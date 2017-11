Video: Belgičan Goffin prekvapil šampióna Federera a prvýkrát si zahrá vo finále ATP Finals

LONDÝN 18. novembra (WebNoviny.sk) - Belgický tenista David Goffin si nečakane zahrá vo finále na koncosezónnom výberovom šampionáte Nitto ATP Finals v Londýne (12. - 19. novembra, celková dotácia 8 miliónov USD, tvrdý povrch v hale O2 Arena).

Goffin nasadený ako siedmy si v prvom sobotňajšom semifinále poradil s turnajovou dvojkou a šesťnásobným šampiónom Švajčiarom Rogerom Federerom za 105 minút 2:6, 6:3, 6:4. Neskorší víťaz v rozhodujúcom treťom sete odskočil z 1:1 na 3:1 a potom si už udržal svoje podanie až do konca.





Za stavu 5:4 Goffin pri svojom servise premenil prvý mečbal. Vo vyraďovacej fáze v Londýne hral vôbec po prvý raz.

Federer zahral až 37 nevynútených chýb a veľmi slabo premieňal brejkbaly. Uspel len dvakrát z jedenástich možnosti, kým jeho súper mal bilanciu dva z troch. Švajčiar zahral 28 víťazných úderov, Belgičan 20, ale to nebol rozhodujúci faktor. Na esá to bolo 7:7, na dvojchyby 3:1 z pohľadu Federera.

Prerušil sériu šiestich prehier

Dvadsaťšesťročný Belgičan Goffin v pravý čas prerušil sériu šiestich prehier s o 10 rokov starším a oveľa renomovanejším Federerom. Jeho súperom v nedeľňajšom súboji o titul bude víťaz súboja Grigor Dimitrov (Bul.-6) - Jack Sock (USA-8). Toto semifinále rozohrajú v sobotu po 21.00 h.

"Je to výnimočný moment v mojej kariére, hľadám slová. Cítim záplavu šťastia a pozitívnych pocitov. Som veľmi rád, že som odohral zápas na takej úrovni a zdolal Federera. Spočiatku som bol trochu nervózny, ale neskôr som získal správny cit pre loptičku a v závere ma podržal servis. Bol to môj deň. Vo finále to bude bez ohľadu na súpera veľký zápas s množstvom emócií," cituje Davida Goffina portál BBC2.

Goffin prenikol do semifinále z druhého miesta v základnej skupine Peta Samprasa, kde najprv zdolal svetovú jednotku Rafaela Nadala 7:6 (5), 6:7 (4), 6:4 (Španiel potom pre zdravotný problém odstúpil z turnaja) a neskôr si z postupového hľadiska rozhodujúco poradil aj s Rakúšanom Dominicom Thiemom (4.) 6:4, 6:1. Tomuto víťazstvu predchádzala prehra s neskorším víťazom skupiny Bulharom Grigorom Dimitrovom (6.) 0:6, 2:6.

Švajčiarsky rekordman po jedenásty raz bez finále

Goffin sa síce už vlani zapojil do akcie v britskej metropole, ale len ako náhradník za Francúza Gaela Monfilsa. V tejto sezóne má pred sebou ešte jeden vrchol, a to stretnutie Francúzsko - Belgicko 24. - 26. novembra v Lille vo finále Davisovho pohára reprezentačných družstiev mužov.

Držiteľ rekordného počtu 19 grandslamových titulov Federer sa pri 15. účasti na ATP Finals nedostal do finále po jedenásty raz. Bývalý líder svetového rebríčka Federer je šampión "turnaja majstrov" zo sezón 2003, 2004 (zhodne Houston), 2006, 2007 (v oboch prípadoch Šanghaj), 2010 a 2011 (už v britskej metropole). Okrem uvedených celkových triumfov bol aj vo finále ročníkov 2005, 2012, 2014 a 2015. Vlani chýbal zo zdravotných dôvodov, vynechal celú druhú polovicu sezóny.

NITTO ATP FINALS V LONDÝNE

dvojhra – semifinále:



David Goffin (Belg.-7) – Roger Federer (Švaj.-2) 2:6, 6:3, 6:4 za 105 minút



Zostávajúci sobotňajší program:

štvorhra – semifinále:



Henri Kontinen, John Peers (Fín./Aus.-2) – Jamie Murray, Bruno Soares (V. Brit./Braz.-4) / 19.00 h SEČ

dvojhra – semifinále:



Grigor Dimitrov (Bul.-6) – Jack Sock (USA-8) / nie pred 21.00 h SEČ

