Video: Buffon poslal rozhodcu do pekla, na penaltu Realu Madrid soptili aj ďalší hráči Juventusu

MADRID 12. apríla (WebNoviny.sk) – Vzburou odpisovaných Talianov by sa dalo nazvať dianie vo dvoch štvrťfinálových odvetách futbalovej Ligy majstrov. Zatiaľ čo hráčom AS Rím sa na domácom trávniku podarilo nečakané vzopätie proti futbalistom FC Barcelona dotiahnuť do postupového konca (3:0 /d/ a 1:4 /v/), ich súperi zo Serie A už toľko šťastia nemali.

Hráči Juventusu Turín po odhodlanom výkone viedli na 81-tisícovom Štadióne Santiaga Bernabeua v Madride na začiatku nadstaveného času 3:0 (prvý zápas 0:3) a duel sa už chystali posunúť do predĺženia. Potom však prišiel faul Mehdiho Benatiu na Lucasa Vázqueza 5 m pred bránkou hostí a britský rozhodca Michael Oliver neváhal ukázať na biely bod, z ktorého sa Cristiano Ronaldo nepomýlil.

Namiesto predĺženia a šance na senzačný obrat zostali hosťom oči pre plač. Odvaha anglického arbitra odpískať pokutový kop v extrémnej situácii tesne pred koncom nadstaveného času poriadne rozčertila brankára Juventusu Gianluigiho Buffona.

Buffonove tvrdé slová rozhodcovi

Štyridsaťročný veterán s kapitánskou páskou na rukáve pred rozhodcom vehementne gestikuloval a z jeho úst mali zaznieť aj nepekné slová.

Podľa talianskeho denníka Gazzetta dello Sport Buffon o 7 rokov mladšiemu rozhodcovi povedal, aby "Zdúchol do pekla!" Bola to reakcia na to, že v rukách Olivera sa objavila červená karta za protesty a Buffon nedohral zrejme svoj posledný zápas v Lige majstrov v kariére. Frustrovaný brankár neskôr bez rozpakov tlmočil svoj hnev na arbitra aj pre talianske médiá.





"Dobrý rozhodca by si nedovolil takýmto spôsobom zničiť sen tímu, ktorý 90 minút šiel naplno a vydal zo seba všetko. To môže urobiť len človek, ktorý má namiesto srdca odpadkový kôš," povedal Buffon pre TV Premium Sport.

Neskôr ešte rozhodcovi navrhol, aby namiesto pobehovania po trávniku šiel radšej sledovať takéto zápasy ako divák. "Keď nemáš charakter a osobnosť na to, aby si zvládol tlak na najvyššej európskej úrovni, choď aj so svojou rodinou na tribúnu, kúp si čipsy a radšej si to celé vychutnaj ako divák."

Chiellini hovorí o najväčšej lúpeži

Buffon nebol jediný z tímu Juventusu, kto sa verejne ohradil voči tvrdému verdiktu o pokutovom kope znamenajúcemu knokaut tesne pred predĺžením. Obranca Giorgio Chiellini na sociálnej sieti písal o "najväčšej lúpeži" v jeho kariére a stredopoliar Miralem Pjanič použil na instagrame len jedno slovo "Hanba".

Real Madrid je obhajca trofeje v Lige majstrov z ostatných dvoch sezón a celkovo 12-násobný šampión v tejto najprestížnejšej klubovej futbalovej súťaži. Vďaka celkovému skóre z dvojzápasu proti Juventusu 4:3 hráči známi pod prezývkou "merengues" /pusinky/ dosiahli ôsmu semifinálovú účasť v rade.

Semifinálový žreb LM je na programe v piatok 13. apríla vo švajčiarskom Nyone. V osudí sa ocitne štvorica AS Rím, FC Liverpool, Real Madrid a Bayern Mníchov. Žiadny z tímov nebude nasadený.

