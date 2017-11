Video: Boston má ako prvý 10 víťazstiev, Golden State dosiahli deviate

DETROIT 9. novembra (WebNoviny.sk) - Boston Celtics ako prvý tím v novej sezóne NBA dovŕšili desať víťazstiev. Okrúhly triumf a navyše v neprerušenej sérii dosiahli Celtics v domácom súboji proti Los Angeles Lakers (107:96). A to nastúpili bez jedného zo svojich ťahúňov Ala Horforda, ktorý oddychoval s podozrením na otras mozgu. Na jeho poste nastúpil Marcus Morris, autor 18 bodov. Netradičným lídrom domácich bol Aron Baynes, ktorý si 21 bodmi vystrieľal kariérne maximum.

"Neočakávam, že Marcus Morris nahradí Ala Horforda, nikto nemôže zahrať ako on na oboch koncoch palubovky. Musíme to zvládnuť tímovo," zaželal si ešte pred zápasom tréner Brad Stevens. Boston počas stretnutia prišiel aj o nováčika Jaysona Tatuma, po 9 minútach a 5 bodoch v druhej štvrtine odkríval do šatne s boľavým členkom. Skončil na röntgene a jeho zdravotný stav budú v tíme konzultovať počas štvrtka. "Kým nezostaneme iba štyria, budeme hrať," ironicky skonštatoval kouč Stevens.



Obhajcovia titulu Golden State Warriors jasne zdolali hráčov Minnesoty Timberwolves 125:101 a pripísali si ôsme víťazstvo z ostatných deviatich stretnutí. S bilanciou 9 víťazstiev - 3 prehry už sú lídrami Západnej konferencie. V tíme víťazov Stephen Curry a Klay Thompson spolu nastrieľali 50 bodov, Thompson bol šesťkrát úspešný spoza trojkového územia.

Ďalší hviezdny "bojovník" Kevin Durant v zostave domácich chýbal pre natiahnutý stehenný sval z predchádzajúceho víťazného zápasu proti Miami, "Jeho zranenie nie je vážne. Očakáva sa, že sa zaradí medzi hráčov s návratom zo dňa na deň," informovalo ESPN.

Sumáre NBA

streda:

T. Harris 23 (5 trojok), R. Jackson 18, Drummond 14 (21 doskokov) - Oladipo 21, A. Jefferson 19, T. Young 16

Vučevič 24, Fournier 23, A. Gordon 21 - Hardaway 26 (11 doskokov), McDermott 13, C. Lee 12

Baynes 21, Irving 19, Marcus Morris 18 - Ingram a Clarkson po 18, Randle 16 (12 doskokov), Caldwell-Pope 12

Booker 30, M. James 18, Warren 16 - Dragič 29, Whiteside 23 (10 doskokov), Waiters 16

K. Thompson 28 (6 trojok), Stephen Curry 22, Casspi 13 - Wiggins 17, Towns 16 (12 doskokov), Teague a Gibson po 14

