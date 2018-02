Video: Barcelona v prvom semifinále Copa del Rey tesne zdolala Valenciu

BARCELONA 2. februára (WebNoviny.sk) - Presná hlavička uruguajského kanoniera Luisa Suáreza zabezpečila tímu FC Barcelona najtesnejšie víťazstvo 1:0 vo štvrtkovom prvom stretnutí semifinále Španielskeho pohára vo futbale (Copa del Rey) 2017/2018 proti FC Valencia.

Suárez je vo skvelej forme

Ostrieľaný 31-ročný kanonier je momentálne vo skvelej forme. V tomto kalendárnom roku zaznamenal už deväť súťažných zásahov, viac ako ktorýkoľvek iný hráč pôsobiaci v španielskej La Lige. Pred budúcotýždňovou odvetou na štadióne Mestalla upozornil, že ešte nie je nič rozhodnuté.





"Pomohol som mužstvu ďalším gólom, čo je dôležité. Máme len minimálnu výhodu, ešte nás čaká 90 minút. Valencia je doma vždy silnejšia, zvlášť v Copa del Rey. Napriek minimálnemu priestoru sme si utvorili šance. Tie mala aj Valencia, no nevyužila ich," skonštatoval niekdajší hráč FC Liverpool a Ajaxu Amsterdam.

"Blaugranas" doma neokúsili trpkosť prehry v španielskej pohárovej súťaži už päť rokov. Ešte v roku 2013 ich prekonal Real Madrid.

Valverde spokojný s výsledkom

Barcelonský tréner Ernesto Valverde bol s výsledkom spokojný. "Myslím si, že konečné skóre je v poriadku, pretože sme vyhrali zápas. Valencia nestrelila gól, takže na Mestalle nám stačí aj 0:0. Nebudeme však hrať na remízu, chceme vyhrať aj tam," povedal 53-ročný kormidelník.

"Netopiere" neuspeli pri svojich ostatných dvoch účastiach v semifinále Copa del Rey. Naposledy postúpili do finále v sezóne 2007/2008, zhodou okolností práve cez Barcelonu (1:1 vonku, 3:2 doma). Tréner Valencie Marcelino García Toral dúfa, že po desiatich rokoch sa situácia zopakuje.

"Nedosiahli sme dobrý rezultát, ale zaslúžime si rešpekt za to, ako sme proti Barcelone hrali. Táto konfrontácia je veľmi ťažká, ale stále otvorená. Dáme do toho všetko. Zdá sa to nemožné, ale budeme sa snažiť, aby z nás po odvete boli hrdinovia. Mestalla nám pomôže. Ak si dobre pamätám, Barcelone sa v tejto sezóne nepodarilo skórovať iba v dvoch dueloch. Dúfajme, že u nás pribudne ďalší," vyhlásil podľa webu soccerway.com Marcelino García Toral.

Copa del Rey – semifinále

prvý zápas



FC Barcelona – Valencia 1:0

Gól:& 67. L.& Suárez

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Predstavujeme slovenskú Ecocapsulu, energeticky sebestačný mobilný mikrodom

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.