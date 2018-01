Video: Boston zopakoval v Londýne výhru spred desiatich rokov, Cleveland dostal druhý debakel

LONDÝN 12. januára (WebNoviny.sk) - Basketbalisti Bostonu zvíťazili vo štvrtkovom zápase zámorskej NBA v londýnskej O2 Arene nad Philadelphiou 114:103. Celtics na ceste za triumfom prekonali 22-bodový deficit a pripísali si siedmu výhru po sebe.

Úspech aj pred desiatimi rokmi

S bilanciou 34-10 sa stále vyhrievajú na prvom mieste Východnej konferencie. Boston uspel v Londýne aj pred desiatimi rokmi, vtedy neskôr vyhral aj celú NBA s hviezdnym triom Paul Pierce, Kevin Garnett, Ray Allen.





"Je skvelé, že sa to vtedy podarilo, ale to je minulosť. Žijeme v prítomnosti. Získať trofej za víťazstvo v NBA je jedna z najťažších vecí v živote," povedal rozohrávač Kyrie Irving, ktorý nastrieľal 20 bodov. Philadephia prehrala po šnúre štyroch víťazstiev. "Hrali sme proti najlepšej obrane v lige," dodal kouč 76ers Brett Brown.

LeBron James nazbieral len 26 bodov

Cleveland dostal v druhom zápase po sebe debakel, tentoraz od Toronta 99:133. Cavaliers tri dni predtým vysoko podľahli Minnesote 99:127. Krídelník LeBron James sa ako jediný z tímu dostal nad 20 bodov, nazbieral ich 26. Rozohrávač Isaiah Thomas vracajúci sa po zranení netrafil prvých 11 striel, napokon premenil 2 z 15 pokusov.

"Netuším, čo sa to deje. Musíme sa pozbierať a znova nájsť víťaznú cestu," komentoval 33-ročný James. Kevin Love, ktorý si pripísal 10 bodov, si myslí, že Cleveland sa dokáže dať dokopy a po štvrtý raz po sebe postúpiť do finále NBA. "Máme dostatok talentu, aby sme sa cez tieto slabé chvíle dostali. Momentálne je ťažké vidieť svetlo na konci tunela, ale je tam. Prekonáme to a bude sa nám dariť," tvrdí Love.

NBA

štvrtok:



Philadelphia – Boston 103:114 (28:23, 29:25, 22:37, 24:29) – hralo sa v Londýne

Najviac bodov: Redick 22 (5 trojok), B. Simmons 16, Embiid 15 (10 doskokov) – J. Brown 21, Irving 20, Marcus Morris 19



Toronto – Cleveland 133:99 (30:24, 35:16, 35:32, 33:27)

Najviac bodov: VanVleet 22 (6 trojok), Miles a Siakam po 16 – L. James 26, Jeff Green 13, Crowder 11



Sacramento – Los Angeles Clippers 115:121 (21:29, 39:43, 29:28, 26:21)

Najviac bodov: Bogdan Bogdanovič 22, G. Hill 21, Randolph 16 – L. Williams 30 (5 trojok), Harrell 25, B. Griffin 18 (12 doskokov)



Los Angeles Lakers – San Antonio 93:81 (20:15, 29:23, 19:24, 25:19)

Najviac bodov: Ingram 26, Ball 18 (10 doskokov), Nance 14 (10 doskokov) – Aldridge 20, Forbes 18, D. Murray 14 (11 doskokov)

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.