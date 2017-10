Video: Búrlivák Kyrgios opäť vyvádzal, rozhodili ho sporné výroky

PEKING 10. októbra (WebNoviny.sk) - Austrálsky tenista Nick Kyrgios ukončil bezdôvodne zápas 1. kola s Američanom Stevom Johnsonom na turnaji ATP World Tour Masters 1000 Rolex v čínskom Šanghaji po tom, čo prehral tajbrejk úvodného setu.

Dvadsaťdvaročný rodák z Canberry odmietol po stretnutí na túto tému hovoriť s novinármi. "Prečo by sme sa mali zaoberať mojou prehrou? Pozrite sa na to, čo sa stalo pred pár dňami v Las Vegas," povedal na pozápasovej tlačovke Kyrgios, pričom narážal na nedávne udalosti v USA, pri ktorých počas country festivalu zomrelo vinou zbesilého strelca 58 ľudí a ďalších 500 bolo zranených.

Sporné výroky rozhodcov

Kyrgiosa rozhodilo už v 11. geme niekoľko sporných výrokov čiarových rozhodcov a vyventiloval sa vystrelením dvoch loptičiek mimo dvorca, za čo dostal z empajru varovanie.

Za stavu 5:6 si napokon udržal podanie a o osude prvého setu rozhodoval tajbrejk. Austrálčan v ňom viedol 3:0 aj 4:2, Johnson však znížil na 3:4 a Kyrgios to okomentoval niekoľkými hanlivými výrazmi. Tie neušli pozornosti hlavnému rozhodcovi, ktorý ho potrestal trestným fiftínom.

Známeho burliváka to nenechalo chladným. Podľa austrálskeho serveru ubitennis to okomentoval: "Ak toto prehrám, tak to skrečujem a idem domov." Johnson za stavu 6:5 v tajbrejku zaservoval esom, na čo Kyrgios rovno zamieril k sieti, aby prekvapenému súperovi podal ruku a bez udania dôvodu zápas skrečoval.

V Šanghaji už raz "odpochodoval" zápas

Ani na minuloročnú edíciu turnaja ATP World Tour Masters 1000 Rolex v Šanghaji nemá Kyrgios dobré spomienky. Bučanie a pískanie z tribún si vyslúžil po tom, keď súboj s Mischom Zverevom "odpochodoval" zjavne bez záujmu uspieť - prehral 3:6, 1:6.

Asociácia tenisových profesionálov (ATP) mu dala najvyššiu možnú sankciu 10 000 amerických dolárov (USD) za nedostatok maximálneho úsilia, 5000 USD za verbálne napadnutie diváka a 1500 USD za nešportové správanie.

Dodatočne na základe vyšetrovania pridala ešte pokutu 25 000 USD a dištanc na osem týždňov s platnosťou do 15. januára 2017. V druhom prípade však suspendáciu zredukovali na tri týždne do 7. novembra 2016, keďže absolvoval poradenský program u športového psychológa, resp. alternatívu tohto typu schválenú ATP.

Informácie priniesol web tenisovysvet.cz.

