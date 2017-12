Video: Bol úžasný a odmenou mu boli dva góly, vychválil Gáboríka tréner „kráľov“

LOS ANGELES 1. decembra (WebNoviny.sk) - Skvelé korčuľovanie, rýchly brejk a z neho gól. Takto sa prezentoval slovenský hokejista Marián Gáborík roky v severoamerickej NHL. Staré zlaté časy sa možno ešte obnovia, minimálne vo štvrtkovom súboji vo Washingtone 35-ročný krídelník naznačil svoje možnosti.





Dvojgólový Gáborík sa stal prvou hviezdou zápasu, v ktorom Kings zdolali Capitals 5:2. Za tím zo slnečnej Kalifornie držiteľ Stanleyho pohára zo sezóny 2013/2014 nastúpil iba štvrtýkrát po 22-zápasovej nútenej pauze pre zranenie kolena.





"Bol úžasný. Odohral vskutku tri dobré zápasy po zranení. Najmä dnes večer pracoval veľmi tvrdo a odmenou mu boli dva góly," skonštatoval tréner Los Angeles John Stevens na adresu Gáboríka. Slovenský rýchlik na korčuliach mal pri oboch svojich presných zásahoch aj trochu šťastia.

Prvú gólovú akciu hostí vymyslel v 12. min Trevor Lewis, keď kolmicou prihral Gáboríkovi na útočnú modrú. "Gabby" z typického brejku prekonal Bradena Holtbyho tak, že brankárovi domácich vypadol puk z lapačky a za jeho chrbát ho nechtiac doklepol jeden z brániacich hráčov Capitals. Gáborík vtedy vyrovnal na 1:1.

Druhý jeho gólový moment prišiel v záverečnej minúte tretej tretiny. Hostia viedli 3:2 a domáci v snahe vyrovnať hrali power-play. Gáborík zachytil rozohrávku Capitals v ich útočnom pásme a bez otáľania cez tri štvrtiny klziska poslal puk do prázdnej bránky domácich. V čase 59:17 min bolo 4:2 pre Los Angeles a prakticky rozhodnuté.

Bol to štvrtý bod trenčianskeho odchovanca zo štyroch zápasov v tejto sezóne NHL (2+2) a celkovo 398. gól v kariére. Magickú hranicu 400 už má na dosah, v počte asistencií ju už dosiahol.

"Je neobyčajne rýchly a aj dobrý strelec. Bolo by pre mňa dobré hrávať s ním. Pokúsim sa byť rýchlostne na centri tak dobre, aby som ho mohol zásobovať dostatočným množstvom pukov," povedal o Gáboríkovi jeho nový spoluhráč z útoku Adrian Kempe na webe denníka Los Angeles Times.

Spojenie tria Gáborík, Kempe, Lewis

Zdá sa, že tréner Stevens mal dobrý odhad, keď k 35-ročnému Gáboríkovi do stredu útoku priradil 21-ročného Švéda Kempeho a na druhé krídlo 30-ročného Trevora Lewisa, o ktorom sa vraví, že môže hrať s hocikým. Vo štvrtok na ľade Washingtonu nazbierali spolu 5 bodov.

Keď sa Gáborík dopočul, že práve jeho mladík Kempe označil za hráča, ktorého obdivuje, pousmial sa. Podľa Los Angeles Times práve v čase, keď Gáborík odkorčuľoval svoje 40-gólové sezóny v NHL, sa z vtedy ešte len nádejného hokejistu Kempeho stal jeho veľký fanúšik.

"Spolu so starším bratom Mariom (útočník Arizona Coyotes - pozn.) sme sa v televízii dívali na Gáboríka. Bolo to vtedy pre nás vzrušujúce," priznal Adrian Kempe. "Počujem prvýkrát tento príbeh, že ma obdivoval. Ja môžem povedať, že on je veľký talent. Na ľade vyzerá veľmi dobre, štýlom hry mi pripomína Mika Modana. Verím, že sa nám bude spolu dariť," skonštatoval Gáborík na webe latimes.com.

Tréner John Stevens zatiaľ potvrdil iba krátkodobé spojenie tria Gáborík, Kempe, Lewis, ale zároveň naznačil, že sa mu páči rýchlosť a dynamika, s akými hrajú. "Gabby je vskutku dobrý človek. Výborne vychádza so staršími, ale aj mladými hráčmi. Zdá sa, že medzi ním a Adrianom Kempem už funguje spoločná chémia. Gabbyho osobnosť je veľmi prospešná pre to, aby sa Adrian cítil na ľade čo najlepšie," vysvetlil Stevens.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.