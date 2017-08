Video: Bayern otvoril sezónu víťazstvom, tréner Ancelotti hovorí o potrebe zlepšenia

MNÍCHOV 19. augusta (WebNoviny.sk) - Nemecký futbalový šampión Bayern Mníchov v piatok úspešne vstúpil do novej bundesligovej sezóny 2017/2018. "Bavori" si v domácom prostredí poradili s hráčmi Bayeru Leverkusen (3:1), no kormidelník Mníchovčanov Carlo Ancelotti napriek triumfu vyhlásil, že jeho mužstvo sa musí zlepšiť.

"Bol to ťažký zápas. Rýchlo sme sa ujali vedenia, ale v ďalšom priebehu duelu sme vôbec nebránili dobre. Medzi jednotlivými líniami sme protivníkovi nechali príliš veľa priestoru, čo sa však v tejto fáze sezóny ešte stáva. Musíme tieto veci vylepšiť a byť kompaktnejší, ak si v ďalších zápasoch chceme udržať čisté konto," vyhlásil 58-ročný Talian podľa oficiálneho klubového webu.

Tímu chýbala sviežosť

Bayern nasmerovali za plným bodovým ziskom dva presné zásahy v úvodnej dvadsaťminútovke. Hlavičkami sa presadili letné posily - stopér Niklas Süle a francúzsky záložník Corentin Tolisso. Po zmene strán v 53. min premenil pokutový kop kanonier Robert Lewandowski. Hostia dokázali už len znížiť v 65. min po tvrdej strele Švajčiara Admira Mehmediho.

"Bol to pre mňa výnimočný deň. Nastúpil som prvýkrát za môj nový klub a hneď bol z toho premiérový gól, navyše vo skvelej atmosfére. Nebol to ľahký duel a najmä po prestávke naša hra nefungovala tak, ako sme si predstavovali. Chýbala nám sviežosť. Súper si utvoril dosť šancí a konečné skóre je možno trochu privysoké," skonštatoval 21-ročný Süle, ktorý do Bayernu zamieril z Hoffenheimu.

Lewandowského rekord

"Prehra nikdy neprináša dobré pocity, ale myslím si, že sa za náš výkon nemusíme hanbiť. Hrali sme odvážne smerom dopredu a mali celý rad šancí. Mrzí ma, že sme ich nevyužili. Víťazstvo Bayernu je absolútne zaslúžené," zhodnotil priebeh duelu kouč Leverkusenu Heiko Herrlich. "Z výsledku mám zmiešané pocity, v Mníchove bolo možné uspieť. Mali sme množstvo príležitostí, ale ak nedáme góly, je to ťažké," zamyslel sa gólman "farmaceutov" Bernd Leno.

Za zmienku stojí aj jeden zaujímavý rekord v podaní útočníka Bayernu Roberta Lewandowského. Kapitán poľskej reprezentácie sa stal prvým hráčom v histórii I. bundesligy, ktorý triumfoval v úvodnom zápase sezóny 7-krát za sebou.

BUNDESLIGA 2017/2018

9. Süle, 19. Tolisso, 53. R. Lewandowski (z pok. kopu) - 65. A. Mehmedi

