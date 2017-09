Video: Barcelona hladko zdolala Juventus, Messi konečne prekonal Buffona

BARCELONA 13. septembra (WebNoviny.sk) - Bol to argentínsky útočník Lionel Messi, ktorý gólom odštartoval FC Barcelona za hladkým utorňajším víťazstvom nad Juventusom Turín v zápase D-skupiny hlavnej fázy futbalovej Ligy majstrov.

Stalo sa tak v závere prvého polčasu, keď po priťuknutí lopty Luisom Suárezom strelou z hranice šestnástky trafil do dolného kúta bránky tesne k žrdi a prvý raz v kariére prekonal brankára Gianluigiho Buffona.

Podobný kúsok zopakoval v 69. minúte, keď po prihrávke Andrésa Iniestu si šikovne utvoril streleckú parketu a ľavačkou pečatil skóre duelu v prospech katalánskeho tímu (3:0). Bol to jeho 99. gól v európskych pohárových súťažiach. V poradí druhý gól domácich v zápase proti Juventusu zaznamenal Ivan Rakitič.

Spokojný tréner Valverde

Zápas začal aktívnejšie a nebezpečnejšie Juventus, Barcelončania sa postupne dostávali do rytmu a vďaka šikovnosti Messi, ktorý okrem toho, že strelil dva góly, stál aj pri zrode v poradí druhého presného zásahu domácich, sa dopracovali k víťazstvu.

"Celkovo sme hrali dobre, ale takisto sme boli trpezliví pri spätnom získavaní lopty a potom sme tvorili. Hrali sme proti finalistovi minulého ročníka, udržali sme si čisté konto a skórovali sme trikrát. Je to maratón a nie šprint, nikdy neviete, kedy v takýchto zápasoch príde k otvoreniu skóre. Messi však všetko zmenil. Akonáhle prevezme loptu, myslíte si, že sa môžu stať iba dobré veci. Keď som proti nemu viedol mužstvo ako tréner, trpel som. Teraz si však užívam, že ho mám vo svojom tíme. Bol vo všetkom," cituje uefa.com slová trénera FC Barcelona Ernesta Valverdeho.

Doplnil ho stredopoliar Andrés Iniesta: "Keď funguje tím, každý z nás hrá lepšie. Bolo dôležité vyhrať prvý zápas, aj keď spočiatku sme trocha trpeli. Taký je európsky futbal. Potrebovali sme iba trocha trpezlivosti a potom sme začali kontrolovať zápas."

Nový útočný trojzáprah FC Barcelona

Ako videl duel tréner "starej dámy" Massimiliano Allegri? "Odohrali sme dobrý prvý polčas, v takýchto zápasoch však musíte využívať svoje šance. My sme to neurobili a potrestali nás za to. Ironicky, tri góly sme inkasovali po protiútokoch. To bol náš najhorší omyl, pretože sme mali zostať kompaktní po góle Barcelony. Samozrejme, oni majú toho hráča (Messi), ktorý môže zmeniť každý zápas, ale aj tak sme si mali lepšie počínať v druhom polčase. Nemôžeme očakávať, že budeme dominovať celý zápas, musíme však byť lepší z mentálnej stránky, stále sa pokúšať zostať v hre, aj keď sa zdá, že všetko je ťažké. Keď dáte priestor Messimu, budete potrestaní."

V utorok sa prvý raz predstavil od začiatku spolu nový útočný trojzáprah Barcelony Lionel Messi, Ousmane Dembélé a Luis Suárez. Barcelonský tím odštartoval sezónu úspešne - v španielskej lige má zatiaľ plný počet bodov (9 bodov z troch zápasov) a Ligu majstrov takisto začal plným bodovým ziskom proti nebezpečnému a silnému protivníkovi. Štyri zápasy, štyri víťazstvá a skóre 9:0 - taký je rozbeh katalánskeho mužstva v sezóne pod vedením nového trénera Ernesta Valverdeho.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.