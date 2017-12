Video: Buček veľkolepo rozhodol o triumfe Slovenska nad USA, jeho superakcia skončila gólom

BUFFALO 29. decembra (WebNoviny.sk) - O tom, že Slováci ukončili deväťzápasovú víťaznú šnúru tímu USA na MS hráčov do 20 rokov, rozhodol 128 sekúnd pred treťou sirénou Samuel Buček. Za vyrovnaného stavu 2:2 previedol nádhernú individuálnu akciu s gólovou koncovkou.

Buček opísal svoju nádhernú akciu

V hĺbke obranného pásma vybojoval puk a s ním na hokejke prešiel prakticky cez všetkých amerických hráčov, ktorí boli na ľade.





"Nakorčuľoval som si do priestoru a naznačil strelu, čím som sa zbavil obrancu. Obišiel som bránku, ale moju prvú strelu zneškodnil brankár. Všimol som si však voľný puk a poslal ho do bránky," opísal svoj presný zásah Buček na webe svetového šampionátu do 20 rokov.





Pri spätnej analýze videozáznamu jeho superakcie sa ukázalo, že už aj prvá Bučekova strela bola gólová - brankár USA zasiahol puk, ktorý už bol pár centimetrov za bránkovou čiarou.

Triumf nad USA po deviatich rokoch

Slováci čakali na triumf nad Američanmi na MSJ dlhých deväť rokov, predtým sa im to podarilo na šampionáte v sezóne 2008/2009 vo štvrťfinále play-off. V slovenskom tíme vtedy hrali Jaroslav Janus, Tomáš Tatar, Richard Pánik, Marek Viedenský či Marek Ďaloga.





"Spomínam si na ten zápas. Ako chlapec som ho pozeral s rodičmi, motivovalo ma to. Rád by som sa v budúcnosti podieľal na tom, aby Slovensko zopakovalo veľký hokejový úspech z roku 2002 (zlato zo seniorských MS, pozn.). Dnes sa nám podarilo niečo podobné, je to veľký okamih pre celú krajinu aj náš hokej,“ doplnil Buček.

