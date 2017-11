Video: Bláznivý zápas v Dortmunde, Borussii na výhru proti Schalke nestačil ani náskok 4:0

DORTMUND 26. novembra (WebNoviny.sk) - Keď futbalisti Borussie Dortmund v 25. min sobotňajšieho duelu 13. kola najvyššej nemeckej súťaže viedli nad odvekými rivalmi zo Schalke 04 Gelsenkirchen 4:0, starší pamätníci z radov fanúšikov "BVB" si možno spomenuli na dávne stretnutie týchto mužstiev zo septembra 1964.

Borussia vtedy v úvodných 23 minútach zaťažila konto tímu "Königsblauen" taktiež štyrmi zásahmi a napokon triumfovala 6:2. Aj tentoraz padlo v porúrskom bundesligovom derby osem gólov, avšak na konci zápasu svietil na ukazovateli skóre remízový stav 4:4.

Tromfy v rukách súpera

Pod dortmundskú gólovú smršť sa podpísali Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Götze, Raphael Guerreiro a "vlastencom" aj hosťujúci Benjamin Stambouli. Stíhaciu jazdu Schalke naštartovali dva zlepené zásahy Guida Burgstallera a Amina Harita medzi 61. a 65. min.



Následne spomenutý Aubameyang po druhej žltej karte oslabil svoje mužstvo a dal tromfy do rúk súperovi - v 86. min znížil na 3:4 Daniel Caligiuri a vo štvrtej minúte nadstaveného času Borussiu dokonale šokoval Brazílčan Naldo.

"Je ťažké analyzovať takýto bláznivý zápas. Obaja hlavní tréneri budú zrejme potrebovať dosť času na odstránenie chýb, ktorých sa mužstvá v zápase dopustili. Ak mám byť úprimný, po zhliadnutí nášho prvopolčasového výkonu som si nemyslel, že odtiaľto odídeme s bodom," vyhlásil tréner Schalke Domenico Tedesco, ktorý si po stretnutí vychutnával "sladký comeback" svojich zverencov.

Kouč Schalke sa cítil ako v pekle

"Bolo to nádherné, musím hráčov pochváliť. Dortmund nás v úvode prevalcoval, každá strela skončila v našej bránke. Po 25 minútach sme prehrávali 0:4 a keď k tomu pripočítam atmosféru na štadióne, cítil som sa ako v pekle. V prestávke sme si dali malý cieľ - vyhrať druhý polčas. Napokon sme to dokázali zvrátiť a získali sme bod. Priznám sa, že som úplne začal veriť až po góle v 86. min. Je to neuveriteľné. Ukázali sme, že máme charakter a správnu mentalitu," doplnil iba 32-ročný kouč Schalke.

"Mám 35 rokov, ale v mojej kariére som také niečo doteraz nezažil. Nikdy na to nezabudnem," skonštatoval na klubovom webe strelec zásahu na 4:4 Naldo. Stredopoliar Schalke Leon Goretzka, pre ktorého to bol jubilejný 100. bundesligový zápas, po záverečnom hvizde skoro onemel.

"Ak by sa hralo ešte ďalších päť minút, možno by sme dosiahli aj piaty gól. Bolo to úplne zdrvujúce," povedal 22-ročný nemecký reprezentant.

Bayern otočil štvorgólový deficit

V celej bundesligovej histórii iba jedno mužstvo dokázalo štvorgólový deficit pretaviť na body. Podarilo sa to Bayernu Mníchov, ktorý 18. septembra 1976 prehrával s VfL Bochum už 0:4, no napokon zvíťazil 6:5.

"Nemôžem tomu uveriť, bolo to šialené. Po takomto priebehu budem musieť nejako povzbudiť mojich chlapcov. Už ako hráč som sa nikdy nevzdal a neurobím tak ani ako tréner. Budeme musieť poriadne tvrdo pracovať," uviedol dortmundský kouč Peter Bosz.



Tím BVB v I. bundeslige nevyhral už šesť zápasov po sebe a v tabuľke sa prepadol na 5. pozíciu (21 bodov, pozn.). Ďalšia bodová strata ho môže mrzieť aj preto, že sa mohol priblížiť obhajcovi trofeje Bayernu Mníchov (29), ktorý v sobotu prehral na pôde Borussie Mönchengladbach (1:2). Schalke si udržalo trojbodový náskok pred Dortmundom a figuruje na 3. priečke (24).

