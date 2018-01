Video: Boston dosiahol šiesty úspech v sérii, fantastický Curry získal 45 bodov za 29 minút

LOS ANGELES 7. januára (WebNoviny.sk) - Basketbalisti Golden State zvíťazili v sobotňajšom dueli zámorskej NBA na palubovke Los Angeles Clippers 121:105 aj vďaka 45 bodom svojho lídra Stephena Curryho.

Dvadsaťdeväťročný rozohrávač bol pri streleckej chuti, už po prvých piatich minútach mal na konte 11 bodov, v poslednej štvrtine sa neobjavil na palubovke, napokon odohral 29 minút. "Po niekoľkých trojkách na začiatku zápasu som hneď vedel, že som v rytme. Potom som už len skúšal ďalej páliť a byť agresívny," opisoval svoje pocity Curry, ktorý premenil 8 zo 16 trojkových pokusov. Golden State si pripísalo štvrté víťazstvo po sebe a s bilanciou 32-8 kraľuje celej profilige.

Boston je lídrom konferencie

Šiesty úspech v sérii dosiahli hráči Bostonu, ktorí zvíťazili v Brooklyne tesne 87:85. Celtics v závere zaostávali o jeden bod 82:83, no potom nováčik Jason Tatum smečom a trojkou poslal 45 sekúnd pred koncom hostí do vedenia 87:83. Domáci sa zmohli už len na jeden kôš. Devätnásťročný Tatum napokon zakončil duel so 14 bodmi, na konte mal aj 6 zblokovaných lôpt. "Nebojí sa situácie, nikdy to tak nebolo," povedal o trojke minuloročného draftu tréner Brad Stevens. Boston je s bilanciou 33-10 lídrom Východnej konferencie, v rámci celej súťaže je lepší len úradujúci šampión z Golden State.

Houston bez Jamesa Hardena nestačil na Detroit, podľahol mu 101:108. Domácim pomohla najmä silná tretia štvrtina, ktorú vyhrali presvedčivo 31:19. Pre Houston to bola siedma prehra z ostatných deviatich vystúpení. Hostia sa tradične spoliehali na trojky, v prvej štvrtine premenili 7 z 13 pokusov, ale vo zvyšných troch 12-minútovkach dali 8 trojok z 34. "Neviem, či boli hráči unavení, nemám na to vysvetlenie. Momentálne sme trochu oslabení. Nemáme intenzitu v obrane, hoci v útoku to ide," povedal kouč Houstonu Mike DAntoni.

Cleveland uspel najmä vďaka LeBronovi Jamesov

Hráči Clevelandu zvíťazili pod košmi Orlanda 131:127 najmä vďaka LeBronovi Jamesovi. Tridsaťtriročný krídelník dosiahol 33 bodov, 10 doskokov, 9 asistencií a 6 ziskov.

"Hrám na oboch koncoch ihriska. Nezbieram len body, doskoky a asistencie. Kedykoľvek získam loptu, umožňuje nám to dostať ju do otvoreného priestoru a nehrať proti usporiadanej obrane," komentoval James. Rozohrávač Isaiah Thomas v druhom stretnutí po zranení zaznamenal 19 bodov v priebehu 21 minút.

Sumáre NBA

sobota



Los Angeles Clippers – Golden State 105:121 (28:31, 27:33, 21:39, 29:18)

Najviac bodov: L. Williams 23, Jordan 15 (11 doskokov), Wallace 13 – Stephen Curry 45 (8 trojok), McGee a N. Young po 11



Brooklyn – Boston 85:87 (22:16, 19:23, 20:25, 24:23)

Najviac bodov: Dinwiddie 20, Okafor 12, Carroll a J. Harris (12 doskokov) po 10 – Irving 21, Tatum 14 (6 blokov), Smart 11



Detroit – Houston 108:101 (31:37, 26:21, 31:19, 20:24)

Najviac bodov: T. Harris 27, I. Smith 17, Buycks 16 – C. Paul 16 (13 asistencií), Ariza, E. Gordon a G. Green po 15



Indiana – Chicago 125:86 (31:26, 33:11, 37:30, 24:19)

Najviac bodov: Oladipo 23 (5 ziskov), Sabonis 22, Leaf 15 – Portis 15, Valentine a Markkanen po 13



Orlando – Cleveland 127:131 (30:31, 34:36, 23:40, 40:24)

Najviac bodov: A. Gordon 30, E. Payton 20, Fournier 18 – L. James 33 (10 doskokov, 6 ziskov), Love 27 (6 trojok), I. Thomas 19



Washington – Milwaukee 103:110 (32:24, 21:29, 32:29, 18:28)

Najviac bodov: Beal 20, Gortat 17, Wall 16 (16 asistencií) – Antetokunmpo 34 (12 doskokov), Bledsoe 21, Middleton 20



Minnesota – New Orleans 116:98 (36:24, 33:24, 29:23, 18:27)

Najviac bodov: Towns (16 doskokov) a Butler po 21, Wiggins 20 – Cousins 23 (15 doskokov), A. Davis 16, Jrue Holiday 13



Sacramento – Denver 106:98 (29:27, 17:14, 33:30, 27:27)

Najviac bodov: Fox 18, Cauley-Stein 17 (7 ziskov), Hield 14 – Lyles 19, J. Murray 18, G. Harris a Barton po 17

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.