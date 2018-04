Video: Boj o play-off na Západe sa zamotáva, triumf Oklahoma City, San Antonio i New Orleans

NEW YORK 7. apríla (WebNoviny.sk) - Tri roky čakalo New Orleans na triumf nad Golden State v basketbalovej NBA. Dočkalo sa ho v tom najvhodnejšom čase, dva zápasy pred záverom základnej časti v boji o postup do play-off Pelicans zvíťazili v sobotňajšom stretnutí v Kalifornii 126:120.

Pre "južanov" to je zároveň prvý úspech na palubovke Warriors po šiestich rokoch. "Hrali sme proti tímu, ktorý potreboval vyhrať za každých okolností. Bojujú o svoju sezónu, tá naša začína budúci týždeň," povedal tréner Golden State Steve Kerr.

Durant nastrieľal 41 bodov

Hviezdami zápasu boli Kevin Durant v domácom drese a Anthony Davis za hostí. Prvý menovaný nastrieľal 41 bodov, takmer polovicu dosiahol v tretej štvrtine. Navyše pridal 10 doskokov. Ani to, spoločne s 21 bodmi Quinna Cooka a 18 Klaya Thomasa, však nestačilo na úspech.



Davis sa blysol 34 bodmi a 12 bodmi a pomohol ukončiť desaťzápasovú šnúru prehier New Orleans proti Golden State. Domáci majú istú účasť v play-off, Pelicans musia bojovať až do konca.

Oklahoma vyhrala nad Houstonom

V rovnakej situácii je aj tím z Oklahoma City, ktorý v sobotu uspel na pôde Houstonu 108:102. Thunder viedli za úspechom Russell Westbrook a Paul George, obaja nastrieľali 24 bodov a ukončili 20-zápasovú víťaznú sériu Rockets. "Myslím si, že sme predčasne okúsili atmosféru play-off, náš súper bojoval o život, my sme boli v suchu," uviedol kouč texaského tímu Mike DAntoni.

V sobotu sa darilo aj tretiemu adeptovi na vyraďovaciu časť, San Antonio na vlastnej palubovke zdolalo Portland 116:105. Spurs majú rovnakú bilanciu ako New Orleans a Oklahoma City. "Vedeli sme, že nás čaká mužstvo, ktoré bojuje o play-off. Nebolo to jednoduché," povedala hviezda Blazers Damian Lillard. Portland prehral tretíkrát v sérii, a hoci má miesto v play-off isté, prišiel o možnosť začať v domácom prostredí.

Sumáre NBA

sobota:

Los Angeles Clippers - Denver 115:134 (26:33, 32:33, 31:35, 26:33)

Najviac bodov: L. Williams 24, Wallace 18, T. Harris a D. Jordan (17 doskokov) po 16 - Barton (5 trojok) 31, Jokič 23 (11 asistencií, 11 doskokov), J. Murray 19

New York - Milwaukee 102:115 (28:31, 27:22, 22:27, 25:35)

Najviac bodov: J. Jack 18, OQuinn 15 (16 doskokov), C. Lee 14 - Middleton a Bledsoe (10 asistencií) po 22, J. Parker 16

Chicago - Brooklyn 96:124 (23:28, 28:35, 26:33, 19:28)

Najviac bodov: Kilpatrick 20, Portis 18, Justin Holiday 15 - Acy 21 (6 trojok), Crabbe 20 (5 trojok), J. Harris 16

Golden State - New Orleans 120:126 (32:40, 33:27, 27:21, 28:38)

Najviac bodov: Durant 41 (10 doskokov), Cook 21 (5 trojok), K. Thompson 18 - A. Davis 34 (12 doskokov), Mirotič 28 (6 trojok), Jrue Holiday 25

Houston - Oklahoma City 102:108 (30:36, 32:25, 21:19, 19:28)

Najviac bodov: Harden 26, C. Paul 17, Tucker 16 (10 doskokov) - P. George a Westbrook (10 asistencií) po 24, Anthony 22

San Antonio - Portland 116:105 (32:33, 22:23, 27:21, 35:28)

Najviac bodov: Aldridge 28, D. Murray a Ginóbili po 17 - Lillard 33 (6 trojok), E. Turner 18, McCollum 17

