeho spoluhráčov nenadviazal. Veľkú zásluhu na tom má aj Connor Hellebuyck a jeho 38 zákrokov.





Na domácej strane Fín Pekka Rinne nevydržal v bránke celý zápas. Po šiestom inkasovanom góle z 26 striel ho vystriedal krajan Juuse Saros. Už v pondelok môžu Jets na domácom ľade rozhodnúť o svojom historicky prvom postupe do finále Západnej konferencie.

Sumáre NHL - 2. kolo play-off

sobota:

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Washington - Pittsburgh 6:3 (2:1, 0:2, 4:0) - stav série: 3:2

Góly: 19. Carlson (Kuznecov, Oshie), 19. Connolly (Vrána, Eller), 41. Kuznecov (Vrána, Niskanen), 56. Vrána (Ovečkin, Kuznecov), 59. Oshie, 60. Eller - 3. Oleksiak (Brassard, Schultz), 25. Crosby (Kessel, Schultz), 28. Hörnqvist (Malkin, Kessel)

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Nashville - Winnipeg 2:6 (0:0, 2:4, 0:2) - stav série 2:3

Góly: 32. Y. Weber, 38. Johansen - 28. Paul Stastny (Laine, Ehlers), 33. Connor (Wheeler, Scheifele), 35. Byfuglien (Tanev, Lowry), 38. Connor (Wheeler, Byfuglien), 41. Scheifele (Connor, Wheeler), 47. Perreault (Ehlers)

