Video: Augsburg nedovolil Frankfurtu tabuľkový posun, Hamburg naďalej predposledný

Tím Augsburgu nedal žiadnu šancu Frankfurtu na posun v tabuľke. V prvom polčase strelil gól v 19. minúte Kórejčan Koo, v druhom polčase padli góly v 76. a v predposlednej 89. minúte. Ak by v zápase zvíťazil Frankfurt, so ziskom troch bodov by sa dostal na 2. miesto za vedúci Bayern. Nestalo sa tak a Frankfurt prehral proti Augsburgu 0:3.