Video: Boston prehral na ľade New Yorku Rangers, Chára s mínuskou (aktualizované)

BOSTON 9. novembra (WebNoviny.sk) - Slovenský obranca Zdeno Chára nezabránil hokejistom New Yorku Rangers, aby zdolali jeho Boston Bruins 4:2 v stredajšom stretnutí severoamerickej NHL. Skúsený bek nastúpil už na 834 zápasov základnej časti v drese "medveďov" a stal sa štvrtým najčastejšie hrajúcim obrancom v histórii tímu.

Štyridsaťročný rodák z Trenčína bol na ľade 21:28 min a popri jednej strele a zablokovanej strele si pripísal aj jednu mínusku. "Neodohrali sme zápas podľa našich predstáv, hráči Rangers boli agresívnejší. Nabudúce musíme odviesť lepšiu prácu," poznamenal Chára, citovala ho AP.

Morálni víťazí

"Jazdci" triumfovali už v piatom zápase po sebe. Ich dva góly strelil Jimmy Vesey, ktorý mal dosiaľ na konte práve dva presné zásahy v 16 dueloch. Pre 24-ročného krídelníka to bol druhý dvojgólový zápis v profiligovej kariére.





"Snažili sme sa pripraviť na stretnutie a už od prvého vhadzovania sme sa sústredili. V niekoľkých predchádzajúcich zápasoch sme boli pomalí. Nemôžeme víťaziť vždy, keď necháme súpera, aby strelil úvodné góly," povedal podľa nhl.com najlepší strelec Bostonu David Pastrňák. "V tejto súťaži je náročné vrátiť sa do zápasu. Párkrát sme boli morálnymi víťazmi alebo ako to nazvať. Ukázali sme, že máme určitý charakter a sme ochotní bojovať do posledného hvizdu rozhodcu," uviedol tréner "medveďov" Bruce Cassidy.

Toronto triumfovalo nad Minnesotou

Hokejisti Toronto Maple Leafs triumfovali nad hráčmi Minnesoty Wild rovnako 4:2 a zvíťazili po dvoch nezdaroch. A to aj napriek tomu, že pre zranenie nehral ich útočný tromf Auston Matthews. K triumfu Toronta prispel 35 zákrokmi dánsky brankár Frederik Andersen. Oba góly Wild strelil Jason Zucker po prihrávkach Erica Staala. "Bol to dobrý zápas pre nás i pre nášho gólmana," zhodnotil kouč Maple Leafs Mike Babcock.

Hráči Tampy Bay v San Jose predviedli, prečo sú na čele NHL. Lightning bez väčších problémov zdolali Sharks 5:1, exceloval najmä prvý útok hostí. Trio Steven Stamkos, Vladislav Namestnikov a Nikita Kučerov získalo po 3 body. Stamkos si už po deviaty raz v sezóne pripísal viac ako jeden bod v zápase. Tampa má najviac bodov (26) a spolu so St. Louis aj najviac víťazstiev (12). Stamkos vedie produktivitu NHL s 28 bodmi, Kučerov je zasa s 15 gólmi lídrom medzi strelcami.





Sumáre NHL

streda:



Toronto Maple Leafs – Minnesota Wild 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Góly: 13. Kadri (Rielly, W. Nylander), 24. Marleau (Hyman, Connor Brown), 44. C. Carrick, 60. Connor Brown – 19. Zucker (E. Staal), 56. Zucker (E. Staal, Suter)



New York Rangers – Boston Bruins 4:2 (3:1, 0:0, 1:1)

Góly: 10. Bučnevič (McDonagh, Grabner), 15. Vesey (Bučnevič, Zibanejad), 16. Vesey (Shattenkirk, Desharnais), 60. Rick Nash (McDonagh) – 11. Pastrňák (Bergeron, Bjork), 47. Bergeron (Pastrňák, Krug)

Zdeno Chára (Boston) 21:28 min, -1, 1 strela na bránku, 1 „hit“, zablokoval 1 strelu



San Jose Sharks – Tampa Bay Lightning 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Góly: 1. Donskoi (J. Thornton, Pavelski) – 8. Dotchin (Point, Gourde), 21. Kučerov (Namestnikov, Stamkos), 30. Koekkoek (Gourde, Straalman), 32. Namestnikov (Stamkos, Kučerov), 47. Namestnikov (Kučerov, Stamkos)

