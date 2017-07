Video: Calmejane vyhral 8. etapu Tour de France, v žltom ostal Froome

STATION DES ROUSSES 8. júla (WebNoviny.sk) - Francúzsky cyklista Lilian Calmejane sa stal víťazom sobotňajšej ôsmej etapy na Tour de France 2017 z Dole do Station des Rousses (187,5 km).

Dvadsaťštyriročný jazdec prokontinentálneho tímu Direct Énergie sa osamostatnil z deväťčlenného úniku 18 km pred cieľom na poslednom stúpaní dňa prvej kategórie Côte de la Combe de Laisia (dĺžka 11,7 km, priemerný sklon 6,4 %) a napriek kŕčom v posledných piatich kilometroch svoje úsilie doviedol do úspešného konca.

Calmejane dosiahol siedme víťazstvo v tejto sezóne a druhé v kariére na podujatí World Tour po vlaňajšom úspechu na Vuelte. Rodák z Albi sa po sobote oblečie aj do bodkovaného dresu lídra vrchárskej súťaže. Od roku 2001 bol majiteľom tohto trička na Tour de France vždy aspoň jeden Francúz. Talentovaného cyklistu vyhlásili aj za najbojovnejšieho jazdca sobotňajšej etapy.



"Je to neuveriteľné, ešte si neuvedomujem, čo som dokázal. O tomto som sníval od začiatku. Vlani som vyhral na Vuelte v podobnom štýle. Ku koncu som dostával kŕče, ale nepripustil som pohromu. Bol to môj deň, spôsobil som si však bolesť ako nikdy predtým. Tím odviedol skvelú prácu, aby mi pomohol splniť si môj sen. V závere to bolo skôr o hlave. Bodkovaný dres nebol cieľ, ale môže sa ním stať," povedal Calmejane do mikrofónu francúzskej televízie France 2.

Na druhom mieste skončil Holanďan Robert Gesink z tímu LottoNL-Jumbo s mankom 37 sekúnd, tretiu priečku s odstupom 50 sekúnd obsadil Francúz Guillaume Martin zo zoskupenia Wanty-Groupe Gobert.

"Chcel som dnes vyhrať, ale niekto iný bol lepší. Snažil som vpredu striasť sa súperov, aj sa mi podarilo odísť od Pauwelsa a Rochea, ale potom som už nemal síl. Calmejane mal kŕče, ale moje nohy na tom neboli o nič lepšie," povedal Gesink.

V boji o žltý dres sa nič nezmenilo, vedie naďalej Christopher Froome pred svojím tímovým kolegom zo Sky Geraintom Thomasom.

Démare mal žalúdočné problémy

Od začiatku etapy boli pokusy o únik, ale pelotón jazdil tvrdo a nedovolil nikomu dostať sa dopredu. Na toto vysoké tempo doplatil jeden z favoritov na zisk zeleného dresu Arnaud Démare (FDJ), ktorý začal strácať kontakt s hlavným poľom. Neskôr vysvitlo, že úradujúci francúzsky šampión má žalúdočné problémy.



Na rýchlostnú prémiu na 46. kilometri tak prišiel pelotón pokope a 20 bodov za víťazstvo si pripísal André Greipel (Lotto Soudal). Za ním špurtovali Michael Matthews (Sunweb) a aktuálny líder bodovacej súťaže Marcel Kittel (Quick-Step Floors).

V tejto chvíli Démare strácal takmer už štyri minúty. Po rýchlostnej prémii došlo k ďalším snahám o vytvorenie úniku, napokon sa dopredu dostalo 16 cyklistov. Počet jazdcov v čelnej skupine sa často menil a prvé dve horské prémie tretej a druhej kategórie ukoristil Francúz Warren Barguil (Sunweb).

V pelotóne sa veľmi neútočilo

Pod záverečné stúpanie dňa prvej kategórie Côte de la Combe de Laisia (dĺžka 11,7 km, priemerný sklon 6,4 %) prišla vedúca deviatka cyklistov s náskokom 1:20 min pred pelotónom. Osemnásť km pred cieľom zaútočil Calmejane a vytvoril si mierny náskok, stíhal ho najmä Gesink.

Calmejane napokon vyhral túto horskú prémiu a do vrchárskej súťaže si pripísal 10 bodov. Zo svojho prvého úniku na Tour má na konte jeden bod, čo znamená, že si na seba oblečie bodkovaný dres. Potom sa de facto začala 12 km dlhá časovka 24-ročného jazdca do cieľa, pred Gesinkom mal na vrchole kopca náskok 20 sekúnd.

Calmejane zvyšoval náskok, ale 5 km pred páskou začal dostávať kŕče a Gesink zacítil šancu, 3 km pred koncom však mal k dobru 35 sekúnd. Calmejane to napokon ustál a radoval sa z víťazstva. V pelotóne sa veľmi neútočilo a žlté tričko zostalo v rukách Frooma.

Výsledky - Tour de France 2017:

8. etapa (Dole - Station des Rousses, 187,5 km): 1. Lilian Calmejane (Fr.) Direct Énergie 4:30:29 h, 2. Robert Gesink (Hol.) LottoNL-Jumbo +37 s, 3. Guillaume Martin (Fr.) Wanty-Groupe Gobert, 4. Nicolas Roche (Ír.) BMC Racing, 5. Roman Kreuziger (ČR) Orica-Scott, 6. Fabio Aru (Tal.) Astana, 7. Michael Valgren (Dán.) Astana, 8. Rafal Majka (Poľ.) Bora-Hansgrohe, 9. Nathan Brown (USA) Cannondale-Drapac, 10. Romain Hardy (Fr.) Fortuneo-Oscaro - všetci +50 s

Poradie po 8. etape: 1. Christopher Froome (V. Brit.) Sky 33:19:10 h, 2. Geraint Thomas (V. Brit.) Sky +12 s, 3. Fabio Aru (Tal.) Astana +14, 4. Daniel Martin (Ír.) Quick-Step Floors +25, 5. Richie Porte (Aus.) BMC Racing +39, 6. Simon Yates (V. Brit.) Orica-Scott +43, 7. Romain Bardet (Fr.) Ag2r La Mondiale +47, 8. Alberto Contador (Šp.) Trek-Segafredo +52, 9. Nairo Quintana (Kol.) Movistar +54, 10. Rafal Majka (Poľ.) Bora-Hansgrohe +1:01 min

Bodovacia súťaž: 1. Marcel Kittel (Nem.) Quick-Step Floors 212 bodov, 2. Arnaud Démare (Fr.) FDJ 182, 3. Michael Matthews (Aus.) Sunweb 140

Súťaž vrchárov: 1. Lilian Calmejane (Fr.) Direct Énergie 11 bodov, 2. Fabio Aru (Tal.) Astana 10, 3. Daniel Martin (Ír.) Quick-Step Floors 8

Súťaž jazdcov do 25 rokov: 1. Simon Yates (V. Brit.) Orica-Scott 33:19:53 h, 2. Pierre Latour (Fr.) Ag2r La Mondiale +24 s, 3. Louis Meintjes (JAR) UAE Team Emirates +41





