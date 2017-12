Video: Brankár Budaj bol hviezdou zápasu, Chára asistoval a získal tri „plusky“

BOSTON 8. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenský obranca Zdeno Chára prispel asistenciou k jednoznačnému triumfu hokejistov Bostonu Bruins na domácom ľade nad hráčmi Arizony Coyotes 6:1.

Štyridsaťročný veterán prihral na posledný gól svojho tímu Andersovi Bjorkovi. Bola to jeho piata asistencia a ôsmy bod v aktuálnom ročníku. Chára odohral 21:17 min a získal aj tri "plusky". Boston triumfoval v siedmom zápase z ostatných deviatich, Arizona neuspela už dvanásťkrát po sebe.

"Je zrejmé, že Boston je silný tím, ktorý proti nám hral tvrdo a majú tiež skvelého brankára. Mali sme hrať lepšie v obrane i v útoku. Musíme na to zabudnúť a pripraviť sa na ďalší zápas," uviedol podľa nhl.com strelec jediného gólu Arizony Christian Dvorak. Prvými dvoma presnými zásahmi v sezóne sa prezentoval skúsený útočník "medveďov" David Backes.

Trojbodový Stamkos

Slovenský gólman Peter Budaj vychytal triumf Tampy Bay Lightning nad Coloradom Avalanche 5:2. Rodák z Banskej Bystrice zneškodnil 28 z 30 streleckých pokusov hráčov svojho niekdajšieho zamestnávateľa. Vyhlásili ho za tretiu hviezdu stretnutia.





Prvou sa stal Steven Stamkos za 1 gól a 2 asistencie. "Je skvelé, že sme dokázali reagovať na rýchly inkasovaný gól. Budaj chytal výborne a dal nám šancu bojovať o víťazstvo," povedal podľa nhl.com kapitán Tampy Bay Steven Stamkos. Tridsaťpäťročný Budaj nastúpil v piatom stretnutí v sezóne a vychytal v ňom druhý triumf. Hokejisti Lightning triumfovali tretíkrát v sérii.

Gáborík nebodoval

V bránke New Yorku Islanders stál ďalší Slovák Jaroslav Halák, no nezabránil prehre svojho tímu 3:4 po predĺžení s Pittsburghom Penguins. Halák zastavil 28 z 32 striel súpera vo svojom šestnástom zápase v sezóne. O triumfe "tučniakov" rozhodol presným zásahom v predĺžení obranca Matt Hunwick.

"Našli sme spôsob ako získať aspoň jeden bod, ktorý sme si vybojovali v závere. Bol to dobrý zápas. Vstúpili sme do tretej tretiny za stavu 1:1, súper potom viedol 3:1, no my sme zabojovali a vrátili sme sa. V tomto aspekte to bolo trochu čudné, ale zachránili sme bod a môžeme byť šťastní," vyhlásil útočník Islanders Jordan Eberle.

Marián Gáborík nebodoval pri víťazstve Los Angeles Kings proti Ottawe Senators 4:3 po predĺžení. Krídelník z Trenčína odohral takmer 13 min, pripísal si jednu "mínusku" a súperovho gólmana Mika Condona ohrozil štyrmi strelami. Víťazný gól Kings strelil v predĺžení obranca Drew Doughty.

"Králi" natiahli sériu víťazstiev už na sedem stretnutí, Sens neuspeli tretíkrát po sebe a desiatykrát z ostatných 11 zápasov.

Sumáre NHL

štvrtok:



Boston – Arizona 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

Góly: 1. Marchand (Pastrňák, Bergeron), 34. Backes (Riley Nash, Grzelcyk), 40. Backes, 41. Krejčí (Marchand, Bergeron), 58. Heinen (Riley Nash, K. Miller), 59. Bjork (Krejčí, Chára) – 18. Dvorak

Zdeno Chára (Boston) 21:17 min, 0+1, +3, 2 strely na bránku, 2 „hity“, zablokoval 2 strely



Pittsburgh – New York Islanders 4:3 po predĺžení (1:0, 0:1, 2:2 – 1:0)

Góly: 13. Guentzel (Letang, Malkin), 48. Kessel (Letang, Crosby), 49. Sheahan (Hagelin), 62. Hunwick (Rust) – 26. Eberle (Pulock, Leddy), 56. Barzal (Mayfield, Cizikas), 59. B. Nelson (Ladd, Hickey)

Jaroslav Halák (NY Islanders) absolvoval celý zápas a zastavil 28 z 32 striel domácich (87,50 % úspešnosť zákrokov)



Tampa Bay – Colorado 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)

Góly: 2. Stamkos (Namestnikov, T. Johnson), 14. Kunitz (Girardi, Paquette), 29. Namestnikov (T. Johnson, Stamkos), 45. Killorn (Stamkos, Namestnikov), 57. Point (Gourde) – 2. Landeskog (MacKinnon), 19. E. Johnson (Andrighetto)

Peter Budaj (Tampa Bay) odchytal celý zápas a zastavil 28 z 30 striel súpera (93,30 % úspešnosť zákrokov)



Montreal – Calgary 2:3 po predĺžení (1:1, 1:0, 0:1 – 0:1)

Góly: 9. Carr (Froese, Deslauriers), 31. Danault (Pacioretty, Petry) – 7. Monahan (Ferland, Giordano), 48. Hathaway (S. Bennett, Kulak), 62. Monahan (J. Gaudreau)



Florida – Winnipeg 6:4 (2:2, 1:1, 3:1)

Góly: 3. Pysyk (Haley), 4. Ekblad (Huberdeau, Barkov), 36. Malgin (Sceviour, J. McGinn), 41. Trocheck (Huberdeau, Yandle), 50. Haley (MacKenzie, Matheson), 60. Trocheck (Huberdeau) – 16. Ehlers (Chiarot, Laine), 18. Lowry (B. Tanev), 25. Wheeler (Laine, Perreault), 42. Laine (Little, Byfuglien)



St. Louis – Dallas 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Góly: 14. B. Schenn (Jaškin, Steen), 46. Parayko (Berglund, Sobotka), 60. Tarasenko



Vancouver – Philadelphia 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Góly: 40. Boeser (Del Zotto, D. Pouliot) – 15. Gostisbehere (J. Voráček, Giroux), 21. M. Raffl (J. Voráček), 30. Giroux (Gostisbehere, J. Voráček)



Los Angeles – Ottawa 4:3 po predĺžení (1:1, 1:1, 1:1 – 1:0)

Góly: 15. Pearson (Toffoli), 26. Iafallo (D. Brown, Doughty), 57. D. Brown (Folin, Kopitar), 61. Doughty – 17. Duchene (B. Ryan, E. Karlsson), 29. Pageau (Harpur, Dumont), 60. Dzingel (Duchene)

Marián Gáborík (Los Angeles) 12:51 min, -1, 4 strely na bránku, zablokoval 1 strelu súpera



San Jose – Carolina 5:4 po predĺžení (0:3, 2:1, 2:0 – 1:0)

Góly: 31. M. Karlsson (Tierney), 38. J. Thornton (DeMelo, Labanc), 49. Couture (Braun, J. Thornton), 52. Goodrow (Hansen, J. Ryan), 61. Burns (Pavelski, J. Thornton) – 10. Aho (Hanifin, D. Ryan), 12. V. Rask (E. Lindholm), 15. Aho (T. Teräväinen, T. Van Riemsdyk), 35. Skinner (J. Staal, Williams)

