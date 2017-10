Video: Brankár Halák si svoj 400. zápas NHL osladil víťazstvom v bitke o New York

NEW YORK 20. októbra (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák vychytal triumf hokejistov New Yorku Islanders na ľade mestského rivala Rangers 4:3 po samostatných nájazdoch vo štvrtkovom stretnutí severoamerickej NHL.

Haláka mrzel gól Hayesa

Pre 32-ročného bratislavského rodáka to bol jubilejný štvorstý duel v zámorskej profilige, zneškodnil v ňom 38 zo 41 striel súpera a zaznamenal úspešnosť zásahov 92,7 percenta. V záverečných samostatných nájazdoch ho prekonal iba Mats Zuccarello, hráči Islanders uspeli dvakrát - rozhodujúci pokus premenil kapitán John Tavares. Stal sa prvou hviezdou zápasu.





"Ostrovania" viedli v druhej tretine 3:1, no v záverečnej časti hry Rangers vyrovnali. Haláka mrzel po zápase najmä vyrovnávajúci gól Kevina Hayesa, ktorý patril do kategórie náhodnejších. "Akousi náhodou sa puk dostal za mňa. Snažil som sa pritlačiť k žŕdke, no nejako to prešlo. Vyzeralo to tak, akoby mal puk oči a hľadal si cestu," povedal po zápase podľa nhl.com slovenský gólman.

Budaj odchytal 358 zápasov

Jaroslav Halák zbiera už štvrtú sezónu štarty v organizácii Islanders, predtým chytal aj za Washington, St. Louis a Montreal. Na ceste do New Yorku sa na pár dní zastavil aj v Buffale, no za Sabres neodchytal ani jeden zápas. V profilige debutoval v ročníku 2006/2007. Na svojom konte má 214 víťazných stretnutí, z toho až 41-krát si udržal čistý štít.

Spomedzi slovenských brankárov v NHL má na svojom konte najviac odchytaných stretnutí, Peter Budaj nastúpil v 358 dueloch, Ján Lašák a Rastislav Staňa si pripísali po šesť zápasov. Métu 400 odchytaných súbojov zaznamenal Halák ako 105. gólman v súťaži.

Prehľad slovenských brankárov v NHL

stav k 19. októbru 2017

Jaroslav Halák 400 214 126 42 2,41 91,7

Peter Budaj 358 155 128 40 2,67 90,5

Ján Lašák 6 0 4 X 4,04 87,4

Rastislav Staňa 6 1 2 X 3,12 89,0

Pozn. za menom nasleduje počet odchytaných zápasov, víťazstvá, prehry, prehry po predĺžení, priemer inkasovaných gólov na zápas a celková úspešnosť zásahov

