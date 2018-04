Video: Boston s Chárom nevyužil domácu výhodu, Tampa Bay postúpila do 2. kola play-off NHL

NEW YORK 22. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti Bostonu na čele so slovenským kapitánom Zdenom Chárom nevyužili výhodu domáceho ľadu na postup do 2. kola play-off Východnej konferencie NHL. Boston prehral s Torontom 3:4 a séria bude za stavu 3:2 pre Bruins pokračovať v pondelok v torontskom Air Canada Centre.

Dôležitým faktorom boli opäť raz brankári. Zatiaľ čo Dán v bránke Toronta Frederik Andersen sa zaskvel 42 zásahmi, jeho fínsky náprotivok Tuukka Rask inkasoval štyrikrát z 13 pokusov hosťujúcich hráčov a v čase 31:55 min šiel dolu z ľadu. Jeho ruský náhradník Anton Chudobin už gól nedostal. Obávané bostonské útočné trio David Pastrňák, Patrice Bergeron, Brad Marchand opäť nebodovalo.



Prvý útok Bruins pritom dokopy 18-krát vystrelil na bránku Maple Leafs, sám Pastrňák mal 10 pokusov. Zdeno Chára strávil na ľade 20:15 min, 4-krát vystrelil, pridal aj 2 "hity" a tiež 2 mínusové body na konci.

Čo sa v sobotu nepodarilo doma Bostonu, to zvládla Tampa Bay. Jej hráči zvíťazili nad súpermi z New Jersey 3:1 a po výsledku 4:1 na zápasy oslavujú postup do 2. kola, resp. semifinále Východnej konferencie. Tam sa Lightning stretnú práve s lepším zo súboja Boston - Toronto.

Ruský rukopis v Tampa Bay

Postupové víťazstvo Tampy malo ruský rukopis. Piaty gól v play-off strelil kanonier Nikita Kučerov, presný zásah pridal aj obranca Michail Sergačov a brankár Andrej Vasilevskij sa zaskvel 26 zákrokmi. "Hrali sme dobre a odviedli výbornú prácu. Mali sme proti sebe zdatného súpera, ale my sme boli o kúsok lepší. Séria je úspešne za nami, no pred nami ďalšie výzvy," uviedol Vasilevskij na webe NHL.

"Táto séria bola pre nás ako celok v mnohom poučná. Urobili sme krok dopredu a musíme sa naďalej zlepšovať," skonštatoval kapitán New Jersey Andy Greene. Ruský "snajper" Kučerov dosiahol v piatich zápasoch série 1. kola play-off 10 bodov (5+5), čo je nový klubový rekord v produktivite v jednej vyraďovacej sérii.



"Bavili sme sa o tom, že naši hráči budú pri strelách cloniť brankárovi súpera. Stamkos a Miller tam naozaj boli a nemyslím si, že Schneider niečo videl," opísal svoj gól Kučerov na webe nhl.com.

Bäckström strelil rozhodujúci gól

V súboji Washington - Columbus (4:3 pp) sa muselo predlžovať a hrdinom domáceho tímu sa stal švédsky útočník Nicklas Bäckström. Skúsený center nielen že v 72. min strelil rozhodujúci gól, ale predtým participoval na ďalších dvoch a s bilanciou 2+1 sa zaslúžene stal prvou hviezdou zápasu. Bäckströmpo štvrtý raz v kariére rozhodol zápas play-off v NHL, prvýkrát od roku 2015 a série s New York Islanders.

Washington zo stavu 0:2 na zápasy priebežne otočil na 3:2 a na dosah má postup do 2. kola. V pondelok ho môže spečatiť na ľade Columbusu, ktorý vo svojej histórii ani raz nevyhral sériu vo vyraďovacej časti.



"Aj keď sme prehrali úvodné dva zápasy série, cítili sme, že predvedená hra je lepšia ako výsledky. Taký je systém play-off. Raz ste hore, potom dolu, ale podstatné je, aby ste to nevzdávali. Posledné tri zápasy ukázali, že na to máme," uviedol Nicklas Bäckström na webe NHL.

Sumáre NHL - 1. kolo play-off

sobota:

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Boston - Toronto 3:4 (0:2, 2:2, 1:0) - stav série: 3:2

Góly: 30. Backes (DeBrusk, Krug), 38. Kuraly (Grzelcyk, Acciari), 46. Acciari (Schaller, Krug) - 7. C. Brown (Matthews, Hyman), 13. Johnsson (Kadri, Gardiner), 31. Bozak (Rielly, J. van Riemsdyk), 32. J. van Riemsdyk (Marner, Bozak)

Zdeno Chára (Boston) odohral 20:15 min, 4 strely na bránku, 2 "hity", 2 mínusky

Tampa Bay - New Jersey 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) - konečný výsledok série: 4:1

Góly: 9. Sergačov (Cirelli), 53. Kučerov (Stralman, Stamkos), 60. Callahan (McDonagh) - 57. Maroon (Palmieri, Butcher)

Washington - Columbus 4:3 po predĺž. (1:1, 2:1, 0:1 - 1:0) - stav série 3:2

Góly: 14. Bäckström (Stephenson, Kempný), 24. Kuznecov (Orlov), 37. Oshie (Carlson, Bäckström), 72. Bäckström (Orlov, Stephenson) - 11. Calvert (S. Jones), 25. Calvert, 43. Bjorkstrand (Cole, Wennberg)

Pozrite si náš nový Magazín !

Video V Tureckom Jazere objavili záhadný tri tisíc ročný hrad

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.