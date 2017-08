Video: Auto sa zrútilo zo sedemposchodového parkovacieho domu

Podľa polície sa nehoda odohrala ešte v júli, keď vodička auta na siedmom poschodí prerazila zátarasy, vrazila do protiľahlej budovy a zrútila sa do uličky pri garážach. Ženu previezli na ošetrenie do nemocnice, vodič druhého auta vyviazol zo zrážky bez zranení.