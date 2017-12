Video: Atletico sa rozlúčilo s Ligou majstrov, prvé miesto v tabuľke C-skupiny nezískala Chelsea

LONDÝN 6. decembra (WebNoviny.sk) - V semifinále Ligy majstrov 2013/2014 si futbalisti Atlética Madrid na londýnskom štadióne Stamford Bridge užívali najkrajšiu chvíľu v európskom pohári číslo jeden za ostatných 40 rokov.

Po výhre 3:1 nad FC Chelsea vtedy postúpili do lisabonského finále, no návrat do britskej metropoly už nebol podľa predstáv. "Los Colchoneros" v utorňajšom dueli remizovali s "The Blues" 1:1 a s LM 2017/2018 sa lúčia už v základnej skupine.

Doplatili na množstvo remíz

Mužstvo trénera Diega Simeoneho doplatilo v C-skupine na vysoký počet remíz - až štyri. Zvlášť ho môžu mrzieť dva nerozhodné rezultáty zo súbojov s azerbajdžanským šampiónom FK Karabach.

"Rojiblancos" mali pred zápasom v Londýne iba malú šancu na prienik medzi šestnástku najlepších - potrebovali zvíťaziť a súčasne sa musel Karabach postarať o prekvapenie na ihrisku AS Rím. Madridský tím predtým nepostúpil zo skupiny LM v sezóne 2009/2010, na ktorej konci oslavoval triumf v Európskej lige. Rovnakú šancu bude mať aj tentoraz.

Tréner Atlética Simeone nehľadal po vyradení z LM výhovorky a zdôraznil, že sezónu bude hodnotiť až na jej konci. "Takéto veci sa môžu pritrafiť. Dali sme do toho všetko, aby sme zvíťazili. Do poslednej minúty sme sa snažili o postup. Hráčov budem motivovať na Európsku ligu tak, ako keby to bol zápas La Ligy, Copa del Rey alebo obyčajný priateľský duel. Pred nami sú nové výzvy a nové sny, za ktorými pôjdeme," konštatoval 47-ročný Argentínčan podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA).





"Nakoniec to nezafungovalo tak, ako sme chceli. Nezískali sme tri body, nevyhrali sme a nie sme šťastní. Sme von z LM a smútime. Musíme však zdvihnúť hlavy, pozerať sa dopredu a v nadchádzajúcich stretnutiach hrať čo najlepšie," povedal brankár Atlética Jan Oblak. Dvadsaťštyriročný Slovinec sa pokúsil nájsť dôvod, prečo finalista ročníkov 2013/2014 a 2015/2016 nepostúpil zo skupiny.

"V prvom dueli v Ríme sme nedokázali vyhrať, následne sme doma proti Chelsea dostali v nadstavenom čase gól na 1:2. Každý vie, že sme v treťom a štvrtom zápase s Karabachom mali získať šesť bodov, ale na tejto úrovni to nie je ľahké proti nikomu. Každý hrá dobrý futbal a aj Karabach predviedol, že je ťažké ho zdolať. Zdolali sme doma AS Rím, ale to už bolo neskoro a zázrak sa nakoniec nekonal," doplnil brat niekdajšej basketbalistky Good Angels Košice Teje Oblakovej.

Chelsea zahodila príliš veľa šancí

Londýnčanov po stretnutí mrzelo, že sa remízou pripravili o konečné 1. miesto v C-skupine. Jej víťazom sa napokon stal taliansky AS Rím, ktorý v utorok triumfoval nad Karabachom 1:0.

"Chceli sme vyhrať a skončiť prví v skupine. Zahodili sme však príliš veľa šancí," vyhlásil pre FOX Sports belgický gólman Chelsea Thibaut Courtois, ktorého v 56. min prekonal bývalý spoluhráč z Atlética Saúl Ňíguez. Remízu 1:1 zariadil v 75. min po centri Edena Hazarda vlastencom Stefan Savič.





"Zaslúžili sme si zvíťaziť. Mali sme množstvo príležitosti, no brankár Oblak bol najlepším hráčom súpera. Musíme byť spokojní. Bola to naozaj ťažká skupina. Atlético v minulosti odohralo v LM fantastické sezóny. Predstavilo sa vo finále, čo iba potvrdzuje, aká ťažká bola naša skupina. Keď prejdete do ďalšieho kola, musíte byť pripravení čeliť najlepším tímom. Vieme, že v osemfinále sa môžeme stretnúť s Barcelonou, Parížom St. Germain alebo Besiktasom. Musíme byť dobre pripravení," povedal Talian na lavičke Chelsea Antonio Conte.

Tabuľka C-skupiny:



1. AS Rím 6 3 2 1 9:6 11 – postup do osemfinále LM

2. Chelsea 6 3 2 1 16:8 11 – postup do osemfinále LM

3. Atlético Madrid 6 1 4 1 5:4 7 – postup do šestnásťfinále EL

4. Karabach 6 0 2 4 2:14 2

